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Слуцкий, Черчесов, Карпин, Зозуля – лучшие комментарии читателей

Скандал с Зозулей, Слуцкий в «Рубине»
Андрей Панков
«Черчесов называет коряг футболистами. Пока прокатывало...»
Скандал с Зозулей, Слуцкий в «Рубине», Туре и расизм. Новая подборка лучших комментариев.
Футбол / РПЛ 0

Зозуля объяснил фотографию на фоне табло со счётом 14:88

fcukball:

— Это у вас свастика на груди набита?

— Нет, это 4 буквы Г

Полиция эвакуировала Никулинский суд, где должно пройти слушание дела по иску Глушакова

andy123:

— Заседание в баню перенесли?))

Гинер: ЦСКА будет ставить высокие задачи, но уже с очень сильным партнёром

keenetic:

Комбинация Леннорыча проста и понятна. Он уже не раз проворачивал такие: сначала он отдает 75% акций ЦСКА, потом возвращает 75% акций ЦСКА+75% акций ВЭБ, тут все очевидно)))))

«Рубин» объявил об отставке Шаронова с поста главного тренера

tihonovetsk:

— Мы принимаем эту отставку и идем дальше.

Леонид Слуцкий возглавил «Рубин»

coxswain15:

— «Рубин» вместо рока выбрал рэп.

Яя Туре: из-за расизма не позволил своему ребёнку играть в футбол

sluis-genesys:

— Не говорите ему что в шахматах белые ходят первыми, а то сыну и в шахматы нельзя будет поиграть с друзьями.

20-летний Александер-Арнольд — в символической сборной АПЛ десятилетия по версии BBC

habilis:

— Зачем Военно-воздушные силы составляют символическую сборную?

М. Кержаков: 300 раз пересматривал гол от «Спартака», даже стулья двигал

cesk-88:

— Может, Кокорин в Кофемании тоже какие-нибудь голы просматривал? Надо возобновить следствие!

«Следите за собой, а то умрёте — будем плакать». Попов поздравил Карпина

revizorrro:

— На секунду представил, что такими словами Миранчук поздравил Палыча…

Байрамян: на тренировке Карпин может назвать футболиста корягой

— columbus1:

— Черчесов называет коряг футболистами. Пока прокатывало…

Дзюба, Кокорин и Мамаев вошли в топ-30 российских персон года

Partizan-2018:

— Tpyc, бaлбec и бывaлый.

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