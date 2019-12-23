В ЦСКА может перейти Шкурин. Кто это такой

ЦСКА близок к приобретению нападающего минского «Энергетика-БГУ» Ильи Шкурина. Стало известно, что 20-летний нападающий уже подписал контракт с московским клубом, но пока это не подтверждено официально. Рассказываем об игроке, который должен стать первым новичком «армейцев» в зимнее трансферное окно.

ЦСКА подписал контракт с белорусским нападающим Шкуриным

Как развивается карьера Шкурина?

Шкурин – уроженец Витебска и воспитанник футбольного клуба «Витебск». В составе родной команды он дебютировал в высшей лиге чемпионата Беларуси, а по-настоящему молодой нападающий заявил о себе уже в «Энергетике-БГУ», куда перешёл перед стартом сезона-2019 свободным агентом (выкупив свой контракт за 40 тыс. долларов). На данный момент, по оценке Transfermarkt, Илья стоит 750 тыс. евро.



Шкурин стал лучшим бомбардиром завершившегося чемпионата Беларуси, забив 19 голов в 26 матчах. Кроме того, он сделал семь голевых передач. Впечатляющий результат для 20-летнего игрока – столько не забивали в местной лиге с 2007-го. Интересно, что вернувшийся в элиту «Энергетик-БГУ» благодаря голам своего нападающего опередил на одну строчку «Витебск», финишировав на 12-м месте. Сам Илья превзошёл на пять голов ближайших преследователей – экс-полузащитника «Крыльев Советов», «Динамо» и «Оренбурга» Станислава Драгуна, а также украинца Виталия Квашука.



За первую сборную Беларуси Шкурин пока не выступал. Новичок ЦСКА играет за «молодёжку», в пяти матчах отборочного цикла чемпионата Европы забил один мяч в ворота Гибралтара. Вполне возможно, что Илья – креатура главного тренера «армейцев» Виктора Гончаренко, который хорошо знает белорусский рынок.

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Каковы сильные качества Шкурина?

В характеристике 20-летнего нападающего от InStat говорится: «Шкурин – мобильный нападающий, может сыграть в качестве атакующего полузащитника. Редко вступает в силовую борьбу. На встречном рывке качественно действует в подыгрыше. Остро открывается за спины». Из английской версии можно также узнать, что Илья быстр, физически силён и эффективен в обыгрыше, обладает хорошим ударом, а, главное, правильно выбирает момент, когда нужно атаковать ворота.



По мнению главного тренера молодёжной сборной Беларуси Людаса Румбутиса, самое сильное качество Ильи – умение исполнить момент. Прежде чем пробить по воротам, форвард успевает оценить положение вратаря и отправляет мяч в нужную точку.



Важно, что Шкурин эффективен не только в игре на контратаках, он здорово открывается в штрафной. Несмотря на достаточно высокий рост (около 190 см), это не классический «столб». В умении вести единоборства и игре головой новичку ЦСКА нужно прибавлять.



Говорят, у Шкурина непростой характер. По этой причине его и не приглашает в первую сборную Беларуси главный тренер Михаил Мархель. Впрочем, Гончаренко поставит на место любого «потерявшего берега» игрока. Да и сам белорусский форвард, судя по его результативности в сезоне-2019, взялся за ум.

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Шкурин – единственный форвард, которого купит ЦСКА?

По информации, имеющейся у «Чемпионата», ЦСКА планирует подписать в зимнее трансферное окно ещё одного нападающего. В частности, «армейцы» сделали предложение «Фиорентине» об аренде с последующим правом выкупа Педро Абреу. Этим 22-летним бразильцем красно-синие интересовались ещё летом, когда он выступал за «Флуминенсе». Тогда договориться о трансфере не удалось. В результате Педро Абреу перешёл в итальянский клуб за 11 млн евро, однако в нынешнем сезоне лишь четыре раза вышел на замену в Серии А.

Год назад сорвался трансфер Педро в «Реал». Теперь его хочет ЦСКА За бразильского форварда Педро Абреу «армейцы» предлагают «Флуминенсе» 12 млн евро.

Напомним, в декабре 75% акций ЦСКА перешли к госкорпорации ВЭБ.РФ. Теперь у «армейцев» должны появиться средства на долгожданное усиление состава. Трансфер Шкурина – первый и, очевидно, далеко не последний ход клуба на рынке. «Никаких кардинальных перемен и смены курса не произойдёт, – сказал президент столичного клуба Евгений Гинер. – ЦСКА продолжит строительство новой команды и будет ставить самые высокие задачи, но уже с очень сильным и надёжным партнёром».