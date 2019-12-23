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Кто в РПЛ больше всех подорожал/подешевел. Шюррле и Смолов упали в цене

Известный футбольный портал Transfermarkt сформировал новые «ценники» на игроков команд РПЛ. В связи с неудачным выступлением наших клубов на европейской арене большого прироста в стоимости ожидать не приходилось. Были и те, кто потерял свою трансферную привлекательность.

Топ-5 самых подорожавших футболистов РПЛ

6,5 – 12 млн евро (+5,5)



Вингер «быков» окончательно закрепился в основном составе команды, а также неплохо проявил себя в еврокубковых матчах. Шапи оформил дубль в Порту, после чего всерьёз заговорили об интересе к нему со стороны топ-клубов Европы. В частности, дортмундская «Боруссия» наблюдает за Сулеймановым, рассматривая его как вариант для потенциальной замены Джейдону Санчо. В общей сложности Шапи записал на свой счёт 6 голов и 6 ассистов в 28 матчах за «Краснодар» во всех турнирах.

8 – 12 млн евро (+4)



В «Локомотиве» больше всех прибавил в цене Дмитрий Баринов, несмотря на наличие в составе Алексея Миранчука. Баринов является одним из самых недооценённых игроков РПЛ. Дмитрий дебютировал за сборную России и в целом играет на высоком уровне по ходу текущего сезона. Помимо этого, Баринов забил победный мяч в гостевой встрече с «Байером».

Фото: Дмитрий Голубович, «чемпионат»

6 – 10 млн евро (+4)



Сафонов в 20 лет стал основным голкипером в клубе. «Краснодар» не лучшим образом выступил в еврокубках, но винить Матвея в неудачах было бы неправильно. 4 мяча от «Олимпиакоса», 5 пропущенных голов в матче с «Базелем» – всё это могло бы сломать молодого вратаря. Несмотря на это, Сафонов вырос в цене (во многом благодаря своему возрасту). Матвей обладает высоким потенциалом, уже сейчас многие называют его будущим «первым номером» сборной России.

Фото: Дмитрий Голубович, «чемпионат»

5 лучших вратарей 19-го тура РПЛ. Версия Владимира Габулова Бывший вратарь сборной России определяет лучших в 19-м туре РПЛ. В тройку лучших снова попал покоритель «Спартака».

4 – 8 млн евро (+4)



Вернувшись в родной клуб после аренды, Бакаев сразу же стал лидером красно-белых. Зелимхан взял вакантный 10-й номер не для того, чтобы красоваться – на счету Бакаева 6 забитых мячей и 11 ассистов в 23 матчах за «Спартак» во всех турнирах. Зелимхан находится на втором месте в списке лучших ассистентов РПЛ с 8 результативными передачами. Также Бакаев дебютировал за сборную России и неплохо себя зарекомендовал.

Бакаев — «десятка» «Спартака»: без тачки, «инстаграма» и зарплатной карты Егоров поговорил с Бакаевым о Криштиану, Хабибе, личных успехах и проблемах в его команде.

2,5 – 6,5 млн евро (+4)



Результативность Шомуродова – одно из главных открытий старта РПЛ. В первых 12 турах узбекский нападающий забил 10 мячей, однако с октября 2019 года Эльдор не забивал в матчах чемпионата России. Результаты «Ростова» ухудшились в связи с финансовыми сложностями. Одним из вариантов решения проблемы является продажа главных звёзд команды, в том числе и Шомуродова. Как нельзя кстати стоимость Эльдора возросла.

Фото: Артём Гусев, «чемпионат»

Шомуродов и Соболев уже 2 месяца без голов. Что с ними случилось? В гонке бомбардиров их скоро обгонит Дзюба.

Топ-5 самых подешевевших футболистов РПЛ

12 – 8 млн евро (-4)



Дебют немца в РПЛ оказался весьма удачным – 2 гола и 4 ассиста в первых 8 матчах за красно-белых. Однако начиная с сентября Андре не смог отметиться ни забитыми мячами, ни результативными передачами. Виной тому отсутствие качественной предсезонной подготовки и проблемы со здоровьем. Весенняя часть сезона покажет, где был настоящий Шюррле – в конце лета или осенью.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

10 – 7,5 млн евро (-2,5)



Аргентинский защитник второй раз за полтора года порвал «кресты». Трансферная привлекательность Мамманы после двух тяжёлых травм заметно снизилась, несмотря на его высокий класс. Кто теперь рискнёт приобрести такого футболиста?

Фото: Getty Images

14 – 12 млн евро (-2)



Уровень игры Зобнина стал падать сразу после чемпионского сезона красно-белых. В сезоне-2019/20 на счету Романа ни одного результативного действия, а последний его гол датирован апрелем 2019 года. Тем не менее Роман остаётся основным игроком и «Спартака», и сборной России. Спрос на игрока со стороны европейских клубов отсутствует, не будем забывать и о проблемах с коленом – к 25 годам Зобнин успел порвать крестообразные связки и мениск.

11 – 9 млн евро (-2)



Карьера Смолова в «Локомотиве», мягко говоря, не складывается. Результативность Фёдора снизилась в разы по сравнению с его игрой в составе «Краснодара». За полтора сезона Смолов провёл 48 матчей и забил лишь 11 голов. В феврале Фёдору исполнится 30 лет, а переход в «Вест Хэм» так и остался на уровне мемов.

Фото: Дмитрий Голубович, «чемпионат»

10 – 8 млн евро (-2)



Падение трансферной стоимости Кверквелии связано с двумя факторами. Прежде всего Соломон борется с мышечными повреждениями, из-за которых в сезоне-2019/20 он принял участие всего в 3 матчах. Помимо этого, Кверквелия банально проигрывает конкуренцию Хёведесу и Чорлуке.