Лэмпард – уже топ-тренер! Убрал Моуринью без шансов

«Моуринью против своего бывшего клуба «Челси», «Лэмпард против своего бывшего тренера Моуринью»: дополнительные интриги только подогревали интерес к лондонскому дерби. Фрэнк уже обыгрывал Жозе в их единственной встрече в качестве менеджеров – это случилось в сентябре 2018-го в матче третьего раунда Кубка лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Дерби Каунти» (2:2, по пенальти 7:8). Но та игра, понятное дело, не имела никакого отношения к сегодняшней, разве что прибавляла Лэмпарду веры в собственные возможности.

«Конечно, я смогу преодолеть эмоции, – признался Моуринью. – Возможно, другие не могут, а я могу. Для меня это игра. Я на сто процентов предан «Тоттенхэму», и всегда был на сто процентов предан своим клубам на протяжении всей карьеры. У меня нет места для предыдущих клубов. Я отдал им всё, что мог. Но они в прошлом, а моя команда – «Тоттенхэм». Поэтому для меня встреча будет лёгкой».



«Наверное, он хочет победить в этом матче больше, чем в каком-либо другом с тех пор, как принял команду. Я в этом почти уверен», – сказал в свою очередь Лэмпард.

Объятия Моуринью и Лэмпарда

Перед началом встречи тренеры тепло поприветствовали друг друга. Казалось, у Фрэнка есть пара историй для Жозе, да и на поле со стартовым свистком заговорила его команда, а не соперник. Любопытно, что Лэмпард выбрал тактическую схему с тремя центральными защитниками, которую синие редко используют под его руководством. «Челси» имел на одного игрока больше в линии обороны для розыгрыша мяча, кроме того, так было легче контролировать подключения правого защитника Сержа Орье. При начале атак «Тоттенхэма» ивуариец зачастую поднимается значительно выше левого защитника Яна Вертонгена, поэтому у «шпор» сзади тоже фактически остаётся тройка. Жертвой перестановок стал Жоржиньо, который всего во второй раз в нынешнем сезоне АПЛ присел на скамейку запасных.

Команда Моуринью впервые пробила лишь на исходе получаса! К этому моменту «Челси» выигрывал не только по владению мячом, но и по ударам и по счёту. Гости нанесли семь ударов по воротам хозяев, а единственное попадание в створ превратили в гол. «Челси» хитро разыграл угловой: Матео Ковачич неожиданно выскочил из группы игроков, чтобы обыграться с Виллианом, после чего бразилец легко расправился один в один с Орье и послал мяч в сетку. Складывалось впечатление, что «шпоры» просто не понимают, как им нужно обороняться против синих, держали пустые зоны. Команда Лэмпарда по возможности давила на фланг авантюриста Орье. Перед перерывом и вовсе случился курьёзный эпизод, когда заброс в левый полуфланг привёл к столкновению голкипера Пауло Гассаниги и Маркоса Алонсо. Система VAR подсказала судье Энтони Тейлору – это пенальти. Виллиан оформил с «точки» дубль.

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Сон убил надежду Особенного на камбэк

Во втором тайме тренерское противостояние перешло в новую фазу. Главное значение имела уже не подготовка к игре, а умение менеджера реагировать на происходящее на поле. Моуринью – один из лучших специалистов по управлению игрой, он первым делом заменил Эрика Дайера на Кристиана Эриксена. Португалец отправил Сон Хын Мина в нападение помогать Гарри Кейну, а с флангов должны были обострять Орье и Лукас Моура. Однако у «Тоттенхэма» по-прежнему мало что получалось. Более того, на исходе часа матча Сон Хын Мин подвёл команду, заработав на нервах удаление. В общем-то, кореец не так уж и сильно ударил ногой Антонио Рюдигера, но формально судья прав. Само движение Сон Хын Мина было опасным, он не контролировал себя.

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«Шпоры» и при игре в равных составах выглядели слабее «Челси», а в меньшинстве могли спасти матч, наверное, только благодаря какому-то невероятному командному духу, везению и расслабленности противника. Чуда не случилось. В концовке синие спокойно перевели игру в нужное русло и сохранили результат. «Тоттенхэму» не дали даже пенальти после пары падений в штрафной Кепы. Лучший игрок матча – Виллиан. Не из-за дубля, а из-за влияния на происходящее на поле в целом.



Хозяева не нанесли ни одного удара в створ ворот гостей в основное время матча! Это свидетельство безоговорочный победы Лэмпарда над Моуринью. Если бы «Тоттенхэм» выиграл, то догнал бы «Челси» в таблице, а так разница между командами увеличилась до шести очков.