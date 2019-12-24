Моуринью считает, что общество и футбол нуждаются в помощи. Очередной скандал в Англии

Моуринью — о расизме: общество и футбол нуждаются в помощи



Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью высказался о проблеме расизма в футболе. Напомним, во время матча 18-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» — «Челси» (0:2) болельщики оскорбляли защитника «синих» Антонио Рюдигера на расовой почве.

«Каждый раз, когда такое происходит, я крайне сожалею. Я буду поддерживать любое решение руководящих органов, направленное на борьбу с расизмом. Обществу нужна помощь. А футбол — это микрообщество. Нужна ли нам помощь? Определённо. Но и всё общество в целом нуждается в ней. Нам нужно искоренять любые формы дискриминации, но в данном случае мы говорим о проблеме расизма. Футбол и общество нуждаются в помощи», — приводит слова Моуринью BBC.

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РФС смягчил наказание Гинера



Российский футбольный союз на своём официальном сайте сообщил об изменении санкций в отношении президента ЦСКА Евгения Гинера. Испытательный срок и штраф функционера были сокращены вдвое.



«Принято решение удовлетворить жалобу Гинера Е.Л. на решение комитета РФС по этике от 13 декабря 2019 года частично. Изменить решение, изложив его в следующей редакции:



«В связи с допущенными Гинером нарушениями Регламента РФС по этике, в соответствии со ст. ст. 3, 4 Регламента РФС по этике применить к нему санкции в виде запрета на осуществление любой связанной с футболом деятельности сроком на девять месяцев, при этом три месяца, начиная с даты вынесения решения, считать реальным наказанием, а шесть месяцев — условной спортивной санкцией; в виде штрафа в размере 500 тыс. рублей», — говорится в сообщении РФС.

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«Краснодар» расстался с Иваном Тарановым



Защитник Иван Таранов покинул «Краснодар», сообщается на официальном сайте Футбольной национальной лиги.



Футболист и клуб досрочно расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Таким образом, игрок получил статус свободного агента и сможет перейти в новый клуб бесплатно.

Таранов перешёл в «Краснодар» летом 2018 года в статусе свободного агента. За основную команду краснодарцев он провёл всего один матч. В нынешнем сезоне 33-летний защитник принял участие в 15 матчах ФНЛ (11 — в основном составе), в которых стал автором двух забитых мячей (один — с пенальти), а также получил две жёлтые карточки. Ранее он играл за новороссийский «Черноморец», московский ЦСКА и самарские «Крылья Советов». Провёл один матч за вторую сборную России.

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Юрий Ковтун вошёл в тренерский штаб «Урала»



Бывший защитник сборной России Юрий Ковтун вошёл в тренерский штаб екатеринбургского «Урала».



«Тренерский штаб ФК „Урал“ пополнил Юрий Ковтун. Сегодня прославленный российский защитник, игрок сборной страны, а ныне тренер подписал контракт с нашим клубом и теперь будет одним из помощников Дмитрия Парфёнова», — сообщается в официальном «твиттере» екатеринбургского клуба.

49-летний Ковтун в бытность футболистом выступал за «Луч» (Азов), ростовский СКА, «Ростсельмаш», «Динамо», «Спартак», «Аланию», «МВД России» и тульский «Арсенал». За сборную России сыграл 50 матчей и забил два гола.



После завершения карьеры футболиста Ковтун возглавил «МВД России», а затем входил в тренерские штабы белгородского «Салюта», нижегородской «Волги», «Тосно» и «Динамо».

Погребняк сделал первый дубль в РПЛ за 20 месяцев. Жена интересно поздравила его «Урал» реализовал три стандарта в Самаре и обошёл «Спартак». Минимум на несколько часов.

Хонда покинул «Витесс» спустя 1,5 месяца после прихода в клуб



Голландский «Витесс» на официальном сайте объявил об уходе из команды японского полузащитника Кейсуке Хонды.



Клуб поблагодарил футболиста за игру и пожелал успехов в дальнейшей карьере.



«Когда я перешёл в „Витесс“, моя миссия состояла в том, чтобы изменить ситуацию. Мне это не удалось. Леонид Слуцкий покинул клуб, и я чувствую ответственность за это. Вот почему я думаю, что больше не должен играть здесь. Я ценю то, как партнёры по команде и фанаты относились ко мне», — сказал Хонда.



33-летний Хонда стал игроком «Витесса» в начале ноября, присоединившись к клубу в статусе свободного агента. В составе голландского клуба японский хавбек принял участие в четырёх матчах чемпионата Нидерландов (три — в основном составе) и не отметился результативными действиями.

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Роналду проиграл первый финал с 2013 года

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду проиграл свой первый финальный матч с 2013 года. Напомним, в финальном матче Суперкубка Италии «Ювентус» уступил «Лацио» со счётом 1:3.

Для Роналду это поражение стало первым в финале с 2013 года, сообщает Football Italia. 17 мая 2013 года Роналду в составе «Реала» уступил мадридскому «Атлетико» со счётом 1:2 в финальном матче Кубка Испании.



После этого поражения португальский форвард выиграл 12 финалов подряд. В составе «Ювентуса» Роналду сыграл два финала и выиграл первый, обыграв «Милан» (1:0) в Суперкубке Италии в январе 2019 года. Роналду в этом матче забил победный гол.



Роналду перешёл в «Ювентус» летом 2018 года из «Реала», за который выступал с 2009 года.