Помянем. Люди футбола, ушедшие из жизни в 2019 году

Провожая в историю 2019 год, вспомним людей футбола, для которых он стал последним в жизни.

Эмилиано Сала Фото: Soccrates Images/Getty Images

Загадочное исчезновение самолёта с аргентинским нападающим на борту по пути из Нанта в Кардифф взволновало весь футбольный мир. За поисково-спасательной операцией на Ла-Манше следили даже бесконечно далёкие от спорта СМИ. Увы, основная версия полиции, об авиакатастрофе, подтвердилась. Самый дорогостоящий футболист в истории «Кардифф Сити» (18 млн евро) погиб, не сыграв за новую команду ни минуты. Отец Эмилиано всего на три месяца пережил сына…

На дне Ла-Манша нашли самолёт, на котором летел Сала, и тело среди обломков Грустный итог поисков.

Гордон Бэнкс (30.12.1937 – 12.02.2019)

Гордон Бэнкс Фото: Dave J Hogan/Dave J Hogan/Getty Images

По итогам референдума Международной федерации истории и статистики футбола чемпион мира 1966 года занял второе место в рейтинге лучших вратарей всех времён и народов, уступив лишь нашему легендарному соотечественнику Льву Яшину. В декабре 2015 года Бэнкс излечился от рака почек, а ушёл из жизни в феврале 2019-го в возрасте 81 года. Во сне.

Виталий Хмельницкий (12.06.1943 – 13.02.2019)

Виталий Хмельницкий Фото: fcdynamo.kiev.ua

На футбольном поле «Хмеля» отличала нацеленность на ворота, а в повседневной жизни – весёлый нрав. Четырёхкратного чемпиона и обладателя Кубка СССР в составе киевского «Динамо» обожали не только болельщики, но и журналисты. Эту утрату взрослые и пожилые любители футбола с «одной шестой части суши» восприняли особенно остро. Виталий Григорьевич умер на 76-м году жизни.

Коутиньо (11.06.1943 – 11.03.2019)

Коутиньо Фото: santosfc.com.br

Этот Коутиньо не так хорошо известен молодёжи, как его молодой «тёзка» из «Баварии», но след в истории футбола он оставил отчётливый. Две строчки из личного дела – чемпион мира 1962 года, третий бомбардир в истории «Сантоса» (370 голов в 457 играх) – исчерпывающе скажут о масштабе личности. Один из лучших партнёров в жизни короля Пеле ушёл из жизни в марте 2019 года.

Александр Ирхин (10.01.1954 – 18.05.2019)

Александр Ирхин Фото: fc-tambov.ru

Ирхин не стал известным футболистом – зато педагогическую карьеру сделал приличную. Почти четыре десятка лет на тренерском поприще – стаж солидный. Клубов-грандов в послужном списке Александра Сергеевича не было, но добротные команды вроде «Рубина» или «Кубани» встречаются. Последним местом работы Ирхина были подмосковные «Химки».

Хосе Антонио Рейес Фото: Quality Sport Images/Getty Images

Скорость всегда была главным козырем испанского вингера. Любовь к ней его и сгубила – на трассе. Бывший игрок «Реала», «Атлетико», «Севильи» погиб в автомобильной катастрофе, разогнав свой «Мерседес» до 237 км/ч. Вместе с Рейесом в машине находились два его двоюродных брата. Не выжил никто.

Хосе Луис Браун (10.11.1956 – 12.08.2019)

Хосе Луис Браун Фото: wikipedia.org

Всего один гол забил в лазурно-белой майке сборной Аргентины защитник Браун, но такой, который до сих пор помнит вся страна! В финале ЧМ-1986 в ворота Германии. За тот матч Хосе Луису впору было присваивать звание дважды героя: получив травму плеча, мужественный игрок отказался от замены и через боль заканчивал встречу. В последние годы Браун боролся с болезнью Альцгеймера, но этот поединок он, увы, проиграл…

Фернандо Риксен Фото: VI-Images/Getty Images

Риксена оплакивали не только родные Нидерланды и Шотландия, где он выиграл, и не по разу, все возможные национальные трофеи. Россия тоже скорбела по Фернандо, а особенно – Петербург. Фернандо был неотъемлемой частью того незабываемого «Зенита», который привёз на берега Невы два еврокубка. Шесть лет Риксен сосуществовал с неизлечимым недугом – боковым амиотрофическим склерозом. Он и свёл футболиста в могилу…

Анатолий Крутиков (21.09.1933 – 08.11.2019)

Анатолий Крутиков Фото: spartak.com

До недавних пор в живых оставались два чемпиона Европы 1960 года в составе сборной СССР. В ноябре остался один – Виктор Понедельник. Известный в прошлом защитник «Спартака», чемпион и двукратный обладатель Кубка Советского Союза Анатолий Крутиков скончался на 87-м году.

Юрий Беляев (02.04.1934 – 14.12.2019)

Юрий Беляев Фото: twitter.com/pfc_cska

Чуть больше двух недель не дожил до нового 2020 года легендарный для ЦСКА человек – Юрий Беляев. Красно-синим цветам он служил практически всю жизнь – в качестве футболиста, тренера, начальника команды и, наконец, завуча школы. На триумфальной для команды СССР Олимпиаде 1956 года «армеец» Беляев входил в заявку сборной. Правда, на поле так и не вышел.