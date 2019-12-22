Де Хеа пропустил бабочку. «МЮ» проиграл худшей команде лиги

В 18-м туре АПЛ в гости к главному аутсайдеру лигу — «Уотфорду» — пожаловал «Манчестер Юнайтед», ехавший на матч в статусе фаворита. Увы, ожидания не сбылись: «Юнайтед» проиграл игру и завершил шестиматчевую серию без поражений. Но особенно запомнилась ошибка голкипера «красных дьяволов» Давида де Хеа, который пропустил очень курьёзный гол.

Провал де Хеа

В начале второго тайма «шмели» заработали право выполнить штрафной. К мячу подошёл полузащитник Уильям Хьюз — он выполнил подачу в штрафную гостей, после чего последовала скидка головой от Кабаселя. Исмаила Сарр нанёс не самый мощный и сложный удар, однако де Хеа не смог удержать мяч в руках, и тот влетел в ворота.

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Чуть позже, на 53-й минуте, хозяева ещё и заработали пенальти — защитник «МЮ» Ван-Биссака, опаздывая в единоборстве, сбил автора первого гола, Сарра. К точке подошёл Трой Дини и уверенно развёл по разным углам вратаря и мяч, удвоив преимущество своей команды. Де Хеа исправиться за ошибку при первом голе не удалось.

Позиции команд

Манкунианцы в этом сезоне не блещут: к 19-му туру подопечные Сульшера расположились на 8-й строчке, набрав 25 очков. При этом «красные дьяволы» одержали всего шесть побед при семи ничьих и четырёх поражениях.



Но «Уотфорд» в этом сезоне выступает гораздо хуже: до этой победы у них было 9 очков, с разницей мячей минус 23. Сегодняшняя победа не помогла им уйти с последнего места. До «безопасной» зоны всё ещё много — семь очков.

Примечательно, что во втором тайме этой игры впервые с 30 сентября на поле вышел Поль Погба. Тогда он отыграл полный матч с «Арсеналом» (1:1), после чего выбыл из-за травмы. Увы, возвращение француза не помогло красным спасти игру. В этом сезоне у него всего шесть матчей за «МЮ», в которых он отметился двумя голевыми передачами. Забить в них хотя бы один гол ему до сих пор не удалось.