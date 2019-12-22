Скандал с Зозулей, Слуцкий в «Рубине», Туре и расизм. Новая подборка лучших комментариев.

Зозуля объяснил фотографию на фоне табло со счётом 14:88



fcukball:



— Это у вас свастика на груди набита?



— Нет, это 4 буквы Г

Полиция эвакуировала Никулинский суд, где должно пройти слушание дела по иску Глушакова



andy123:



— Заседание в баню перенесли?))



Гинер: ЦСКА будет ставить высокие задачи, но уже с очень сильным партнёром



keenetic:



Комбинация Леннорыча проста и понятна. Он уже не раз проворачивал такие: сначала он отдает 75% акций ЦСКА, потом возвращает 75% акций ЦСКА+75% акций ВЭБ, тут все очевидно)))))



«Рубин» объявил об отставке Шаронова с поста главного тренера



tihonovetsk:



— Мы принимаем эту отставку и идем дальше.



Леонид Слуцкий возглавил «Рубин»



coxswain15:



— «Рубин» вместо рока выбрал рэп.

Яя Туре: из-за расизма не позволил своему ребёнку играть в футбол



sluis-genesys:



— Не говорите ему что в шахматах белые ходят первыми, а то сыну и в шахматы нельзя будет поиграть с друзьями.



20-летний Александер-Арнольд — в символической сборной АПЛ десятилетия по версии BBC



habilis:



— Зачем Военно-воздушные силы составляют символическую сборную?



М. Кержаков: 300 раз пересматривал гол от «Спартака», даже стулья двигал



cesk-88:



— Может, Кокорин в Кофемании тоже какие-нибудь голы просматривал? Надо возобновить следствие!



«Следите за собой, а то умрёте — будем плакать». Попов поздравил Карпина



revizorrro:



— На секунду представил, что такими словами Миранчук поздравил Палыча…



Байрамян: на тренировке Карпин может назвать футболиста корягой



— columbus1:



— Черчесов называет коряг футболистами. Пока прокатывало…



Дзюба, Кокорин и Мамаев вошли в топ-30 российских персон года



Partizan-2018:



— Tpyc, бaлбec и бывaлый.