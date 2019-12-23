Кто в РПЛ больше всех подорожал/подешевел. Шюррле и Смолов упали в цене

Известный футбольный портал Transfermarkt сформировал новые «ценники» на игроков команд РПЛ. В связи с неудачным выступлением наших клубов на европейской арене большого прироста в стоимости ожидать не приходилось. Были и те, кто потерял свою трансферную привлекательность.
Топ-5 самых подорожавших футболистов РПЛ
1) Магомед-Шапи Сулейманов («Краснодар»)
6,5 – 12 млн евро (+5,5)
Вингер «быков» окончательно закрепился в основном составе команды, а также неплохо проявил себя в еврокубковых матчах. Шапи оформил дубль в Порту, после чего всерьёз заговорили об интересе к нему со стороны топ-клубов Европы. В частности, дортмундская «Боруссия» наблюдает за Сулеймановым, рассматривая его как вариант для потенциальной замены Джейдону Санчо. В общей сложности Шапи записал на свой счёт 6 голов и 6 ассистов в 28 матчах за «Краснодар» во всех турнирах.
2) Дмитрий Баринов («Локомотив»)
8 – 12 млн евро (+4)
В «Локомотиве» больше всех прибавил в цене Дмитрий Баринов, несмотря на наличие в составе Алексея Миранчука. Баринов является одним из самых недооценённых игроков РПЛ. Дмитрий дебютировал за сборную России и в целом играет на высоком уровне по ходу текущего сезона. Помимо этого, Баринов забил победный мяч в гостевой встрече с «Байером».
Фото: Дмитрий Голубович, «чемпионат»
3) Матвей Сафонов («Краснодар)
6 – 10 млн евро (+4)
Сафонов в 20 лет стал основным голкипером в клубе. «Краснодар» не лучшим образом выступил в еврокубках, но винить Матвея в неудачах было бы неправильно. 4 мяча от «Олимпиакоса», 5 пропущенных голов в матче с «Базелем» – всё это могло бы сломать молодого вратаря. Несмотря на это, Сафонов вырос в цене (во многом благодаря своему возрасту). Матвей обладает высоким потенциалом, уже сейчас многие называют его будущим «первым номером» сборной России.
Фото: Дмитрий Голубович, «чемпионат»
4) Зелимхан Бакаев («Спартак»)
4 – 8 млн евро (+4)
Вернувшись в родной клуб после аренды, Бакаев сразу же стал лидером красно-белых. Зелимхан взял вакантный 10-й номер не для того, чтобы красоваться – на счету Бакаева 6 забитых мячей и 11 ассистов в 23 матчах за «Спартак» во всех турнирах. Зелимхан находится на втором месте в списке лучших ассистентов РПЛ с 8 результативными передачами. Также Бакаев дебютировал за сборную России и неплохо себя зарекомендовал.
5) Эльдор Шомуродов («Ростов»)
2,5 – 6,5 млн евро (+4)
Результативность Шомуродова – одно из главных открытий старта РПЛ. В первых 12 турах узбекский нападающий забил 10 мячей, однако с октября 2019 года Эльдор не забивал в матчах чемпионата России. Результаты «Ростова» ухудшились в связи с финансовыми сложностями. Одним из вариантов решения проблемы является продажа главных звёзд команды, в том числе и Шомуродова. Как нельзя кстати стоимость Эльдора возросла.
Фото: Артём Гусев, «чемпионат»
Топ-5 самых подешевевших футболистов РПЛ
1) Андре Шюррле («Спартак»)
12 – 8 млн евро (-4)
Дебют немца в РПЛ оказался весьма удачным – 2 гола и 4 ассиста в первых 8 матчах за красно-белых. Однако начиная с сентября Андре не смог отметиться ни забитыми мячами, ни результативными передачами. Виной тому отсутствие качественной предсезонной подготовки и проблемы со здоровьем. Весенняя часть сезона покажет, где был настоящий Шюррле – в конце лета или осенью.
Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»
2) Эмануэль Маммана («Зенит»)
10 – 7,5 млн евро (-2,5)
Аргентинский защитник второй раз за полтора года порвал «кресты». Трансферная привлекательность Мамманы после двух тяжёлых травм заметно снизилась, несмотря на его высокий класс. Кто теперь рискнёт приобрести такого футболиста?
Фото: Getty Images
3) Роман Зобнин («Спартак»)
14 – 12 млн евро (-2)
Уровень игры Зобнина стал падать сразу после чемпионского сезона красно-белых. В сезоне-2019/20 на счету Романа ни одного результативного действия, а последний его гол датирован апрелем 2019 года. Тем не менее Роман остаётся основным игроком и «Спартака», и сборной России. Спрос на игрока со стороны европейских клубов отсутствует, не будем забывать и о проблемах с коленом – к 25 годам Зобнин успел порвать крестообразные связки и мениск.
4) Фёдор Смолов («Локомотив»)
11 – 9 млн евро (-2)
Карьера Смолова в «Локомотиве», мягко говоря, не складывается. Результативность Фёдора снизилась в разы по сравнению с его игрой в составе «Краснодара». За полтора сезона Смолов провёл 48 матчей и забил лишь 11 голов. В феврале Фёдору исполнится 30 лет, а переход в «Вест Хэм» так и остался на уровне мемов.
Фото: Дмитрий Голубович, «чемпионат»
5) Соломон Кверквелия («Локомотив»)
10 – 8 млн евро (-2)
Падение трансферной стоимости Кверквелии связано с двумя факторами. Прежде всего Соломон борется с мышечными повреждениями, из-за которых в сезоне-2019/20 он принял участие всего в 3 матчах. Помимо этого, Кверквелия банально проигрывает конкуренцию Хёведесу и Чорлуке.
Фото: Дмитрий Голубович, «чемпионат»
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