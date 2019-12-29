Помянем. Люди футбола, ушедшие из жизни в 2019 году

Эмилиано Сала (31.10.1990 – 21.01.2019)
Фото: Soccrates Images/Getty Images
Загадочное исчезновение самолёта с аргентинским нападающим на борту по пути из Нанта в Кардифф взволновало весь футбольный мир. За поисково-спасательной операцией на Ла-Манше следили даже бесконечно далёкие от спорта СМИ. Увы, основная версия полиции, об авиакатастрофе, подтвердилась. Самый дорогостоящий футболист в истории «Кардифф Сити» (18 млн евро) погиб, не сыграв за новую команду ни минуты. Отец Эмилиано всего на три месяца пережил сына…
Гордон Бэнкс (30.12.1937 – 12.02.2019)
Гордон Бэнкс
Фото: Dave J Hogan/Dave J Hogan/Getty Images
По итогам референдума Международной федерации истории и статистики футбола чемпион мира 1966 года занял второе место в рейтинге лучших вратарей всех времён и народов, уступив лишь нашему легендарному соотечественнику Льву Яшину. В декабре 2015 года Бэнкс излечился от рака почек, а ушёл из жизни в феврале 2019-го в возрасте 81 года. Во сне.
Виталий Хмельницкий (12.06.1943 – 13.02.2019)
Виталий Хмельницкий
Фото: fcdynamo.kiev.ua
На футбольном поле «Хмеля» отличала нацеленность на ворота, а в повседневной жизни – весёлый нрав. Четырёхкратного чемпиона и обладателя Кубка СССР в составе киевского «Динамо» обожали не только болельщики, но и журналисты. Эту утрату взрослые и пожилые любители футбола с «одной шестой части суши» восприняли особенно остро. Виталий Григорьевич умер на 76-м году жизни.
Коутиньо (11.06.1943 – 11.03.2019)
Коутиньо
Фото: santosfc.com.br
Этот Коутиньо не так хорошо известен молодёжи, как его молодой «тёзка» из «Баварии», но след в истории футбола он оставил отчётливый. Две строчки из личного дела – чемпион мира 1962 года, третий бомбардир в истории «Сантоса» (370 голов в 457 играх) – исчерпывающе скажут о масштабе личности. Один из лучших партнёров в жизни короля Пеле ушёл из жизни в марте 2019 года.
Александр Ирхин (10.01.1954 – 18.05.2019)
Александр Ирхин
Фото: fc-tambov.ru
Ирхин не стал известным футболистом – зато педагогическую карьеру сделал приличную. Почти четыре десятка лет на тренерском поприще – стаж солидный. Клубов-грандов в послужном списке Александра Сергеевича не было, но добротные команды вроде «Рубина» или «Кубани» встречаются. Последним местом работы Ирхина были подмосковные «Химки».
Хосе Антонио Рейес (01.09.1983 – 01.06.2019)
Фото: Quality Sport Images/Getty Images
Скорость всегда была главным козырем испанского вингера. Любовь к ней его и сгубила – на трассе. Бывший игрок «Реала», «Атлетико», «Севильи» погиб в автомобильной катастрофе, разогнав свой «Мерседес» до 237 км/ч. Вместе с Рейесом в машине находились два его двоюродных брата. Не выжил никто.
Хосе Луис Браун (10.11.1956 – 12.08.2019)
Хосе Луис Браун
Фото: wikipedia.org
Всего один гол забил в лазурно-белой майке сборной Аргентины защитник Браун, но такой, который до сих пор помнит вся страна! В финале ЧМ-1986 в ворота Германии. За тот матч Хосе Луису впору было присваивать звание дважды героя: получив травму плеча, мужественный игрок отказался от замены и через боль заканчивал встречу. В последние годы Браун боролся с болезнью Альцгеймера, но этот поединок он, увы, проиграл…
Фернандо Риксен (27.07.1976 – 18.09.2019)
Фото: VI-Images/Getty Images
Риксена оплакивали не только родные Нидерланды и Шотландия, где он выиграл, и не по разу, все возможные национальные трофеи. Россия тоже скорбела по Фернандо, а особенно – Петербург. Фернандо был неотъемлемой частью того незабываемого «Зенита», который привёз на берега Невы два еврокубка. Шесть лет Риксен сосуществовал с неизлечимым недугом – боковым амиотрофическим склерозом. Он и свёл футболиста в могилу…
Анатолий Крутиков (21.09.1933 – 08.11.2019)
Анатолий Крутиков
Фото: spartak.com
До недавних пор в живых оставались два чемпиона Европы 1960 года в составе сборной СССР. В ноябре остался один – Виктор Понедельник. Известный в прошлом защитник «Спартака», чемпион и двукратный обладатель Кубка Советского Союза Анатолий Крутиков скончался на 87-м году.
Юрий Беляев (02.04.1934 – 14.12.2019)
Юрий Беляев
Фото: twitter.com/pfc_cska
Чуть больше двух недель не дожил до нового 2020 года легендарный для ЦСКА человек – Юрий Беляев. Красно-синим цветам он служил практически всю жизнь – в качестве футболиста, тренера, начальника команды и, наконец, завуча школы. На триумфальной для команды СССР Олимпиаде 1956 года «армеец» Беляев входил в заявку сборной. Правда, на поле так и не вышел.
- 29 декабря 2019
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