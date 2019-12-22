«Я положил руку на Коран и сказал: деньги мы получили». Как «Спартак» продавал Бесчастных

В истории «Спартака» хватало трансферных историй, который вызывали мощный резонанс: путешествие Быстрова из «Зенита» и обратно, расставание с Дзюбой с последующей миграцией все в тот же «Зенит», скандальный уход Сычёва в 2002-м.
Но были и другие ситуации – например, такая, которая произошла с уходом Владимира Бесчастных в турецкий «Фенербахче». Она случилась в межсезонье 2002/03, и тогда не вызвала бури обсуждений, как в случае с тем же Сычевым. Но по происшествии времени выяснилось – там был настоящий детективный сюжет: с пачками долларов, вооруженными людьми и судебными разбирательствами. А спортивный директор «Фенербахче» из-за этой истории лишился своего поста.
Главный эксперт в России по турецкому футболу – комментатор Элвин Керимов написал даже целый тред в социальной сети об этой сделке.
Чтобы дополнить картину, наш корреспондент связался с двумя людьми, которые были тогда в руководстве «Спартака» — Андреем Червиченко и Александром Шикуновым. Но начнем с предыстории.
Бесчастных был нужен Романцеву, но не нужен Червиченко. А до «Фенербахче» ездил в «Болтон», однако сделка сорвалась
Бесчастных вернулся в «Спартак» в 2001 году — после 7 лет, проведенных в Германии и Испании – к своему любимому тренеру тренеру Олегу Романцеву. Сходу выиграл чемпионство, забив несколько важных мячей. Но это было последнее золото в истории того «Спартака». Уже к середине 2002-го года команда стала серьезно сдавать, а сам Романцев расстался с акциями и постом президента клуба. Кадровые решения стали принимать другие люди. В том числе по трансферам.
Бесчастных, в которого верил Романцев, оказался не нужен Червиченко – так же, как и еще несколько игроков – Цихмейструк, Левицкий, Ананко. В начале 2003 года красно-белые всё-таки предложили форварду контракт, но с зарплатой заметно ниже той, которую игрок получал по старому договору. Бесчастных отказался.
— Я в принципе был не очень «за», когда Бесчастных возвращался в «Спартак» в 2001 году, — говорит Андрей Червиченко. — Начал он неплохо, но потом перестал забивать. Когда «Фенербахче» захотел его взять, у нас это все только поприветствовали (Тут Червиченко лукавит — Романцев категорически не хотел, чтобы Бесчастных уходил из «Спартаке» — прим. «Чемпионата»).
Олег Романцев, Андрей Червиченко, Александр Шикунов – тогда еще вместе
Еще до «Фенербахче» интерес к футболисту обозначил английский «Болтон». Нападающий успел слетать в Англию на просмотр, появилась информация, что англичане готовы подписать контракт. Но переход не состоялся. Бесчастных не захотел оглашать причины срыва контракта, когда его спросили об этом в интервью тех лет.
Чуть позже – в то же трансферное окно — свой интерес обозначил «Фенербахче». Там хотели сделать «русскую» связку в нападении – Бесчастных – Ребров. «Меня спросили, являюсь ли я свободным агентом, я ответил утвердительно. Я прилетел в Стамбул, прошел медосмотр, подписал контракт на 2,5 года оформил все документы и полетел в Белек к команде», — рассказывал позже Бесчастных.
Казалось, что переход состоялся, и Владимир официально стал игроком турецкой команды. Но незадолго до закрытия трансферного окна в офис «Фенербахче» пришло письмо, в котором было сказано, что Бесчастных всё ещё является игроком «Спартака». Спортивный директор «Фенера» — Садеттин Саран решил проверить этот факт и отправил в РФС официальное письмо. В ответе указывалось: в контракте Бесчастных со «Спартаком» есть дополнительное приложение — в случае желания игрока сменить команду по окончании срока действия контракта покупатель должен заплатить 800 тысяч долларов. Если это не произойдет, соглашение автоматом продлится на три года.
Люди из «Фенербахче» прилетели закрывать сделку в последний день. Деньги передавали в присутствии вооружённых людей
— Турки примчались к нам в офис в последний день трансферного окна (31 января), — рассказывает Александр Шикунов, в 2003-м спортивный директор «Спартака». – До этого они хотели подписать Бесчастных бесплатно, но им показали пункт контракта, который говорил, что они должны заплатить. После этого они полетели решать вопрос сюда.
Садеттин Саран лично прибыл в Москву, чтобы успешно завершить трансфер. Чтобы не потерять уже подписанного форварда, турецкая сторона перевела нужные 800 тысяч долларов в Москву через «Финансбанк». В «Спартаке» же хотели получить деньги наличными. Но турки не решились ехать с такой суммой по городу, поэтому договорились встретиться в отделении банка. Обстановка была напряженной.
«Рядом с новым театром Эстрады был турецкий банк, они поехали туда обналичивать деньги – говорит Шикунов. — Они сняли там наличные, и мы тут же положили их на счет».
Вот как об этом сегодня вспоминает Червиченко. «Всё было в спешке. Турки не успевали сделать банковский перевод на наши счета. А мы готовы были отпустить Бесчастных без денег. Не хотели отдавать под честное слово».
