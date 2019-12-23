«Спартак» – самый успешный клуб России в ЛЧ! Но красно-белых нет даже в топ-30

УЕФА опубликовал рейтинг лучших команд в истории Лиги (Кубка) чемпионов. Учитывались выступления за все 64 года существования самого престижного клубного турнира Европы – с 1955 по 2019 годы. Представителей России не оказалось даже в топ-30.

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«Реал» – лучший в Европе

Рейтинг клубов подсчитывался по сумме теоретических очков: два балла за победу, одно – за ничью (включая матчи, которые завершались сериями пенальти). При этом учитывались также игры отборочных раундов. Всего в сводную таблицу УЕФА попали 520 команд, принимавших участие в главном еврокубке.



Возглавляет рейтинг с большим отрывом «Реал». На счету Мадрида 600 очков. «Сливочные» участвовали в 50 розыгрышах Лиги (Кубка) чемпионов – это на одиннадцать больше, чем у их ближайших преследователей из «Бенфики». Испанский гранд лидирует по количеству трофеев (13), матчей (437), побед (262), ничьих (76) и поражений (99), а также забитых (971) и даже пропущенных (466) мячей. Представить Лигу чемпионов без «Реала», забивающего в среднем 2,2 гола за игру, просто невозможно.



В топ-10 помимо «Реала» входят «Бавария» (474 очка), «Барселона» (446), «Манчестер Юнайтед» (374), «Ювентус» (349), «Милан» (314), «Ливерпуль» (289), «Бенфика» (287), «Порту» (277) и «Аякс» (266). Интересно, что идущее на 11-м месте киевское «Динамо» (246 очков) имеет самый высокий рейтинг среди команд, которые никогда не выигрывали турнир и даже не играли в финале.

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«Спартак» – лидер России по очкам, «Зенит» – самый эффективный

Среди российских клубов лидирует «Спартак», занимающий в общем рейтинге лишь 34-е место. Красно-белые принимали участие в 20 розыгрышах Лиги (Кубка) чемпионов, сыграли 122 матча и одержали 40 побед при 31 ничьей и 51 поражении. Забили 173 и пропустили 189 голов. Набрали в этой таблице 111 очков. Спартаковцы чуть-чуть отстают от швейцарского «Базеля» (177 очков), а ещё выше располагается донецкий «Шахтёр» (132).



Остальные представители России сыграли меньше «Спартака» и набрали меньше очков. У ЦСКА 104 матча и 92 очка, «армейцы» находятся на 45-м месте. У «Зенита» 64 матча и 70 очков, 57-е место. У «Локомотива» 51 матч и 36 очков, 97-е место. У «Рубина» 16 матчей и 15 очков, 163-е место. У «Ростова» 10 матчей и 10 очков, 214-е место. У «Торпедо» 4 матча и 3 очка, 339-е место. У московского «Динамо» 2 матча и 2 очка, 374-е место. У «Краснодара» 4 матча и 2 очка, 398-е место. У «Алании» 2 матча и 0 очков, 495-е место.

«Краснодар» — гегемон по владению мячом, «Спартак» — по жёлтым карточкам и обводкам Узнайте: в чём круче всех «Зенит», а в чём — «Локомотив». Очень любопытные цифры РПЛ.

Если брать среднее количество очков за матч, то самая эффективная российская команда в Лиге (Кубке) чемпионов – «Зенит». Петербуржцы вообще единственные из наших, кто набирал более одного очка (1,09) в среднем за игру.



Российские клубы никогда не доходили до финала Лиги (Кубка) чемпионов, но «Спартак» играл в полуфинале в сезоне-1990/91. Тогда красно-белые выбили в плей-офф «Спарту», «Наполи» и «Реал», а затем уступили «Марселю».