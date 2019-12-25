«Висенте Кальдерон» близок к гибели. От дома «Атлетико» осталась одна трибуна

Три месяца назад в Мадриде возобновили снос стадиона «Атлетико» «Висенте Кальдерон». Ожидалось, что легендарную арену сотрут с лица земли к концу октября. Однако до сих пор одна трибуна стадиона героически стоит рядом с магистралью. Скоро не станет и её…



Текстом про «Висенте Кальдерон» «Чемпионат» запускает цикл материалов о легендарных разрушенных стадионах.

«Висенте Кальдерон»

Построен: 1966 год

Закрыт: 2017 год

Владелец: «Атлетико Мадрид»

Местоположение: Испания, Мадрид, район Аргансуэла

Вместимость: 54 907

Прошлое

«Висенте Кальдерон» сравнительно молодой стадион. Он был заложен всего 53 года назад. В начале 60-х годов предыдущая арена «матрасников» «Метрополитано» перестала вмещать всех желающих увидеть матчи «Атлетико». В итоге президент мадридского клуба – архитектор Хавьер Бароссо приобрёл землю, на которой располагалась старая арена, для строительства новой.



Стадион «Мансанарес» был заложен в зелёном районе Аргансуэла на юге Мадрида. Своё название он получил в честь реки, которая протекает поблизости.

Новая арена оказалась первой в Испании, оборудованной только сидячими местами, но главной её особенностью стало расположение западной трибуны, «нависающей» прямо над трассой М-30. Из-за финансовых проблем – она единственная на стадионе обзавелась крышей. При этом лишь к 1972 году строительство этой трибуны было завершено.



К тому времени скучный «Мансанарес» переименовали в громкий «Висенте Кальдерон» в честь нового президента клуба, который в 1964 году сменил на своём посту Бароссо. Предыдущий управленец покинул клуб, оставив его в экономическом кризисе. Висенте исправил ситуацию, за что в качестве благодарности был увековечен в истории «Атлетико».

В 1980 году, после ухода Кальдерона, при котором главная трибуна стадиона обрела крышу, арена ненадолго закрылась на вторую реконструкцию. Стадион нужно было подготовить к ЧМ-1982. Для этого была выделена сумма в размере 451 млн песет, более половины из которой предоставил комитет ФИФА.



Во время мундиаля «Висенте Кальдерон» принял всего лишь три игры группового этапа: Австрия – Франция (0:1), Австрия – Северная Ирландия (2:2) и Северная Ирландия – Франция (1:4). Тогда посещаемость мадридской арены оставляла желать лучшего. Больше 37 000 зрителей на ЧМ «Кальдерон» так и не собрал. Зато в 2006 году арена установила рекорд по посещаемости во время музыкального фестиваля в честь празднования испанской радиостанции. Максимальное число человек, находившихся на арене в тот день, посчитать затруднительно из-за того, что концерт длился более 7 часов. Однако тот факт, что соответствующий показатель рекордный – вне всяких сомнений.

Тем не менее гораздо громче и жарче на стадионе было тогда, когда играл любимый местными болельщики «Атлетико». Фанаты «матрасников» традиционно горячо поддерживали свой клуб на родном стадионе. Вместе с командой на «Висенте Кальдерон» они пережили выходы в финал Кубка Чемпионов, Лиги Европы, тяжелейшие поединки с «Барселоной» и Баварией в четвертьфинале и полуфинале Лиги чемпионов.

Фото: TF-Images/Getty Images

Настоящее

Конечно же, с новостью о переезде клуба на новый стадион болельщики «Атлетико» долго не могли смириться. Они протестовали и пытались защитить дом любимого клуба, выпрашивая у городских властей разрешения на очередную реконструкцию устаревшего «Кальдерона». Однако мэрия Мадрида была неумолима. В 2007 году окончательно стало ясно, что стадион в Аргансуэле будет снесён, а «Атлетико» переедет на «Ванда Метрополитано» с вместимостью на 13 тысяч больше.



В мае 2017 года на родной арене «Атлетико» прошел последний официальный матч, причём без участия «матрасников». В финале Кубка Испании «Барселона» со счётом 3:1 одолела «Алавес». После этой встречи арену закрыли, а землю, на которой она находилась, продали.



Снести «Висенте Кальдерон» планировали ещё в 2018 году, однако работы по демонтажу стадиона не раз приостанавливали из-за жалоб жителей близлежащих домов на громкие звуки и появившуюся пыль.

К декабрю 2019-го старый стадион «Атлетико» уже практически стёрт с лица земли. От великого «Висенте Кальдерон» осталась только одна главная трибуна. Пока машины объезжают её по трассе М-30, бульдозеры активно разрушают последнюю часть арены.

Фото: twitter.com/fernandocincuir

Ещё совсем недавно тёплый стадион с зелёным газоном посередине превратился в стройку, полную грязи, пыли кусков бетона и арматуры. Кажется, вместе с уничтожением «Кальдерона», часть района Аргансуэла будто отмерла.

Спустя несколько месяцев легендарную арену окончательно добьют. На месте стадиона планируют построить жилые комплексы и зелёные парки. Однако, кажется, без «Кальдерона» Аргансуэла уже никогда не станет прежним.