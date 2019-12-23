Гвардиола опять ноет из-за графика АПЛ. Но под Новый год будет плохо всем

В АПЛ приближается Boxing Day. Пока другие тренеры готовят свои команды к тяжелейшему графику, Гвардиола вновь жалуется на календарь. Испанский тренер регулярно выражает своё недовольство на фоне неудачного, по его мнению, расписания в чемпионате ещё со своего первого сезона в Англии. Однако в этот раз Пеп переплюнул сам себя. Гвардиола настолько разозлился, что даже не поленился написать саркастическое письмо в АПЛ.

АПЛ. Турнирная таблица

АПЛ. Календарь матчей

«Я написал письмо в Премьер-лигу, чтобы поблагодарить их. После матча с «Вулверхэмптоном» мы обязательно поместим игроков в холодильник, чтобы они смогли восстановиться и подготовиться к матчу с «Шеффилд Юнайтед», — сказал Гвардиола BBC.

Чем так недоволен Пеп

На этой неделе «Манчестер Сити» предстоят два матча, между которыми будет менее 48 часов. 27 декабря «горожане» в гостях встретятся с «Вулверхэмптоном», а 29 декабря – дома с «Шеффилд Юнайтед». Согласно расписанию АПЛ, между стартовыми свистками на этих играх пройдет всего лишь 46 часов и 15 минут.

Де Брёйне – гений. Он вёл игру «Сити», даже не прикасаясь к мячу «Лестер» удивил планом, но и облегчил жизнь вингерам «Сити». Главное о матче.

Легче ли другим клубам

Вовсе нет. В рождественский период 10 клубам АПЛ предстоит провести два матча в промежуток не более, чем 48 часов. При этом, кроме «Сити» так же особенно не повезло «Брайтону», «Лестеру» и «Ньюкаслу». Этим клубам предстоит сыграть матчи через 45 часов и 30 минут после начала предыдущих.



Тем не менее главный неудачник Boxing Day – безусловно «Вулверхэмптон». Команда Нуну Эшпириту Санту 27 декабря в 22:45 встретится с «Сити», а уже 29 декабря в 19:30 с «Ливерпулем». То есть промежуток между началом матчей с двумя самым крутыми клубами АПЛ для «волков» составит всего-то 44 часа и 45 минут. Кошмар!

Кроме того, не стоит забывать про «Ливерпуль». Мерсисайдцы были вообще вынуждены проводить полуфинал клубного чемпионата мира менее чем, через 24 часа после начала четвертьфинального матча Кубка Англии.

Роджерс давно среди лучших тренеров мира. Второе место в АПЛ абсолютно по делу День матча с «Сити» — лучшее время, чтобы признать очевидное.

Каким будет предстоящий рождественский период в АПЛ

С 26 декабря по 2 января каждый клуб английской Премьер-лиги проведёт по три матча. При этом нагрузка на команды будет распределена ещё хуже, чем в 4 предыдущих сезонах. 9 матчей 19-го тура пройдут 26 декабря и одна встреча – 27 декабря, 7 игр 20-го тура – 28 декабря и 3 матча – 29 декабря, а также 9 встреч 21-го тура – 1 января и одна игра – 2 января.



К примеру, в прошлом сезоне рождественские матчи в АПЛ проходили с 26 декабря по 3 января, а игровых дней было семь — 26, 27, 29 и 30 декабря, 1, 2 и 3 января.



В последний раз с таким плотным графиком участники АПЛ сталкивались лишь в сезоне-2014/15. Тогда боссы Премьер-лиги вообще сошли с ума и заставили команды проводить три тура с 26 декабря по 1 января, причём игровых дней было всего лишь четыре.

Гвардиола хочет больше трансферов? Всё правильно делает Да, «Сити» не хватает состава.

А как же зимняя пауза в АПЛ

С сезона-2019/20 В АПЛ действительно появится зимняя пауза, которая должна облегчить участь команд, вынужденных играть в сумасшедшем графике. 25-й тур Премьер-лиги закончится 2 февраля, матчи 26-го тура пройдут с 8 по 17 февраля, а 27-й тур стартует 22 февраля. То есть у участников АПЛ появятся примерно две недели на отдых.

Однако едва ли из-за появление зимнего перерыва английским клубам станет намного легче. Пахать в Boxing Day всё равно придётся.

Анчелотти будет получать £21 в минуту. Но это не рекорд Итальянец возглавил «Эвертон» за час до игры с «Арсеналом».

Зачем после рождества в АПЛ проводят так много матчей

Ответ очень прост. Boxing Day и игровые дни после него отлично продаются. Во время рождественских праздников АПЛ старается впихнуть как можно больше матчей в расписание, потому что в этот период люди отдыхают и смотрят футбол намного активнее. Кроме того, календарь составляют таким образом, чтобы участники играли с командами-соседями – так увеличивается и посещаемость стадионов. В конце концов, вокруг Boxing day создаётся искусственный ажиотаж. Больше матчей за короткий период, следовательно, и больше крутых противостояний. Лиге гораздо выгоднее было придумать зимний перерыв в феврале, чем отказаться от прибыльного Boxing Day.