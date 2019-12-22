В Лейпциге у Нагельсмана появился топовый джокер. Шик забивает в каждом матче

Переезду Патрика Шика в Лейпциг в последние дни летнего трансферного окна предшествовал целый ряд событий. Во-первых, Радамель Фалькао решил заработать последние большие деньги в карьере и согласился на заведомую утопию в «Галатасарае» — это оставило «Монако» без основного нападающего. В свою очередь основным вариантом для монегасков был форвард «РБ Лейпциг» Жан-Кевин Огюстен, который в прошлом сезоне понемногу начал терять место в составе восточногерманского клуба. У Лейпцига в нападении был порядок — Тимо Вернера Ральф Рангник сохранил, рядом с ним уже неизменный Юссуф Поульсен, а Эмиль Форсберг при необходимости готов закрыть позицию второго нападающего. Но Рангнику и Юлиану Нагельсману этого показалось мало: клуб нацелился на выход в плей-офф Лиги чемпионов, а для двух турниров ростеру было необходимо усиление.

Вариант с Шиком не возник в последнюю минуту, как можно подумать, учитывая, что трансфер был совершён на флажке. На самом деле Нагельсман очень хотел перевезти закисшего в Риме чеха ещё в «Хоффенхайм», но итальянцы отказались отдавать футболиста даже в аренду. Тренеру «Лейпцига» понравилось в Шике трудолюбие и умение играть без отрыва от команды — две важнейшие основы философии всей пирамиды клубов «Ред Булл».



Однако старт карьеры в Лейпциге у Шика не задался: почти сразу он получил повреждение, а затем ещё одно. При этом второе случилось в расположении сборной Чехии и привело Нагельсмана в ярость. «Лейпциг» и сборная Чехии договорились, что Шик из-за угрозы усугубить травму пропустит товарищеский матч с Северной Ирландией, но чехи нарушили договорённость — нападающий появился на поле на 65-й минуте при счёте 0:3 в матче, который не решал ровным счётом ничего. Результат — повреждение и ещё три недели без соревновательной практики. За два с половиной месяца в Германии Шик провёл всего полчаса матча с «Байером» — в то время как за сборную за это время сыграл четырежды.

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Ситуация изменилась к концу ноября, когда мощный нападающий наконец обрёл необходимые кондиции. Нагельсман выпустил его на последние 15 минут матча с «Кёльном» при комфортном счёте 3:1, а уже через три дня чех впервые сыграл как настоящий джокер. Он вышел на последние 20 минут матча с «Бенфикой» в Лиге чемпионов, когда немцы горели 0:2, и на 90-й минуте заработал пенальти, который начал камбэк «быков». Матч закончился 2:2, «РБЛ» впервые в истории оформил выход в плей-офф Лиги чемпионов, а Шик получил доверие от Нагельсмана.

Фото: Boris Streubel/Bongarts/Getty Images

До зимнего перерыва оставалось шесть матчей, пять из них имели турнирное значение (игра в Лионе получилась почти товарищеской — задача была решена), во всех пяти матчах Шик выходил на поле и во всех пяти отличался результативными действиями. Гол «Падерборну» на самом старте матча; голевая передача, положившая начало победе над «Хоффенхаймом»; победный гол «Фортуне» уже на второй минуте; гол, принёсший РБЛ одно очко в сумасшедшем матче в Дортмунде; гол, принесший команде тяжелейшую победу над «Аугсбургом», а вместе с ней и титул зимнего чемпиона. Всё это за один месяц для футболиста, который всю осень лечился.

Использование Шика в паре с Вернером стало тактическим открытием Нагельсмана в ноябре-декабре. Если Поульсен просто очень быстр и покрывает в обороне ту работу, которую иногда не проделывает Вернер, то Шик даёт необходимое разнообразие в позиционных атаках, когда соперник закрывается на своей половине поля — а это всё чаще случается с Лейпцигом. У чеха есть необходимая мощь для ведения верховой борьбы и привлечения постоянного внимания одного из центральных защитников, но помимо этого он достаточно техничен с мячом внизу. Достаточно сказать, что в Бундеслиге Патрик забивал уже и правой ногой, и рабочей левой, и головой — хотя на его счету пока всего четыре мяча. Показательно и то, что введение в состав Шика снизило количество действий Вернера в левом полуфланге, сосредоточив лидера РБЛ на прямой задаче — забивать мячи. Чех с удовольствием отходит в глубину поля по всему фронту (с чем у Лейпцига бывали проблемы) и отдаёт оттуда острые передачи, например в матче с «Хоффенхаймом» их было три.

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Если вариант с Поульсеном больше подходит для контратакующего футбола и игры за спину, как было в Дортмунде, то вариант с одновременным использованием Вернера и Шика даёт Нагельсману возможность решить возникающую у всех больших команд проблему взлома автобусов. Шик и Вернер отлично действуют и на передней линии, и заходя в штрафную вторым темпом, из зоны между защитниками и полузащитниками — а это делает фланговые атаки «Лейпцига» максимально опасными. Выходы Шика со скамейки в этом плане хороши ещё и тем, что в конце матча измотанные рывками Поульсена и Вернера защитники смотрят только на мяч — именно поэтому в эпизоде с третьим голом в ворота «Боруссии» Патрик остался без присмотра в штрафной после длинной передачи.



В том случае если чех избежит травм, у «РБЛ» появится возможность быть готовыми атаковать при любом сценарии матча против любого соперника. На данный момент в европейском футболе это большая роскошь.