10 худших трансферов 2019 года

10. Кшиштоф Пёнтек, из «Дженоа» в «Милан»

Фото: Stefano Guidi/Getty Images

Не так давно польский форвард был одним из самых обсуждаемых нападающих в мире. Выступая за «Дженоа», Пёнтек разрывал Серию А, поэтому «Милан» не пожалел отдать за игрока 38 млн евро прошедшей зимой. Во второй половине сезона-2018/19 могло сложится впечатление, что «Россонери» наконец решили давнюю проблему с форвардом. Но вскоре поляк сбавил обороты и практически перестал забивать. В нынешнем сезоне на счету Пёнтека всего лишь 4 забитых мяча в 17 матчах.

9. Стефан Эль-Шаарави, из «Ромы» в «Шанхай Шэньхуа»

Фото: instagram.com/stewel92

Переход Эль-Шаарави в «Шанхай Шэньхуа» — это тот редкий случай, когда звезда из Европы не смогла заиграть в Китае. У 27-летнего игрока, считавшегося одним из самых талантливых полузащитников в мире несколько лет назад, пока не получается даже закрепиться в основе своего клуба. Итальянец вчистую проигрывает конкуренцию китайскому вингеру Цао Юньдину, которого даже в свою национальную сборную вызывают очень редко. Впрочем, в «Шанхай Шэньхуа» Стефан хотя бы неплохо зарабатывает. В Китае он получает 10 млн евро в год.

10 лучших трансферов 2019 года Вспоминаем самые крутые сделки уходящего года.

8. Жоау Канселу, из «Ювентуса» в «Манчестер Сити»

Фото: Robin Jones/Getty Images

Прошедшим летом «Манчестер Сити» с доплатой в 28 млн евро обменял Данило на одного из самых крутых правых защитников Серии А Жоау Канселу. Планировалось, что португалец сможет составить достойную конкуренцию Кайлу Уолкеру и будет готов подменить его без потери качества. Однако вместо сменщика англичанина «горожане», как оказалось, приобрели дорого лавочника. За полгода Канселу провёл в «Сити» лишь 15 матчей, в 9 из которых он отыграл все 90 минут. При этом ничего выдающегося за это время защитник не продемонстрировал.

10 самых дорогих европейских трансферов лета, которые уже состоялись «Реал» — главный транжира.

7. Райан Сесеньон, из «Фулхэма» в «Тоттенхэм»

Фото: Michael Regan/Getty Images

За 19-летнего Сесеньона, которого в Англии считают одним из самых перспективных молодых футболистов, «шпоры» отдали 27 млн евро. Несмотря на то, что с Райном подписали контракт летом, из-за травмы подколенного сухожилия дебютировать за новый клуб он смог лишь в ноябре. Казалось, что, вернувшись в строй, полузащитник начнёт оправдывать вложенные в него деньги. Однако пока у Сесеньона возникают проблемы даже с попаданием в заявку «Тоттенхэма».

6. Маркос Льоренте, из «Реала» в «Атлетико»

Фото: Quality Sport Images/Getty Images

«Матрасники» продолжают обжигаться на трансферном рынке. Спустя год после неудачной сделки по Лемару, они облажались ещё больше. Прошедшим летом «Атлетико» был вынужден искать замену ушедшему в «Сити» Родриго. Выбор пал на опорника «Реала» 24-летнего Маркоса Льоренте. В своём предыдущем клубе испанец никогда не блистал, но «матрасники» почему-то решили заплатить за него 30 млн евро. Заиграть как следует в «Атлетико» у полузащитника не вышло – пока за команду Симеоне он провёл на поле лишь 322 минуты и отметился только 4 жёлтыми карточками.

5. Малком, из «Барселоны» в «Зенит»

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Переход Малкома в питерский «Зенит» стал самым дорогим летним трансфером РПЛ. За бразильца сине-бело-голубые заплатили «Барселоне» 40 млн евро. Тем не менее за новый клуб полузащитник пока сыграл лишь 63 минуты – из-за редкой травмы, полученной в игре с «Динамо», Малком провёл полгода в лазарете. Вернётся в строй бразилец лишь весной, однако не ясно, как сможет ли он проявить себя в России. Если вспомнить как вингер играл за свой предыдущий клуб, то выводы напросятся совсем неутешительные.

Селихов, Васин, Малком, Классон: когда они вернутся на поле Разбираемся.

4. Мойзе Кин, из «Ювентуса» в «Эвертон»

Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

В прошлом сезоне 19-летний форвард блеснул в «Ювентусе» и за 13 матчей забил 6 голов. Тем удивительнее, что молодое дарование летом приобрёл скромный «Эвертон» за 27,5 млн евро. В Англии на форварда возлагали большие надежды, но пока что он совсем не оправдывает вложенных средств. За 539 игровых минут Мойзе так и не успел забить дебютный гол за новый клуб. Его конкуренты Ришарлисон, Калверт-Льюин и даже Дженк Тосун пока смотрятся гораздо предпочтительнее.

3. Жоэлинтон, из «Хоффенхайма» в «Нюкасл»

Фото: Jan Kruger/Getty Images

Догадаться, что нападающий, забивший 7 мячей за «Хоффенхайм» в 28 играх Бундеслиги, вряд ли станет супер-бомбардиром в Англии, было несложно. Однако «Ньюкасл» видимо понадеялся на чудо, заплатил рекордные для клуба 44 млн евро за Жоэлинтона и в результате серьёзно облажался. За 18 встреч АПЛ бразилец отметился всего лишь одним голом и одной результативной передачей. Однако главный тренер «сорок» Стив Брюс до сих пор продолжает упрямо ставить нападающего в стартовый состав. Видимо, вложенные средства обязывают.

2. Давид Луис, из «Челси» в «Арсенал»

Фото: Marc Atkins/Getty Images

На старте нынешнего сезона АПЛ Давид Луис был одним из самых обсуждаемых футболистов в Европе. Как только не высмеивали защитника за многочисленные ошибки и чудовищные привозы. К середине чемпионата Англии бразилец чуть прибавил, однако от своей лучшей формы он до сих пор невероятно далёк. Сейчас, даже скромные 8,7 млн евро, отданные «Арсеналом» за 32-летнего игрока, кажутся переплатой. Стараясь в спешке заменить Лорана Косельни, «канониры» совершили серьёзную ошибку.

1. Лука Йович, из «Айнтрахта» в «Реал»

Фото: Quality Sport Images/Getty Images

Переход Йовича из «Айнтрахта» в «Реал» за 60 млн евро – это, пожалуй, худшая сделка года по соотношению цена/качество. В новом клубе сербский форвард вчистую проиграл конкуренцию Бенземе и обосновался на скамейке запасных «сливочных». Когда всё-таки Зидан даёт нападающему шансы себя проявить, Лука ими не пользуется. Итог, всего лишь один забитый мяч за 13 матчей. К сожалению, пока что серб производит впечатление игрока одного сезона.