Артета хочет пригласить одного из лучших голландских методистов. Ему доверял ван Гал

Главные британские СМИ сообщают, что Микель Артета хочет усилить свой тренерский штаб в «Арсенале» голландцем Альбертом Стейвенбергом. Специалист сейчас ассистирует Райану Гиггзу в сборной Уэльса, и Гиггз не хочет отпускать ближайшего помощника до чемпионата Европы, но отмечается, что «Арсенал» может переманить 49-летнего тренера. Стейвенберг может стать последним и очень важным звеном нового долговременного штаба-проекта Артеты — чуть ранее стало известно, что Фредди Юнгберг тоже продолжит свою работу.

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Кто такой Стейвенберг?

Голландский тренер никогда не играл в футбол на профессиональном уровне, завершив карьеру ещё до 20 лет из-за проблем с коленом. Путь сына скаута «Фейеноорда» в футболе получился драматичным: в 12 лет он упал со второго яруса кровати школьного кемпинга и повредил ногу. Врач посоветовал юному Стейвенбергу сохранять покой до конца летних каникул, но предписание не было выполнено. «Что такое „покой“ для ребёнка в таком возрасте? Как только перестало болеть, я моментально побежал играть в футбол», — рассказывал голландец. Проблемы копились, а к 17 выяснилось, что всё это время у Альберта была надорвана задняя крестообразная связка.



Оставив мечту стать игроком, Стейвенберг прилежно отучился на тренера. Он много лет работал с молодёжным командами и разрабатывал методики подготовки для Королевского союза футбола Нидерландов, получив в итоге должности в юношеской и молодежной сборной страны. На взрослом уровне тренер работал самостоятельно только с «Генком» в 2017 году, после чего ушёл к Гиггзу, с которым знаком по штабу Луи ван Гала в «Юнайтед».

Чем он занимался в «МЮ»?

По факту Стейвенберг был правой рукой ван Гала. Тактические моменты под конкретного соперника ЛВГ обсуждал со своим соотечественником, затем именно Альберт проводил предматчевое занятие на поле. Стейвенберг готовил для команды подборку наиболее показательных эпизодов для улучшения индивидуальной игры футболистов «Юнайтед», и именно с ним ван Гал на следующий день после матча отсматривал видеозапись матча, планируя исходя из увиденного тренировочную неделю. В «МЮ» Стейвенберг достаточно времени проводил в беседах с Мемфисом Депаем, которого хорошо знал ещё по работе с юношеской сборной Нидерландов.

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Чем он действительно так хорош?

Ван Гал, как и ранее голландская федерация, отметил уникальное умение Стайвенберга подмечать детали. Сам тренер говорит об этом так: «Есть разница между „смотреть“ и „наблюдать“. Мы оба можем смотреть в одну и ту же точку, но один будет видеть ситуацию в целом, а другой — очень чёткие детали. К примеру, вот я даю пресс-конференцию, а вместо вопросов на заднем плане слышу, как капли падают с крыши после сильного дождя. Это может заставить вас отвлечься от истории, которую вы хотите рассказать». Иными словами: Стейвенберг умеет препарировать игру и тренировки таким образом, что нужные вопросы оказываются на поверхности.

Так Альберт пришёл к пониманию необходимости элемента вербальной и/или невербальной коммуникации в любом упражнении на тренировке, что поставило под сомнение необходимость использования разминочных квадратов. Второе важное условие правильной работы для Стейвенберга — необходимость обозначить направление и момент перехода в любом упражнении, что приближает его к матчевым условиям. Это, в свою очередь, требует модернизации большинства позиционных форм. Работа голландца в «МЮ» была методологической — он подмечал детали упражнений, реакцию игроков на них и давал свой отчёт ван Галу. В сборной Уэльса чёткий методологический подход Стейвенберга тоже важен: в национальной команде у тебя нет достаточно тренировок, чтобы связать игроков и заставить их работать единым целым, поэтому минимальное количество занятий должно быть максимально эффективным.

Если он так хорош, то почему не работает самостоятельно?

Ответ на этот вопрос тоже кроется в сильных сторонах голландца: главный тренер часто должен видеть ситуацию в целом, а не в деталях — иначе всё может выйти из-под контроля. Кроме того, сам Стейвенберг признавался, что не всегда хорошо умеет отпускать то, на что не может повлиять, а это умение — тоже важная псилогическая характеристика для топ-тренера.



При этом набор навыков делает Стейвенберга идеальным ассистентом главного тренера — он хорошо коммуницирует с игроками, всегда готов дать фидбек главному тренеру и повлиять на тренировочный процесс. Артета, проявлявший себя в штабе Гвардиолы, как перспективный специалист, получит прекрасную возможность видеть ситуацию под другим углом, и совместная работа Микеля и Альберта может положить начало новому интересному проекту в АПЛ.