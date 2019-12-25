10 человек, которые хотят поскорее забыть 2019 год

Завершается 2019-й. Для кого-то он был счастливым, а кто-то хочет забыть его как можно скорее. В этом материале как раз поговорим о тех, для кого этот год стал, возможно, худшим в их футбольной жизни. Выделяем 10 человек – по пять из российского и зарубежного футбола. Мы никого не забыли?

Когда Егоров сменил Андрея Будогосского на посту руководителя департамента судейства и инспектирования РФС, от него ждали улучшения ситуации с судейством в РПЛ, а стало только хуже. Ситуация дошла до точки кипения: теперь в каждой ошибке арбитров винят самого 47-летнего уроженца Саранска, словно это он выходит на поле со свистком. Но Егорову не уйти от критики, ведь проваливают работу люди, за которых он отвечает. Президент ЦСКА Евгений Гинер призвал его уйти в отставку, выразив уверенность в том, Егоров берёт деньги за некачественное судейство.

Кто отстранил Гинера от футбола и готов ли он к суду с Егоровым? Большинство наказавших Гинера старше 70 лет. Рассказываем, как прошло заседание комитета РФС по этике.

Кононов мечтал стать для «Спартака» такой же легендарной фигурой, как другой Олег – Романцев. Возглавляя красно-белых, 53-летний специалист говорил о стремлении вернуть фирменный спартаковский стиль. Он был уверен, что знает, как это сделать. Однако никто так и не понял, во что играл «Спартак» при Кононове. Пожалуй, во многом это связано не с квалификацией тренера, а с его способностью держать удар и с уровнем игроков, которые оказались в распоряжении Кононова. Неудачные результаты вкупе с давлением фанатов привели к отставке в конце сентября.

Самый слабый тренер в новейшей истории «Спартака». Кононов ушёл слишком поздно Слабый — прежде всего как личность. Поводов для отставки было очень много.

Андрей Лунёв Фото: VI Images via Getty Images

Голкипер «Зенит» должен был стать первым номером сборной России после ухода из национальной команды Игоря Акинфеева. Поначалу Станислав Черчесов действительно доверял Лунёву, но в 2019 году основным вратарём сборной стал Маринато Гильерме. Более того, теперь Андрей рискует лишиться и места в стартовом составе «Зенита», ведь после его травмы место в воротах сине-бело-голубых прочно занял надёжный Михаил Кержаков. Вдобавок в июне Лунёв угодил в скандальную историю в аэропорту Внуково.

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Леонид Слуцкий Фото: Angelo Blankespoor/Soccrates/Getty Images

Европа не покорилась бывшему главному тренеру сборной России, и он вернулся на родину. Так быстро Слуцкого в РПЛ мы точно не ждали. Его первой неудачей в «Витессе» стало поражение в финале плей-офф за место в Лиге Европы от «Утрехта» Дика Адвоката. Всё-таки сезоном ранее команда из Арнема этот плей-офф выиграла. Нынешний сезон начался для «Витесса» успешно, но пять поражений подряд испортили всё впечатление от хорошего старта. Результаты вынудили российского специалиста подать в отставку. В 2020-м Слуцкий попробует доказать в «Рубине», что период в Европе сделал его сильнее как тренера.

Слуцкий вернулся в РПЛ! Теперь он будет спасать «Рубин» Мы скучали.

Леонид Федун Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Владелец «Спартака» пережил разные времена, находясь во главе «народной команды», однако такого негативного фона вокруг Федуна, наверное, не было ещё никогда. Здесь всё вместе: и завышенные ожидания от команды после чемпионства, и злость большой части болельщиков из-за увольнения Массимо Карреры, и оскорбления полузащитника Дениса Глушакова, и разочарование от выступления красно-белых под руководством Кононова. На зимний перерыв «Спартак» ушёл на 10-м месте, находясь всего в трёх-четырёх очках от зоны вылета и стыковых матчей. Для Федуна это, конечно же, полный провал.