Президент «Спартака» Андрей Червиченко: фото начала 2000-х
Саран рассказывал: «Русские нам настолько не доверяли, что приехали получать деньги в сопровождении вооруженных людей. Они проверяли банкноты, думали, что там фальшивка»
Присутствие вооруженных людей Червиченко не отрицает: «Да, они с нами были. Какие у нас были основания стопроцентно доверять туркам? Они святые, что ли? Вопрос касался сотен тысяч долларов. Не забывайте, какие это были времена – самое начало 2000-х. Тогда вообще мало кто кому доверял. И все финансовые вопросы было принято обсуждать в присутствии вооруженных людей. Поэтому я не знаю, чему турки так удивляются?»
«Это были обычные ребята, которые работали у нас в «Спартаке», наша служба безопасности» — уточняет Шикунов.
В итоге, переговоры были завершены, и Бесчастных стал игроком «Фенербахче». Но конец истории на этом не наступил.
«Спартак», из которого уходил Бесчастных: тот самый, с шестью поражениями в 6 матчах ЛЧ
Саран из-за трансфера лишился должности в клубе, Шикунов ездил в турецкий суд в качестве свидетеля
После завершения переговоров из Москвы в Стамбул был отправлен документ о трансфере, но в нём подпись Червиченко не совпадала с той, что была на других документах. Саран позже подтвердил, что подпись была другой, однако деньги уже были переданы. Но в «Фенере» были не уверены, что деньги пополнили счёт «Спартака».
Андрей Червиченко уверяет, что ситуация была гораздо проще.
— Какая разница, кто там вообще расписался? В российском суде любая подпись, которую признает человек, считается подлинной. Даже если вы за меня распишитесь. а я скажу на суде, что это моя подпись, ее признают моей. Была спешка, и за меня вполне мог расписаться кто-то другой, тот же Шикунов. Но это не играет никакой роли. Это пена, поднятая из ничего. Есть факт: мы должны были получить за Бесчастных сумму – и мы ее получили.
Версию Червиченко подтверждает и Шикунов.
— По-моему, тот трансфер подписывал как раз я. Никаких глобальных проблем в этом не было.
Тем не менее, эта подпись привела к судебным разбирательствам в Турции. Чтобы выяснить ситуацию, представитель «Фенербахче» прилетел в Москву и съездил в офис к Червиченко. «Человек из «Фенербахче» приезжал с авторитетными московскими людьми, — подтверждает последний. — Они попросили ответить ему на его вопросы. Мы спокойно посидели, поговорили. Я объяснил, что у нас к ним никаких вопросов нет. Там переживали, что деньги не дошли до «Спартака». Всех нюансов я не помню – ведь раньше это немного по-другому происходило. Было больше не совсем прямых выплат. Какую-то часть, по-моему, заплатили не в клуб. А для владельцев «Фенербахче» важно было узнать, что все эти деньги были уплачены за Бесчастных и получены нами. И я им это подтвердил».
Саран же считал, что вообще имеет дело с русской мафией. В 2007 году в эфире программы Santra он заявил, что 800 тысяч долларов официально не пополнили кассу «Спартака». В этом же году дисциплинарный комитет «Фенербахче» во главе с Тунджером Эрдоганом принял решение лишить Сарана членства в клубе. Главная претензия руководства была как раз в странной подписи Червиченко. В «Фенербахче» посчитали, что Саран повёл себя неосмотрительно, когда не заметил это.
Примерно тогда же журналист Мустафа Бозкурт в своем материале на эту тему написал о том, что Бесчастных якобы находился под давлением со стороны бандитов и был вынужден подписать дополнительное приложение к своему контракту со «Спартаком». Это могли быть те самые обстоятельства, которые помешали Владимиру перейти в «Болтон». Червиченко же тогда уверял, что турки заранее знали о пункте в контракте Бесчастных.
При этом и сегодня тогдашние руководители «Спартака» уверены, что трансфер Бесчастных использовался группировками турецкого клуба для передела власти.
— Это была турецкая грызня. Одни валили на другого, что он не заплатил деньги за Бесчастных, — говорит Шикунов. – В турецком клубе шёл процесс передачи акций, поэтому новые люди были не уверены, что «Фенербахче» выплатил деньги «Спартаку». Они нам слали письма, мы им отвечали, что не имеем никаких претензий. А они у себя внутри до суда дошли. Президент, серьезный человек, медиамагнат — попросил меня через общего знакомого, Османа Кадиева (он с ним дружил), и я даже слетал туда, в турецкий суд. Положил руку на Коран и сказал: «Никаких вопросов у нас нет, с нами полностью рассчитались». Сказал все это буквально за пять секунд и поехал обратно в аэропорт.
Саран не согласился с решением дисциплинарного комитета «Фенербахче» и подал в суд, на одно из заседаний которого как раз прилетал Шикунов.
В итоге судебные разбирательства по поводу трансфера Бесчастных длились семь лет. Лишь в 2014 году Кадыкейский суд отменил решение дисциплинарного комитета «Фенербахче» об изгнании бизнесмена из клуба. Руководство «Фенера» обжаловало решение суда, но это не помогло. Осенью 2016-го Саран выиграл дело. Вот так Бесчастных стал причиной целого переворота в турецком клубе.
При этом сам Бесчастных в «Фенербахче» не заиграл. Спустя уже полгода Владимир покинул команду из-за больших долгов перед ним, которые он простил турецкой команде взамен на то, что клуб спокойно отпустит его в Россию. В Турции форвард провёл 12 матчей, забил один гол и вернулся в Россию, подписав контракт с «Кубанью».
А в «Фенербахче» и после этого происходили интересные истории. Вот – одна из них, о которой писал «Чемпионат».
«Туркам нужно овощами, сливами торговать, — резюмирует Червиченко. — Это как раз была разборка на уровне продажи помидоров и огурцов».
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