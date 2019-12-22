«Я положил руку на Коран и сказал: деньги мы получили». Как «Спартак» продавал Бесчастных

В истории «Спартака» хватало трансферных историй, который вызывали мощный резонанс: путешествие Быстрова из «Зенита» и обратно, расставание с Дзюбой с последующей миграцией все в тот же «Зенит», скандальный уход Сычёва в 2002-м.

Но были и другие ситуации – например, такая, которая произошла с уходом Владимира Бесчастных в турецкий «Фенербахче». Она случилась в межсезонье 2002/03, и тогда не вызвала бури обсуждений, как в случае с тем же Сычевым. Но по происшествии времени выяснилось – там был настоящий детективный сюжет: с пачками долларов, вооруженными людьми и судебными разбирательствами. А спортивный директор «Фенербахче» из-за этой истории лишился своего поста.



Главный эксперт в России по турецкому футболу – комментатор Элвин Керимов написал даже целый тред в социальной сети об этой сделке.

Чтобы дополнить картину, наш корреспондент связался с двумя людьми, которые были тогда в руководстве «Спартака» — Андреем Червиченко и Александром Шикуновым. Но начнем с предыстории.

Бесчастных был нужен Романцеву, но не нужен Червиченко. А до «Фенербахче» ездил в «Болтон», однако сделка сорвалась

10 игроков «Спартака», которые уходили и возвращались Черчесов, Аленичев, Тихонов — вспоминаем футболистов, которые уходили из «Спартака» и возвращались обратно. Иногда даже не один раз.

Бесчастных вернулся в «Спартак» в 2001 году — после 7 лет, проведенных в Германии и Испании – к своему любимому тренеру тренеру Олегу Романцеву. Сходу выиграл чемпионство, забив несколько важных мячей. Но это было последнее золото в истории того «Спартака». Уже к середине 2002-го года команда стала серьезно сдавать, а сам Романцев расстался с акциями и постом президента клуба. Кадровые решения стали принимать другие люди. В том числе по трансферам.

Бесчастных, в которого верил Романцев, оказался не нужен Червиченко – так же, как и еще несколько игроков – Цихмейструк, Левицкий, Ананко. В начале 2003 года красно-белые всё-таки предложили форварду контракт, но с зарплатой заметно ниже той, которую игрок получал по старому договору. Бесчастных отказался.

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— Я в принципе был не очень «за», когда Бесчастных возвращался в «Спартак» в 2001 году, — говорит Андрей Червиченко. — Начал он неплохо, но потом перестал забивать. Когда «Фенербахче» захотел его взять, у нас это все только поприветствовали (Тут Червиченко лукавит — Романцев категорически не хотел, чтобы Бесчастных уходил из «Спартаке» — прим. «Чемпионата»).

Олег Романцев, Андрей Червиченко, Александр Шикунов – тогда еще вместе

Еще до «Фенербахче» интерес к футболисту обозначил английский «Болтон». Нападающий успел слетать в Англию на просмотр, появилась информация, что англичане готовы подписать контракт. Но переход не состоялся. Бесчастных не захотел оглашать причины срыва контракта, когда его спросили об этом в интервью тех лет.



Чуть позже – в то же трансферное окно — свой интерес обозначил «Фенербахче». Там хотели сделать «русскую» связку в нападении – Бесчастных – Ребров. «Меня спросили, являюсь ли я свободным агентом, я ответил утвердительно. Я прилетел в Стамбул, прошел медосмотр, подписал контракт на 2,5 года оформил все документы и полетел в Белек к команде», — рассказывал позже Бесчастных.



Казалось, что переход состоялся, и Владимир официально стал игроком турецкой команды. Но незадолго до закрытия трансферного окна в офис «Фенербахче» пришло письмо, в котором было сказано, что Бесчастных всё ещё является игроком «Спартака». Спортивный директор «Фенера» — Садеттин Саран решил проверить этот факт и отправил в РФС официальное письмо. В ответе указывалось: в контракте Бесчастных со «Спартаком» есть дополнительное приложение — в случае желания игрока сменить команду по окончании срока действия контракта покупатель должен заплатить 800 тысяч долларов. Если это не произойдет, соглашение автоматом продлится на три года.

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Люди из «Фенербахче» прилетели закрывать сделку в последний день. Деньги передавали в присутствии вооружённых людей

— Турки примчались к нам в офис в последний день трансферного окна (31 января), — рассказывает Александр Шикунов, в 2003-м спортивный директор «Спартака». – До этого они хотели подписать Бесчастных бесплатно, но им показали пункт контракта, который говорил, что они должны заплатить. После этого они полетели решать вопрос сюда.



Садеттин Саран лично прибыл в Москву, чтобы успешно завершить трансфер. Чтобы не потерять уже подписанного форварда, турецкая сторона перевела нужные 800 тысяч долларов в Москву через «Финансбанк». В «Спартаке» же хотели получить деньги наличными. Но турки не решились ехать с такой суммой по городу, поэтому договорились встретиться в отделении банка. Обстановка была напряженной.



«Рядом с новым театром Эстрады был турецкий банк, они поехали туда обналичивать деньги – говорит Шикунов. — Они сняли там наличные, и мы тут же положили их на счет».



Вот как об этом сегодня вспоминает Червиченко. «Всё было в спешке. Турки не успевали сделать банковский перевод на наши счета. А мы готовы были отпустить Бесчастных без денег. Не хотели отдавать под честное слово».

