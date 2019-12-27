Символическая сборная РПЛ 2019 года

После перехода чемпионата России на систему «осень-весна» стало сложнее выбирать лучших игроков года, поскольку приходится суммировать впечатления от двух частей двух разных сезонов. Тем не менее мы попробовали составить символическую сборную РПЛ за 2019-й. Кто был особенно хорош во второй половине сезона-2018/2019 и в первой половине сезона-2019/2020?

Отличный год для 20-летнего голкипера! Сафонов сыграл в 2019-м 29 матчей в РПЛ, пропустил 27 мячей и выдал 10 «сухарей». Едва ли не лучшей для него стала игра, в которой ему забили три гола: в апреле с «Зенитом» (2:3). В тот день Матвей творил настоящие чудеса в воротах. Многие видят именно Сафонова сменщиком Игоря Акинфеева в национальной команде, но сам он пока не спешит в первую сборную.

«Зачем мне в сборную России, если я не буду там играть?». Интервью с Сафоновым Вратарь «Краснодара» — о провале российских клубов в еврокубках, отрыве от «Зенита», перспективах сыграть на Евро-2020 и грядущей свадьбе.

Марио Фернандес, ЦСКА

Правый защитник сборной России невероятно стабилен в ЦСКА. Даже когда вся команда переживает спад, Фернандес продолжает держать высокий уровень. Поэтому он и самый дорогой российский игрок по версии Transfermarkt («армейца» оценивают в 30 млн евро). В 2019-м Марио сыграл в РПЛ 31 матч, забил три гола и отдал шесть голевых пасов. Без Фернандеса сборную сезона точно невозможно представить.

Французский центральный защитник – одна из лучших находок «Спартака» на трансферном рынке за последние сезоны. Жиго сумел восстановиться после травмы крестообразных связок и проблем с мениском, быстро вернулся на высокий уровень. Сыграл 19 матчей в РПЛ за год, стал автором четырёх голов. В дерби с ЦСКА Самуэль и вовсе превзошёл себя, оформив дубль.

В зимнее окно 2019-го «Зенит» собрал богатый улов на рынке, не потратив каких-то особо крупных сумм. Ракицкий, Барриос и Азмун внесли огромный вклад в чемпионство. Украинский легионер помимо надёжной игры в обороне и чудо-передач с левой ноги запомнился красивыми голами со штрафных. В новом сезоне таких голов нет, так как почти нет штрафных. Статистика Ярослава за год: 30 матчей и три мяча.

«Зенит» долго искал подходящего левого защитника, которого нашёл только летом в лице Дугласа Сантоса. В первой части 2019-го фланг обороны закрывал Жирков, который, к счастью для Сергея Семака, смог залечить травму и помочь команде в борьбе за золотые медали. В этом году Юрий сыграл 26 матчей в РПЛ, забил два мяча и сделал шесть голевых передач. Сейчас универсал чаще выходит уже в полузащите.

Год назад казалось, что Оздоев в «Зените» «глухой» запасной, которого ждёт трансфер зимой или летом 2019-го. Теперь же Магомед – главное открытие сезона. Оказывается, и в достаточно зрелом возрасте можно добиться большого прогресса, выиграв конкуренцию за место в основе команды-чемпиона. Оздоев принял участие в 30 матчах, стал автором трёх голов и двух голевых пасов. Закрепился в сборной России.

Интервью с Оздоевым: про секреты Черчесова, осознание Кокорина и слова, сказанные Дзюбе А также про лучший год в карьере полузащитника «Зенита» и сборной России.

Колумбиец – классический опорный полузащитник, однозначно лучший игрок РПЛ в своей роли. То, как Барриос умеет заполнять свободные зоны возле штрафной «Зенита» и отбирать мячи, – топ-уровень! Настоящий цепной пёс: Вильмару и самому нравится это прозвище. С появлением Барриоса у команды Семака появился нужный баланс, пропали дыры в опорной зоне. Колумбиец провёл 28 матчей, забил два гола.

«Играешь в футбол, а над головой пули». Барриос вспоминает трудное детство Интервью с колумбийцем из «Зенита» — о двухдневных перелётах, победе над Месси и русских морозах.

Польский полузащитник – один из тех немногих легионеров, которые действительно украшают чемпионат России. Чувствуется, что человек играл на самом высоком уровне: в «ПСЖ» и «Севилье», с которой дважды выиграл Лигу Европы. Крыховяк зачастую делает разницу на поле, тащит «Локомотив» к победам. Его цифрам позавидуют даже форварды. У Гжегожа 29 матчей в РПЛ за год, девять голов и два голевых паса.

Сулейманов вместе с одноклубником Сафоновым стал обладателем «Первой пятёрки» – приза лучшему молодому игроку чемпионата России в 2019-м. Абсолютно заслуженно. Шапи выдал хороший год: 28 матчей в РПЛ, 7 голов и 4 голевые передачи. Добился приличной статистики, несмотря на то что весной редко попадал в основу. Теперь Сулейманов превратился в очень важного игрока для «Краснодара».

Сафонову и Сулейманову вручили премию ДФЛ «Первая пятёрка», Умярову — «Первый шаг»

Интрига ближайших двух трансферных окон – останется ли Алексей Миранчук в «Локомотиве». За год атакующий полузащитник принял участие в 29 матчах РПЛ, записал на свой счёт шесть голов и девять голевых передач. Солидный результат для чемпионата России, но достаточно ли этого для попадания в «Ювентус» или «МЮ»?



Миранчук должен продолжить прогрессировать, чтобы и в сборной выйти на ведущие роли.

«МЮ» интересен Миранчук? Забавно А как же «Ювентус»?

Единственным нападающим в символической сборной 2019-го стал капитан сборной и лучший футболист России двух последних лет. Естественно, без Дзюбы эта команда будет неполноценной. Его вклад в чемпионство и лидерство «Зенита» в новом сезоне очень велик. Артём сыграл за год 30 матчей, забил 14 голов и отдал 18 голевых пасов. Статистика – сумасшедшая для РПЛ! Нужно сохранить такую форму к Евро-2020.