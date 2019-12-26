Кто лучший вратарь года в РПЛ?

Близится к завершению 2019 год, а это значит, что пора подводить итоги. Кто был лучшим вратарём РПЛ в 2019 году? Отвечают эксперты и читатели «Чемпионата».

Андрей Новосадов, бывший голкипер ЦСКА:

— У меня двух мнений быть не может: только Игорь Акинфеев. Он выделяется своей стабильной игрой, а другие вратари особого результата не показывают и допускали ошибки.



Руслан Нигматуллин, бывший вратарь «Спартака» и «Локомотива»:

— Лучшим вратарём года назову Максименко, потому что в непростой ситуации, которая сложилась в «Спартаке», он демонстрирует стабильную игру. Александр много раз подряд признавался лучшим игроком своей команды, я верю в его светлое будущее.

А помните, как «Спартак» хотел Гилерме за 15 млн? Хорошо, что этого не произошло Александр Максименко – один из главных героев красно-белых на старте сезона.

Вячеслав Чанов, бывший тренер вратарей ЦСКА:

— Игорь Акинфеев — лучший вратарь года. Он весь сезон прошёл без особых срывов и с приличным количеством важных сейвов. Также Игорь по-прежнему обладает уверенностью и умением руководить обороной и началом атаки.

Анатолий Бышовец, заслуженный тренер СССР:

— В этом году было много хороших вратарей: Сафонов, Максименко, Кержаков. Очень рад за Кержакова, он неплохо провёл первую часть чемпионата. Мне казалось, что его считают недооценённым. Но перспективы Сафонова дают основания считать его лучшим вратарём 2019 года.

«У него характер Акинфеева и бешеный талант». Новая звёздочка «Краснодара» Молодой вратарь «быков» Сафонов уже дебютировал за клуб в Лиге Европы и сыграл первый матч на ноль в РПЛ.

Анзор Кавазашвили, бывший вратарь сборной СССР:

— Лучший голкипер года — Игорь Акинфеев. Надёжная игра этого замечательного вратаря дала возможность ЦСКА удержаться в лидирующей группе. Эта заслуга лежит на плечах Игоря. Даже с учётом того, что Гильерме играл все игры в сборной, я всё равно отдаю предпочтение Игорю.



Евгений Корнюхин, бывший вратарь «Зенита» и «Торпедо»:

— Акинфеев и Сафонов — две фамилии, которые сразу пришли мне в голову. Но две игры Матвея в Лиге Европы омрачили его репутацию. Акинфеев, в силу своего опыта и мастерства, безоговорочный лидер моего рейтинга.



Александр Мостовой, бывший полузащитник сборных СССР, СНГ и России:

— Акинфеев. У него есть стабильность, чего не скажешь о его конкурентах. Без Игоря представить ЦСКА невозможно. Он остаётся лучшим даже с игровыми проблемами «армейцев».

«Смотришь на игроков ЦСКА – реально дети! Но в этом есть своя крутость» Большое интервью с Игорем Акинфеевым – о старом и новом ЦСКА, мыслях о будущем и учебнике, которым он гордится.

Наше мнение

Павел Левкович, корреспондент «Чемпионата»:

— Вратари – сильнейшая линия клубов РПЛ. Но, если честно, начинает надоедать, что все повально называют лучшим вратарём Игоря Акинфеева. За последние три года в нашей лиге появилось множество прекрасных голкиперов, которые выступают если не лучше Акинфеева, то точно не хуже. Лично я назову голкипером года Матвея Сафонова из «Краснодара». Он показал не по годам уверенную игру, допустил не так много серьёзных ошибок и прекрасно взаимодействовал со своей обороной. А если учитывать, что вратари раскрываются позже полевых игроков, мы вправе рассчитывать на прекрасного голкипера для нашей сборной на долгие-долгие годы.

Мнение читателей

alexbull1:

— Ну, наибольший прогресс у Сафонова был.



aa742:

— Джанаев лучшим был. Шамов и Дюпин проявили себя.



copamatchpremier1:

— Акинфеев без вариантов!

Принять участие в выборе лучшего вратаря РПЛ 2019 года можно также, пройдя по этой ссылке.