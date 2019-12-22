Каррера уже потерял первые очки в Греции. Но шансы на титул ещё есть

«Ливерпуль» стал победителем клубного чемпионата мира — 2019
В Дохе (Катар) на стадионе «Халифа Интернешнл» состоялся финальный матч клубного чемпионата мира, в котором сыграли «Ливерпуль» и «Фламенго». Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу представителей европейского континента.
В основное время встречи командам забить не удалось. Отличиться красным удалось лишь на 99-й минуте. Автором гола стал нападающий Роберто Фирмино, которому ассистировал форвард Садио Мане.
«Ливерпуль» стал победителем клубного чемпионата мира впервые в своей истории. Команда получила право выступить в турнире, став победителем Лиги чемпионов в сезоне-2018/19. «Фламенго» в свою очередь в этом году завоевал Кубок Либертадорес.
АЕК потерял первые очки при Каррере
В матче 16-го тура греческой Суперлиги «Ламия» принимала афинский АЕК. Встреча завершилась со счётом 0:0.
Таким образом, столичная команда впервые потеряла очки после назначения на пост главного тренера бывшего наставника «Спартака» Массимо Карреры, о назначении было объявлено 8 декабря. Ранее под его руководством АЕК победил «Ксанти» (1:0) и «Астерас» (2:1).
АЕК, набрав 28 очков, занимает третье место в турнирной таблице греческого национального первенства и уступает только «Олимпиакосу» и ПАОКу, в активе которых по 37 очков. «Ламия» в свою очередь с 19 очками на счету располагается на девятой строчке.
«Манчестер Сити» прервал беспроигрышную серию «Лестера» в АПЛ
В матче 18-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» принимал «Лестер Сити». Встреча прошла на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер» в Манчестере и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.
На 22-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Лестера» Джейми Варди. Через 8 минут форвард «Манчестер Сити» Рияд Марез сравнял счёт. В конце первого тайма, на 43-й минуте, главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота гостей, который успешно реализовал полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган. Третий гол за «горожан» забил нападающий Габриэл Жезус. Таким образом, «Лестер» прервал свою беспроигрышную серию в АПЛ, которая длилась на протяжении 9 матчей.
«Интер» разгромил «Дженоа» и вернулся на первое место в таблице Серии А
В 17-м туре итальянской Серии А «Интер» принимал «Дженоа». Матч прошёл на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане и завершился со счётом 4:0.
В середине первого тайма хозяевам удалось отличиться дважды за минуту. Сначала нападающий Ромелу Лукаку вывел свою команду вперёд, а затем полузащитник Роберто Гальярдини удвоил преимущество. Во второй половине встречи нерадзурри поразили ворота соперника ещё два раза: голом с пенальти отметился форвард Себастьяно Эспозито, а Лукаку оформил дубль.
«Интер», набрав 42 очка, вернулся на первое место в турнирной таблице Серии А и теперь опережает «Ювентус» по дополнительным показателям.
Иньеста может продолжить карьеру в Аргентине
Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста, ныне выступающий за японский клуб «Виссел Кобе», может продолжить карьеру в Аргентине.
Как сообщает TNT Sports, в услугах 35-летнего футболиста заинтересован «Эстудиантес», в составе которого в настоящее время играет экс-партнёр Андреса по каталонской команде Хавьер Маскерано. Контракт Иньесты с «Виссел Кобе» истекает в декабре следующего года, и в ближайшие месяцы руководство аргентинского клуба рассчитывает вести с хавбеком переговоры относительно возможного перехода.
У Блинда диагностирован миокардит
У защитника амстердамского «Аякса» Дейли Блинда диагностировали миокардит, сообщается на официальном сайте нидерландской команды.
Блинд прошёл медицинский осмотр в связи с головокружением, которое беспокоило защитника во время матча группового этапа Лиги чемпионов с «Валенсией» (0:1). Из-за этого было решено установить Блинду под кожу специальный аппарат, который и выявил нарушения в работе сердца.
Сообщается, что Блинд не начнёт январские тренировочные сборы вместе с «Аяксом». Вместо этого голландский защитник будет проходить курс восстановления в Амстердаме.
Карло Анчелотти возглавил «Эвертон» за час до матча с «Арсеналом» в АПЛ
Итальянский специалист Карло Анчелотти назначен главным тренером «Эвертона». Об этом сообщается на официальном сайте мерсисайдской команды. На этом посту 60-летний специалист сменил Данкана Фергюсона, работавшего в качестве временного тренера команды после увольнения Марко Силвы.
Контракт Анчелотти с клубом рассчитан на четыре с половиной года. Напомним, предыдущим клубом Карло был итальянский «Наполи», из которого он был уволен на следующий день после того, как вывел клуб в плей-офф Лиги чемпионов.
Также итальянец ранее возглавлял «Милан», туринский «Ювентус», лондонский «Челси», французский «ПСЖ», мадридский «Реал» и мюнхенскую «Баварию».
Интересно, что официально о назначении Анчелотти в «Эвертон» стало известно за час до матча с «Арсеналом» в английской Премьер-лиге. Лондонский клуб на этой неделе тоже сменил главного тренера — контракт на три с половиной года был подписан с Микелем Артетой.
«Этот индюк держит нас за придурков». Испанские болельщики не поверили Зозуле
Испанские болельщики футбола не удовлетворены оправданиями украинского форварда «Альбасете» Романа Зозули, которого фанаты «Райо Вальекано» обвинили в нацизме.
В частности, в комментариях под новостями о Зозуле на сайте Marca пользователи пишут следующее:
«Зозуля и совпадения. Потянет на документальный фильм».
«Каждое объяснение в отдельности заслуживает доверия. Проблема в том, что подобные вещи происходят с одним и тем же человеком. Либо он самый несчастный парень в мире, потому что нацистские звёзды настроены против него, либо он просто лжец».
«Был связан с ультраправой группировкой, поскольку думал, что это компания по производству солнцезащитных кремов. Финансировал батальон, поскольку думал, что это ютуберы, которые снимают геймплей Call of Duty. Снялся с Бандерой, поскольку думал, что это лысый из фильма. Сделал фото с 14:88 на табло и 18-м номером на футболке, поскольку счёт показался забавным».
«Ничего общего с уткой. Просто летит, как утка, и крякает».
«Этот индюк держит людей за придурков».
«Если этот парень не нацистский сторонник, то я Наполеон».
«Зову его детей Адольфом, Бенито и Франсиско, потому что имена красиво звучат».
Напомним, после инцидента с фанатами «Райо Вальекано» в Сети появились фото Зозули на фоне табло со счётом 14:88 и на фоне изображения украинского политического деятеля прошлого века Степана Бандеры.
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