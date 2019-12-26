Главные цифры 2019 года в РПЛ. Много «Зенита» и почти нет «Спартака»

Сразу оговоримся: мы взяли лишь те клубы, которые стабильно выступали в чемпионате в течение всего года. Чтобы данные были объективны, в подсчётах не учитывались переходные и кубковые матчи. Всего за этот год было сыграно 32 тура (13 во второй половине сезона-2018/19 и 19 —в сезоне 2019/20).

В чём Чалов, Акинфеев и «Краснодар» лучше всех. Главные цифры 2018 года в РПЛ Важные показатели чемпионата России в инфографике.

В 2018 больше всех забил «Краснодар», а в этом году лидером по этому показателю оказался «Зенит» с 67-ю голами (~2,1 мяча за игру). ЦСКА в прошлом году больше забивал и меньше пропускал (РМ +30), а сейчас этот показатель меньше почти вдвое.

Больше всех за этот календарный год забил Сердар Азмун. Чуть отстает от своего одноклубника Артем Дзюба: за вторую половину того сезона он забил всего три мяча, но зато очень прибавил в этом – в этом у него уже 11 голов. В прошлом году Дзюба также был на втором месте, отставая от Федора Чалова на 4 мяча (нападающий ЦСКА тогда забил 15).

А вот тут Дзюба и Азмун поменялись местами: 31 (14 голов+17 передач) против 23 (16 голов+7 передач).

Среди вратарей, как и в прошлом году, наибольший процент сухих матчей у Игоря Акинфеева (тогда, правда, он был значительно выше – 55,5%). Снова в топе оказались Андрей Лунев и Александр Беленов, а вот Маринато Гильерме, который по итогам 2018 был на втором месте, в этом году провел всего 9 сухих матчей из 30 (30%).



Примечание: в расчёт брались только те матчи, в которых вратари провели на поле 90 минут и более.

По количеству наказаний можно выделить двух футболистов – за год именно они чаще других нарушали правила.

Посмотрим на статистику клубов. По количеству ударов по воротам лидирует ЦСКА, но в створ чаще попадал «Зенит» (41,3% от общего числа против 36,5%).

Интересные показатели получились по количеству пасов – здесь в лидерах оказался «Краснодар». Но процент точных (пусть и ненамного) снова выше у «Зенита».

По посещаемости с большим отрывом лидирует «Зенит». Снова.

И даже в самых крупных сделках года опять «Зенит».