«Мне никогда не бывает страшно. Почему я должен бояться встречи с Федуном?» Тедеско считает разгром от «Ростова» несправедливым и отвечает на вопросы о трансферах и свисте с трибун.

Гарет Бэйл Фото: Quality Sport Images/Getty Images

От российского футбола – к зарубежному. Для Бэйла 2019-й тоже получился безрадостным, если не считать попадания сборной Уэльса в финальную стадию Евро-2020. Гарет не смог заменить Криштиану Роналду в роли главного снайпера «Реала», а фанаты «сливочных» по ходу этого года не единожды оскорбляли валлийца. Зинедин Зидан просил клуб избавиться от Бэйла. Форвард хотел уехать в Китай, чтобы сохранить зарплату, однако его трансфер сорвался в последний момент. Гарета это разозлило. Всё дошло до абсурда: шутки с флагом, на котором было написано «Уэльс. Гольф. Мадрид… в таком порядке!».

«Уэльс, гольф, Мадрид». Бэйл делает всё, чтобы разозлить «Реал» Валлиец мстит за несостоявшийся трансфер в Китай.

Неймар Фото: Angelo Blankespoor/Soccrates/Getty Images

Всего два-четыре года назад Неймар входил в тройку лучших игроков мира, а теперь его не оказалось даже в расширенном списке претендентов на «Золотой мяч». В 2019-м стало окончательно ясно, что трансфер в «ПСЖ» – огромная ошибка одного из самых ярких форвардов мира. Из-за травм бразилец второй год подряд пропустил решающие матчи Лиги чемпионов. Летом сорвалось его возвращение в «Барселону», которая отказалась принимать условия парижского клуба. Снова надев футболку «ПСЖ», Неймар подвергся оскорблениям со стороны фанатов. Даже в сборной его лишили капитанской повязки.

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Поль Погба Фото: Michael Regan/Getty Images

Французскому полузащитнику было некомфортно в «Манчестер Юнайтед» под руководством Жозе Моуринью, тем не менее в прошлом году все негативные эмоции перекрыла победа с национальной командой на ЧМ-2018. А вот 2019-й ничего хорошего Погба не принёс. «Манчестер Юнайтед» превращается в середняка АПЛ с Уле-Гуннаром Сульшером и отказывается продавать Поля в «Реал». Точнее, заламывает сумасшедшую цену. Похоже, нынешней зимой Зинедин Зидан тоже не получит соотечественника в своё распоряжение. Хуже того, в концовке года Погба не играл, поскольку залечивал травму.

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Криштиану Роналду Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Криштиану тоже в нашей десятке, ведь этот год для португальца – сплошное разочарование. Сначала Роналду прервал в «Ювентусе» свою серию побед в Лиге чемпионов, которая была у него с «Реалом». Потом форвард проиграл борьбу за звание лучшего бомбардира Серии А, убедившись на своём опыте, что в Италии забивать тяжелее. Наконец, в декабре Криштиану занял лишь третье место в борьбе за «Золотой мяч». Ещё одна неприятная история – конфликт с новым главным тренером «Ювентуса» Маурицио Сарри, менявшим Роналду по ходу матчей. Может, зря португалец принял приглашение из Турина?

Роналду зря не приехал на «Золотой мяч». Нового шанса у него может и не быть Третье место – конец эпохи Криштиану.

Унаи Эмери Фото: Leila Coker/ MI News/NurPhoto via Getty Images

Экс-главному тренеру «Спартака» 2019-й тоже не добавил славы. Эмери, конечно, пережил непростой год и во главе красно-белых, однако тогда от него ещё не было больших ожиданий. Зато в «Арсенал» испанский специалист приходил обладателем семи трофеев с «ПСЖ» и трёхкратным победителем Лиги Европы с «Севильей». Неудача в лондонском клубе самая болезненная для Унаи с точки зрения возможностей и амбиций. Он не смог вывести команду на новый уровень после Арсена Венгера. Всё закончилось достаточно быстро и банально – «EmeryOut».