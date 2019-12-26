«Челси» опять провалился на «Стэмфорд Бридж». В команде Лэмпарда кризис

Лондонцы проиграли пятую из семи последних игр. На этот раз схема Конте не помогла.

После победы над «Тоттенхэмом» Фрэнк Лэмпард пошёл про проторенной дорожке и решил сыграть с «Саутгемптоном» с расстановкой, которая блестяще сработала против «шпор». Встречу на «Стэмфорд Бридж» лондонцы начали с тремя центральными защитникам – Рюдигером, Томори и Зумой.

Тем не менее уже к середине первой половины игры стало ясно, что план тренера «Челси» безнадёжно проваливается. Схема, заточенная, по словам Лэмпарда, под владение мячом и дополнительный контроль свободных зон в обороне, не работала ни в атаке, ни в защите.



Лондонцы бессмысленно пинали друг другу мяч на чужой половине поля и толком не могли подобраться к владениям Маккарти. «Саутгемптон» компактно и грамотно оборонялся, не позволяя сопернику даже бить по воротам. При этом своими шансами в нападении гости пользовались очень умело. Едва ли не первый свой момент они преобразовали в гол.



На 31-й минуте «святые» отобрали мяч на фланге и бросились в контратаку. Обафеми мигом нашёл свободную зону между Зумой и Рюдигером, приблизился к штрафной хозяев и точным ударом в девятку вывел свою команду вперёд.

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Осознав, что близится провал, Лэмпард изменил в перерыве схему своей команды. От расстановки, которую использовал Конте, «Челси» вернулся к привычной схеме с двумя центрбеками. Зума, оказавшийся больше не востребованным в игре, уступил своё место на поле Маунту.

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С появлением дополнительного игрока в группе атаки лондонцы стали активнее. Однако проблемы с созиданием у «синих» остались – дефицит скорости и креативных решений не позволял команде Лэмпарда взломать стойкую оборону «Сатугемптона».



Тем временем гости продолжили гнуть свою линию и, не реализовав несколько шансов, всё-таки сумели довести очередную контратаку до гола. В середине второго тайма Канте, пытаясь отобрать мяч у Армстронга на подступах к своей штрафной, протолкнул его Редмонду. