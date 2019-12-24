«Им нужен стрелочник». Очень важная фраза от президента РФС

Сегодня состоялось заседание исполкома РФС – организации, которая управляет футболом в нашей стране. Самой острой темой стала критика судей. Вообще, эта история накопила уже приличный бэкграунд, а в Доме футбола полагают, что недопустимые высказывания уже превысили лимит. Хотя, глобально говоря, суть очень простая.



1. Судей нельзя оскорблять.

2. Судей можно критиковать.

Кажется, с этим согласны более или менее все. Высказывания вроде «судья – преступник» – действительно чрезмерны. И да, в РФС правы, что бывают случаи, когда руководители клубов в слабой игре команды безосновательно винят арбитров. Этакая попытка уйти от реальной проблемы. «Стрелочники», как сказал президент РФС Дюков.

«Я готов биться за каждого болельщика». Глава РФС — о главных проблемах нашего футбола Александр Дюков рассказал о запрете на критику судейства, задержаниях болельщиков в Питере и желании увеличить количество матчей в РПЛ.

И вот тут тяжело избавиться от ощущения, что как раз тем же занимаются в РФС – переводом стрелок. Убирают фокус с реальной проблемы, концентрируясь на другом. Судьи часто ошибаются? А давайте ужесточим наказания за оскорбления арбитров! Очевидно, что это вряд ли повысит уровень работы наших рефери. Вроде бы и с прошлыми законами была возможность наказывать за чрезмерные эмоции в адрес судей. Ситуация с отстранением Гинера тому пример.

Дюков сегодня напомнил, что есть официальный способ выражения несогласия с действиями арбитров – обращение в ЭСК (экспертно-судейскую комиссию). И вот здесь хотелось бы понять: что именно даёт это обращение? Даже если комиссия признает, что судья ошибся, — что это даёт? Просто существование листка А4 в папке в Доме футбола ничего не изменит.



Вот после матча «Зенит» – «Спартак» ЭСК дала рекомендации судейскому комитету. А ещё утверждается, что оценка Мешкова будет учтена при дальнейших назначениях на матчи. Похоже на нечто весьма эфемерное. Непонятно, какие рекомендации даны судейскому комитету. Непонятно, как именно повлияют ошибки судьи на дальнейшие назначения. Было бы намного понятнее при чёткой системе: за такие-то ошибки судья отстранён на столько-то.

При размытых формулировках даже не получается отследить, как повлияла оценка и были ли вообще эти последствия для судей. Вот тот же Мешков. Как именно на нём скажутся непоследовательные решения в матче «Зенит» – «Спартак»? Непонятно.



По поводу оценок арбитрам. Я застал времена, когда журналистам показывали послематчевый протокол с оценкой арбитру. Почему теперь общественная организация скрывает эту информацию от общественности, не совсем понятно. Хотите, чтобы судей меньше критиковали? Сделайте их работу более прозрачной.



И ещё один момент, который нельзя обойти, – информационный регламент. Вот что сказал президент РФС: «У каждого должна быть позиция, но как только в общем обсуждении рождается какая-то позиция, то все должны её придерживаться».

Вот тут хотелось бы понять, что такое «общее обсуждение». Кто в нём участвует? Чьи мнения учитываются? Или подход такой: мы – РФС, а вы – субъект футбола. Вы должны разделять нашу точку зрения и не высказывать альтернативных мнений. Очень опасный путь. Опасный, потому что похож на желание замаскировать проблему, а не решить её.

В уставе РФС (статья 2, пункт 10) написано: «Деятельность РФС является гласной». Однако повестка исполкома почему-то исчезает (Дюков объяснил это технической ошибкой), а сам президент РФС избегает обстоятельных интервью. Если ещё и другие субъекты футбола будут прятаться за общими фразами, то получится совсем грустно.

Всё чаще звучат формулировки вроде «мы хотим сделать из футбола праздник». По факту за этой фразой не кроется ничего. Просто ноль конкретики и ноль актуальных проблем. Количество обсуждений хотелось бы не уменьшить, а увеличить. В долгосрочной перспективе это должно быть выгодно всем. Этот мир спасёт диалог, а не молчание.