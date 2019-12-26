Тренер «Баварии» наудачу выпустил 18-летнего игрока дубля. Тот принёс две победы

Летом 2019 года «Бавария» купила защитника «Атлетико» Лукаса Эрнандеса. Сумма трансфера составила 70 млн евро, что стало самым дорогим приобретением в истории мюнхенского клуба. «Красные» продолжают омолаживать состав, но позиция центрального нападающего в команде остаётся неприкасаемой. Роберт Левандовски не даёт усомниться в своей значимости – 31-летний форвард не только много забивает, но и мало пропускает матчей из-за травм (всего 8 игр за последние три сезона). Но каждой команде необходим второй нападающий, даже «Баварии».

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В январе 2018 года на эту роль был приобретён Сандро Вагнер из «Хоффенхайма». Воспитанник мюнхенцев не смог задержаться надолго в родном клубе – за полтора сезона Вагнер принял участие лишь в 30 матчах, в которых забил 10 мячей. На подмену Левандовскому в остальных случаях выходил либо Томас Мюллер, либо кто-то из других игроков атаки исполнял роль «ложной девятки». Так, например, Иван Перишич в недавнем матче Лиги чемпионов против «Тоттенхэма» (3:1) начинал встречу в центре атаки.

В начале декабря 2019 года вингер «Баварии» Кингсли Коман получил травму колена. Мюнхенцам пришлось срочно искать атакующий резерв в «дубле» – в заявку на декабрьские матчи попадали Леон Даяку (18 лет), Сарприт Сингх (20 лет) и Джошуа Зиркзее (18 лет). Каждый из них дебютировал в Бундеслиге, но Зиркзее удалось сделать это с пользой для первой команды «Баварии».

Джошуа появился на поле в выездной встрече с «Фрайбургом» на 90-й минуте при счёте 1:1. Уже в компенсированное время Зиркзее оказался в чужой штрафной и, дождавшись передачи от Сержа Гнабри, в касание протолкнул мяч в ворота. Гол Джошуа оказался победным, но не последним в матче – на пятой добавленной минуте Гнабри забил третий мяч, установив окончательный счёт (1:3).

В следующем туре «Бавария» играла дома с «Вольфсбургом». Мюнхенцам, несмотря на преимущество, так и не удавалось реализовывать свои моменты. На 83-й минуте встречи Зиркзее вышел на замену вместо Филиппе Коутиньо. Повторился сценарий матча с «Фрайбургом» – почти сразу же после выхода на поле, Джошуа забил победный мяч, а через несколько минут Гнабри вновь добил соперника (2:0).

В текущем сезоне «Бавария» неоднократно теряла очки в матчах с командами классом ниже: были ничьи с «Гертой» и «Аугсбургом», а также поражения от «Хоффенхайма» и «Айнтрахта». После двух побед, добытых усилиями Зиркзее, «Бавария» сократила отставание от «Лейпцига» в турнирной таблице. Главный тренер мюнхенцев Ханс-Дитер Флик заявил следующее: «Я рад за Джошуа. Появление таких молодых и талантливых футболистов, как он, идёт на пользу клубу, однако мы должны быть осторожны в работе с юными игроками».

Что о нём нужно знать

Джошуа – воспитанник «Фейеноорда». Последний сезон Зиркзее за молодёжку голландского клуба вышел крайне удачным – 33 гола в 27 встречах. После этого, европейские клубы начали проявлять интерес к юному форварду.



Он мог оказаться в «Эвертоне». В 16 лет он находился на просмотре и даже принял участие в международном турнире, выступая за «скаузеров». Экс-наставник «Эвертона» Рональд Куман высоко оценил уровень Джошуа, однако сам футболист позже принял решение перейти в «Баварию».

Джошуа – третий в списке самых молодых игроков, забивавших за «Баварию». Гол Зиркзее в ворота «Фрайбурга» случился в возрасте 18 лет и 210 дней. Моложе были только двое – Альфонсо Дэвис (18 лет и 135 дней) и Роке Санта Круз (18 лет и 12 дней).

Зиркзее – нетипичный нападающий. При своём высоком росте (193 см), Джошуа является гибким и скоростным игроком. Зиркзее способен сыграть как в центре атаки, так и на фланге или в оттяжке. Обладает хорошим ударом, может исполнять штрафные.



Появление Зиркзее в основе «Баварии» было отчасти неожиданным. Кто знает, когда бы Джошуа дебютировал на взрослом уровне, не случись той травмы Комана. Первый гол можно списать на случайность, второй – на совпадение, но третий мяч Зиркзее будет уже закономерностью. В «Баварии» растёт отличный нападающий, который способен в будущем заменить Роберта Левандовского. Ну а пока Джошуа может довольствоваться ролью второго форварда.