В полуфинале клубного чемпионата мира – 2019 «Ливерпуль» заставил серьёзно понервничать своих болельщиков. В игре со скромным «Монтерреем» мерсисайдцы добыли победу лишь в компенсированное время благодаря голу Фирмино.



Неудивительно, что в финальном поединке с боевитым «Фламенго», обладающим сразу несколькими крутыми футболистами (Габриэл, Бруну Энрике, Диего Алвес, Филипе Луис, Рафинья) банде Клоппа пришлось ещё тяжелее.

Начало встречи англичане провели очень бодро. С завидным постоянством они терроризировали ворота Алвеса – хорошие моменты были у Фирмино, Кейты и Александра-Арнольда, но никто из них своим шансом воспользоваться не смог. В защите «Ливерпуль» тоже действовал отлично. Англичане так сильно душили соперника прессингом, что на старте поединка бразильцы испытывали серьёзные проблемы с переходом на чужую половину поля.



Тем не менее к середине первого тайма они смогли приноровиться к игре мерсисайдцев. Футболисты «Фламенго» регулярно стали вскрывать атаками фланги европейцев, так что «Ливерпулю» пришлось отказаться от высокого прессинга и отступить назад. Пожалуй, в концовке первой половины игры бразильцы смотрелись даже острее и интереснее.

Партнёр «Ливерпуля» — бизнесмен из России. Он хочет заменить тренеров роботами Считает, что Клопп оценит его технологии по достоинству.

Перерыв пошёл команде Клоппа на пользу. Второй тайм «Ливерпуль» начал так же активно, как и первый. На 47-й минуте сумасшедший момент создал себе Фирмино. Бразилец ушёл от защитника и пробил с убойной дистанции левой ногой, но угодил в штангу. Вскоре после прострела Александра-Арнольда с лёта нанёс удар Салах, однако тоже промазал.

«Фламенго» отвечал англичанам опасными контрвыпадами. Так, в одной из атак бразильцы в очередной раз взломали правый фланг обороны соперника. Оттуда пришла подача на Габриэла, который изящно пробил через себя. Впрочем, удар у форварда получился скорее красивым, чем сильным – Алисон без проблем забрал мяч в руки.

Концовка основного времени матча выдалась огненной. Сначала Алвес умудрился в красивом прыжке вытащить мяч из девятки после дальнего выстрела Хендерсона, а затем на стадионе в Катаре на первый план вышел VAR. Убежав в контратаку Мане позволил догнать себя Рафинье, пробил по воротам и рухнул на газон в чужой штрафной площади. Главный арбитр встречи Абдулрахман Аль-Джассим указал на точку, решив, что бразилец срубил сенегальца. Но после просмотра нескольких повторов не выявил в действиях бразильца нарушения – уставшим командам пришлось определять победителя встречи в экстра-таймах.

«Ливерпуль» проиграл 0:5 в Кубке лиги. Но вы вряд ли знаете хоть одного игрока из состава У основных игроков важный матч в Катаре в самое ближайшее время.

Лишь в первой дополнительной пятнадцатиминутке удача наконец улыбнулась команде Клоппа. Англичане поймали соперника на контратаке и отправили Мане вперёд. Сенегалец зацепился за мяч, заметил подключающегося Фирмино и вывел его один на один. После непродолжительной паузы бразилец уложил на газон защитника, обыграл Алвеса, а затем расстрелял пустые ворота. На радостях от долгожданного гола Фирмино сорвал с себя майку, за что получил «горчичник».



В оставшееся время игры футболисты «Фламенго» организовали нечто вроде финального штурма у чужих ворот. Шанс изменить ход матча выпал 19-летнему форварду Линкольну — после прострела Витиньо нападающий пробил из центра штрафной. К сожалению для бразильских болельщиков, мяч, посланный Линкольном пролетел над перекладиной.



«Ливерпуль» всё-таки сумел довести встречу до победы и заслуженно стал чемпионом мира. Бразильцам, как и подавляющему большинству команд в этом году, команда Клоппа оказалась не по зубам.