Президент «Спартака» Андрей Червиченко: фото начала 2000-х

Саран рассказывал: «Русские нам настолько не доверяли, что приехали получать деньги в сопровождении вооруженных людей. Они проверяли банкноты, думали, что там фальшивка»



Присутствие вооруженных людей Червиченко не отрицает: «Да, они с нами были. Какие у нас были основания стопроцентно доверять туркам? Они святые, что ли? Вопрос касался сотен тысяч долларов. Не забывайте, какие это были времена – самое начало 2000-х. Тогда вообще мало кто кому доверял. И все финансовые вопросы было принято обсуждать в присутствии вооруженных людей. Поэтому я не знаю, чему турки так удивляются?»



«Это были обычные ребята, которые работали у нас в «Спартаке», наша служба безопасности» — уточняет Шикунов.



В итоге, переговоры были завершены, и Бесчастных стал игроком «Фенербахче». Но конец истории на этом не наступил.

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Саран из-за трансфера лишился должности в клубе, Шикунов ездил в турецкий суд в качестве свидетеля

После завершения переговоров из Москвы в Стамбул был отправлен документ о трансфере, но в нём подпись Червиченко не совпадала с той, что была на других документах. Саран позже подтвердил, что подпись была другой, однако деньги уже были переданы. Но в «Фенере» были не уверены, что деньги пополнили счёт «Спартака».



Андрей Червиченко уверяет, что ситуация была гораздо проще.



— Какая разница, кто там вообще расписался? В российском суде любая подпись, которую признает человек, считается подлинной. Даже если вы за меня распишитесь. а я скажу на суде, что это моя подпись, ее признают моей. Была спешка, и за меня вполне мог расписаться кто-то другой, тот же Шикунов. Но это не играет никакой роли. Это пена, поднятая из ничего. Есть факт: мы должны были получить за Бесчастных сумму – и мы ее получили.

Версию Червиченко подтверждает и Шикунов.



— По-моему, тот трансфер подписывал как раз я. Никаких глобальных проблем в этом не было.



Тем не менее, эта подпись привела к судебным разбирательствам в Турции. Чтобы выяснить ситуацию, представитель «Фенербахче» прилетел в Москву и съездил в офис к Червиченко. «Человек из «Фенербахче» приезжал с авторитетными московскими людьми, — подтверждает последний. — Они попросили ответить ему на его вопросы. Мы спокойно посидели, поговорили. Я объяснил, что у нас к ним никаких вопросов нет. Там переживали, что деньги не дошли до «Спартака». Всех нюансов я не помню – ведь раньше это немного по-другому происходило. Было больше не совсем прямых выплат. Какую-то часть, по-моему, заплатили не в клуб. А для владельцев «Фенербахче» важно было узнать, что все эти деньги были уплачены за Бесчастных и получены нами. И я им это подтвердил».



Саран же считал, что вообще имеет дело с русской мафией. В 2007 году в эфире программы Santra он заявил, что 800 тысяч долларов официально не пополнили кассу «Спартака». В этом же году дисциплинарный комитет «Фенербахче» во главе с Тунджером Эрдоганом принял решение лишить Сарана членства в клубе. Главная претензия руководства была как раз в странной подписи Червиченко. В «Фенербахче» посчитали, что Саран повёл себя неосмотрительно, когда не заметил это.



Примерно тогда же журналист Мустафа Бозкурт в своем материале на эту тему написал о том, что Бесчастных якобы находился под давлением со стороны бандитов и был вынужден подписать дополнительное приложение к своему контракту со «Спартаком». Это могли быть те самые обстоятельства, которые помешали Владимиру перейти в «Болтон». Червиченко же тогда уверял, что турки заранее знали о пункте в контракте Бесчастных.

При этом и сегодня тогдашние руководители «Спартака» уверены, что трансфер Бесчастных использовался группировками турецкого клуба для передела власти.



— Это была турецкая грызня. Одни валили на другого, что он не заплатил деньги за Бесчастных, — говорит Шикунов. – В турецком клубе шёл процесс передачи акций, поэтому новые люди были не уверены, что «Фенербахче» выплатил деньги «Спартаку». Они нам слали письма, мы им отвечали, что не имеем никаких претензий. А они у себя внутри до суда дошли. Президент, серьезный человек, медиамагнат — попросил меня через общего знакомого, Османа Кадиева (он с ним дружил), и я даже слетал туда, в турецкий суд. Положил руку на Коран и сказал: «Никаких вопросов у нас нет, с нами полностью рассчитались». Сказал все это буквально за пять секунд и поехал обратно в аэропорт.



Саран не согласился с решением дисциплинарного комитета «Фенербахче» и подал в суд, на одно из заседаний которого как раз прилетал Шикунов.



В итоге судебные разбирательства по поводу трансфера Бесчастных длились семь лет. Лишь в 2014 году Кадыкейский суд отменил решение дисциплинарного комитета «Фенербахче» об изгнании бизнесмена из клуба. Руководство «Фенера» обжаловало решение суда, но это не помогло. Осенью 2016-го Саран выиграл дело. Вот так Бесчастных стал причиной целого переворота в турецком клубе.



При этом сам Бесчастных в «Фенербахче» не заиграл. Спустя уже полгода Владимир покинул команду из-за больших долгов перед ним, которые он простил турецкой команде взамен на то, что клуб спокойно отпустит его в Россию. В Турции форвард провёл 12 матчей, забил один гол и вернулся в Россию, подписав контракт с «Кубанью».



А в «Фенербахче» и после этого происходили интересные истории. Вот – одна из них, о которой писал «Чемпионат».

«Мы завернём в ковёр труп твоей карьеры». История безумного бунта в «Фенербахче» Заговоры, предатели, карманные журналисты – полный комплект.

«Туркам нужно овощами, сливами торговать, — резюмирует Червиченко. — Это как раз была разборка на уровне продажи помидоров и огурцов».