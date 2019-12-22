Зозуля объяснил фотографию на фоне табло со счётом 14:88
fcukball:
— Это у вас свастика на груди набита?
— Нет, это 4 буквы Г
Полиция эвакуировала Никулинский суд, где должно пройти слушание дела по иску Глушакова
andy123:
— Заседание в баню перенесли?))
Гинер: ЦСКА будет ставить высокие задачи, но уже с очень сильным партнёром
keenetic:
Комбинация Леннорыча проста и понятна. Он уже не раз проворачивал такие: сначала он отдает 75% акций ЦСКА, потом возвращает 75% акций ЦСКА+75% акций ВЭБ, тут все очевидно)))))
«Рубин» объявил об отставке Шаронова с поста главного тренера
tihonovetsk:
— Мы принимаем эту отставку и идем дальше.
Леонид Слуцкий возглавил «Рубин»
coxswain15:
— «Рубин» вместо рока выбрал рэп.
Яя Туре: из-за расизма не позволил своему ребёнку играть в футбол
sluis-genesys:
— Не говорите ему что в шахматах белые ходят первыми, а то сыну и в шахматы нельзя будет поиграть с друзьями.
20-летний Александер-Арнольд — в символической сборной АПЛ десятилетия по версии BBC
habilis:
— Зачем Военно-воздушные силы составляют символическую сборную?
М. Кержаков: 300 раз пересматривал гол от «Спартака», даже стулья двигал
cesk-88:
— Может, Кокорин в Кофемании тоже какие-нибудь голы просматривал? Надо возобновить следствие!
«Следите за собой, а то умрёте — будем плакать». Попов поздравил Карпина
revizorrro:
— На секунду представил, что такими словами Миранчук поздравил Палыча…
Байрамян: на тренировке Карпин может назвать футболиста корягой
— columbus1:
— Черчесов называет коряг футболистами. Пока прокатывало…
Дзюба, Кокорин и Мамаев вошли в топ-30 российских персон года
Partizan-2018:
— Tpyc, бaлбec и бывaлый.
- 22 декабря 2019
-
14:57
-
14:45
-
14:33
-
14:28
-
14:23
-
14:00
-
13:51
-
13:47
-
13:38
-
13:33
-
13:00
-
12:50
-
12:32
-
12:31
-
12:19
-
12:05
-
11:55
-
11:51
-
11:39
-
11:31
-
11:18
-
11:08
-
11:01
-
10:55
-
10:34
-
10:22
-
10:20
-
10:11
-
09:54
-
09:45
-
09:34
-
09:32
-
09:15
-
09:08
-
07:02