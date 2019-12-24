«Сити» догоняет «Ливерпуль», «МЮ» провалился ещё ниже. Таблица АПЛ без VAR

В чемпионате Англии с этого сезона действует VAR, и работа видеопомощника тут организована по-другому, чем в остальных топ-лигах. Люди в кабине с мониторами не рекомендуют арбитру посмотреть тот или иной эпизод, а сами просматривают то, что считают нужным, а потом арбитр лишь сообщает их решение.

Система вызывает много вопросов. В сентябре глава судейского корпуса АПЛ Майк Райли признал, что в начале сезона арбитры допустили четыре ошибки при использовании VAR. Дальше стало хуже. В 10-м туре видеопомощники заменили три правильных решения арбитров на ошибочные. В конце ноября прошла встреча представителей клубов АПЛ и судейского корпуса. На встрече стороны сошлись на том, что система несовершенна и нуждается в доработке, но не придумали ничего конкретного по улучшению. Поэтому пока всё останется так же.

Получается, что VAR внесла некоторые коррективы в чемпионскую гонку и борьбу за Лигу чемпионов. В альтернативной таблице (без VAR) не учитывается правильность и неправильность решений, качество игры и справедливость или несправедливость решения. Только один фактор: какой была бы турнирная таблица, если бы видеомопощники не отменяли решений арбитров в поле.



Турнирная таблица после 18 туров, если бы VAR не было, и все решения арбитров в поле остались бы в силе, выглядит так.

А вот список ключевых решений, которые повлияли на ситуацию в турнирной таблице.

Во втором туре «Ман Сити» сыграл вничью с «Тоттенхэмом». На последних минутах матча Жезус забил победный гол, арбитры указали на центр. Но после использования видеповтора гол был отменён из-за касания рукой Лапорта. Без VAR руку бы не заметили и «Сити» выиграл бы матч.

В 10-м туре «Арсенал» дома сыграл вничью с «Кристал Пэлас». При счёте 2:0 арбитр Мартин Аткинсон показал Уилфриду Заха предупреждение за симуляцию, но видеопомощник отменил её и назначил пенальти в ворота «Арсенала». А на последних минутах при счёте 2:2 Сократис забил победный гол, который засчитали судьи в поле, но отменили после просмотра видеоповтора. Сразу два результативных решения в пользу гостей – без этого матч закончился бы победой хозяев.

В 13-м туре «Ливерпуль» в гостях обыграл «Кристал Пэлас». Счёт открыли хозяева, арбитр пропустил толчок Ловрена со стороны Айю и засчитал гол, но позднее он был отменён после просмотра видеоповтора. Без VAR «Ливерпуль», который с большим трудом вырвал победу в концовке, остался бы с одним очком.

В 15-м туре «Арсенал» дома проиграл «Брайтону». Но при счёте 1:1 на 63-й минуте Давид Луис забил гол из офсайда, который не заметили лайнсмен и главный судья. Гол был отменён после просмотра повтора, «Арсенал» не получил желаемый счёт и пропустил в концовке. При счёте 2:1 сценарий матча был бы другим: как минимум ничья, хотя не исключена и победа фаворита, который защищал бы удобный счёт.

В 16-м туре в дерби Манчестера арбитр Энтони Тейлор не назначил пенальти за фол Силвы на Рашфорде. Видеопомощник исправил его ошибку. «Сити» проигрывал 0:2, но отыграл один гол в концовке. Результат без VAR – ничья вместо поражения.



В 17-м туре «Челси» дома проиграл «Борнмуту». Победный гол Гослинга был сразу отменён. Но просмотр эпизода показал, что игрок находился в правильном положении. Без VAR матч бы закончился вничью.

Между прочим, безумный фол вратаря «Тоттенхэма» Гассаниги на Алонсо, за который «Челси» получил право на пенальти, был зафиксирован только благодаря VAR. Арбитр Энтони Тейлор в топ эпизоде увидел фол со стороны игрока «Челси» и назначил свободный удар в пользу «Тоттенхэма»!

В то же время, несмотря на все недостатки VAR, в заключении комиссии, сделанном в конце ноября, сказано, что после внедрения видеоповторов количество правильных решений в среднем выросло с 82% до 91%. Система нуждается в доработке, но прогресс есть.