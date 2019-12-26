Как «Манчестер Сити» потерял душу. Вспоминаем легендарный «Мейн Роуд»

Статьёй про «Мейн Роуд» продолжаем цикл материалов про легендарные разрушенные стадионы. Ранее мы писали про знаменитый «Висенте Кальдерон». О бывшем доме «Атлетико» вы можете прочитать здесь.

«Мейн Роуд»

Построен: 1923 год

Закрыт: 2003 год

Владелец: «Манчестер Сити»

Местоположение: Англия, Манчестер, Мосс Сайд

Вместимость: 35 150

Прошлое

«Мейн Роуд» был основан в далёком 1923 году. За несколько лет до строительства арены руководство «Манчестер Сити» осознало, что с прежним стадионом «Хайд Роуд» на юго-востоке города пора расставаться. Арена нуждалась в реконструкции, а места для её расширения не было.



В итоге президент клуба Джон Айртон, заручившись поддержкой тренера команды Эрнеста Мэнгналла, принял решение переехать на юг Манчестера – в район Мосс Сайд. Такое решение управленца многие болельщики «Сити» встретили негодованием. Некоторые фанаты даже отказывались поддерживать команду после переезда. Но руководство старалось не обращать внимания на эту проблему – жертвуя любовью фанатов, боссы «горожан» действовали в интересах развития клуба.



В Мосс Сайд «Сити» выкупил здание бывшего кирпичного завода за 5,5 тысяч фунтов. На его месте было решено построить новый стадион стоимостью около 100 тысяч фунтов. Когда в 1923 году арена было достроена, она представляла собой лишь одну крытую трибуну с вместимостью 10 тысяч человек, соединённую пологими изгибами с тремя открытыми террасами. Футбольное поле внутри этого прямоугольника было едва ли не самым широким в Великобритании.

Спустя 8 лет угол между крытой трибуной и южной стороной стадиона был застелен крышей. С тех пор «Мейн Роуд» пережил ещё четыре реконструкции – в 1957, 1963, 1970 и 1994 году. С каждым обновлением стадион «Сити» становился удобнее для болельщиков, но его вместимость значительно уменьшалась. Например, в 1963 году на главной трибуне стоячие места заменили сиденьями. Так стадион стал самым комфортабельным в Англии на тот момент. Но эта реконструкция привела к сокращению вместимости. Потом была реконструирована фанатская трибуна «Киппакс», и зрителей стало ещё меньше. Если в начале своего существования «Мейн роуд» вмещал более 80 тысяч фанатов, то перед сносом не мог приютить и более, чем 35 150 зрителей.

Ещё одна особенность «Мейн Роуд» — трибуны разного стиля и высоты. Такая архитектурная разобщенность вызвана как раз несколькими не связанными между собой реконструкциями.



Впрочем, даже несмотря на это, стадион «Сити» всегда обладал невероятно теплой и уютной атмосферой. На «Мейн Роуд» болельщики «Сити» всегда горячо поддерживали любимый клуб, вне зависимости от того, в какой из лиг Англий он выступал.



Кроме противостояний английских команд, арена в Мосс Сайд видела две игры национальной сборной Англии в 40-е годы, матчи по регби, а также выступления различных музыкальных групп, в том числе рок-группы «Оазис», участники которой с детства болеют за клуб.

Настоящее

В конце ХХ и начале XXI веков руководство «Манчестер Сити» планировало расширить стадион, повысив его вместимость до 45 тыс. зрителей. Однако в итоге боссы клуба сошлись на том, что переехать на арену «Сити оф Манчестер» (сейчас «Этихад». — Прим. «Чемпионата»), построенную в 2002 году к Играм Содружества, будет выгоднее.



Матч АПЛ между «Сити» и «Саутгемптоном» в мае 2003 года стал последним для арены. Тогда «горожане» уступили 0:1, после чего стадион начали разбирать.



В июле того же года был проведен аукцион, во время которого продали арматуру, оборудование и другие части разрушенной арены. Таким образом «Сити» удалось насобирать 100 тыс. фунтов. Все эти деньги клуб выделил на общественные проекты в районе Мосс Сайд.



Вскоре участок, на котором располагался «Мейн Роуд», превратился в огромную стройку. В течение нескольких лет освободившаяся от арены площадь заполнилась жилыми комплексами. На месте великого стадиона и рядом с ним построили более 200 домов.

Сейчас даже сложно поверить, что в Мосс Сайд когда-то находилась большая арена. Место «Мейн Роуд» теперь занимает обычный жилой район, ничем не отличающийся от других нецентральных районов городов Англии. Миниатюрные домики, пустые улицы, газоны и низкие деревья – всё, что теперь там можно увидеть.

Уничтоженный стадион напоминает о себе лишь мелочами, не тронутыми по неизвестным причинам при сносе. Например, этот турникет «Мейн Роуд» теперь принадлежит местному жителю. Более чем за 15 лет он покрылся ржавчиной, однако голубая краска на нём не стерлась.

Фото: twitter.com/EngancheMaxey

Ещё одно напоминание об арене расположено в самом сердце нового жилого района. Именно на этом месте когда-то был центр поля. К сожалению, оригинальный клочок газона с разметкой сохранить не удалось, как собственно и продать. Ещё до начала сноса стадиона кто-то успел присвоить его себе.

Фото: Tom Jenkins/Getty Images

То же самое произошло и с одиннадцатиметровыми точками. Так, что в центре Мосс Сайд находится скорее муляж, чем реальное напоминание о легендарном стадионе. Души «Манчестер Сити» там уже давно нет.