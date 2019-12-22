«Спартак» интересуется Борре. Кто это такой

«Спартак» рассматривает возможность приобретения нападающего «Ривер Плейт» Рафаэля Сантоса Борре. Как сообщает «Бизнес Online», сделка необязательно состоится в зимнее окно, вероятно, московский клуб изучает ситуацию на предмет трансфера будущим летом. Тем не менее есть повод рассказать о 24-летнем колумбийце, который, если верить другим трансферным слухам, может заменить в составе красно-белых Эсекьеля Понсе.

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Что известно о возможной замене Понсе на Борре?

Информации о Борре совпала по времени с новостью об интересе «Боки Хуниорс» к Понсе. В Аргентине написали, что 22-летний нападающий молодёжной сборной страны – альтернатива Хосе Пауло Герреро, который является главной трансферной целью клуба из Буэнос-Айреса. Если не удастся заполучить опытного перуанца, «генуэзцы» переключатся на игрока красно-белых. Пока, естественно, никаких деталей возможного перехода Эсекьеля в «Боку Хуниорс» нет. Очевидно, «Спартак» потребует сумму в два-три раза больше, чем заплатил за Понсе в июле (3 млн евро, по данным Transfermarkt). В последние годы клуб из Буэнос-Айреса отдавал за новичков до 7,5 млн евро, так что сделка не выглядит фантастической.

Не исключено, что спартаковцы усилят одного аргентинского гранда и одновременно ослабят другого. Борре выступает за «Ривер Плейт» с августа 2017-го, куда перешёл из «Атлетико» за 3 млн евро. В Мадриде колумбиец не прижился, а вот за «Вильярреал», куда его отдавали в аренду, сыграл 30 матчей в разных турнирах и забил четыре гола.

Любопытно, что в летнее трансферное окно кандидатуру Борре рассматривало «Динамо». Согласно инсайдам, Рафаэль мог перебраться в Москву, если бы бело-голубые не договорились с Максимилианом Филиппом.

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Каковы сильные качества Борре?

Вообще-то, замена Понсе на Борре по позиции была бы только формальной. На самом деле у них разные сильные стороны. Колумбиец не обладает внушительными физическими данными (его рост – 174 см), ему было бы удобнее играть в паре со «столбом», нежели в роли единственного нападающего.

Рафаэль Борре Фото: Raul Sifuentes/Getty Images

Рафаэль – подвижный форвард, который хорошо находит свободное пространство, способен открыться между линиями и завершить атаку, набежав вторым темпом в штрафную соперника. Это достаточно быстрый и мобильный футболист. Он умело работает с мячом, контролирует его под давлением. Знает толк в комбинационной игре.

Борре сыграл за «Ривер Плейт» 88 матчей, в которых забил 29 голов и сделал 10 голевых передач. В составе «миллионеров» колумбиец выиграл по разу Кубок Либертадорес, Суперкубок Южной Америки, Кубок Аргентины и Суперкубок страны. В недавнем финале Кубка Либертадорес его гол в ворота «Фламенго» стал бы победным, если бы бразильцы не сотворили в концовке чудо. Кстати, Рафаэль заработал от InStat самую высокую оценку в составе своей команды – 283 балла, покинув поле ещё при счёте 1:0 в пользу «Ривер Плейт».

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Потенциальный новичок «Спартака» играет за сборную Колумбии?

Борре выступал за молодёжную сборную Колумбии, за которую сыграл 11 матчей (в том числе на ЧМ-2015) и забил три гола. В первой национальной команде Рафаэль дебютировал в сентябре этого года. Главный тренер колумбийцев Карлуш Кейруш пригласил форварда «Ривер Плейт» на товарищеские матчи с Бразилией и Венесуэлой. Во встрече с бразильцами Борре вышел на замену за 10 минут до конца вместо Дувана Сапаты, а с венесуэльцами попал в основу и отыграл 70 минут. Результативными действиями потенциальный новичок «Спартака» не отметился.

Пока Борре трудно конкурировать с ведущими нападающими сборной Колумбии. В ноябре Кейруш обошёлся без его услуг, хотя планировал пригласить на очередные товарищеские матчи. Помешал финал Кубка Либертадорес, который состоялся всего через четыре дня после спарринга колумбийцев с Эквадором. «В европейской Лиге чемпионов игроки, которые готовятся к финалу, не могут быть вызваны в сборные. Странно, что в КОНМЕБОЛ не подумали об этом», – раздражённо комментировал ситуацию Кейруш. Говорят, из-за Борре и полузащитника Хуана Кинтеро у тренера колумбийцев возник конфликт с коллегой из «Ривер Плейт» Марсело Гальярдо.

Возможно, эта история ускорит трансфер Борре в другой клуб, как и недавний случай в финале Кубка Аргентины, когда форвард показал тренеру, что недоволен своей заменой.

«Рафа, подними голову, твою мать! Успокойся, брат! Думай о команде!» – кричал Гальярдо вслед уходящему колумбийцу.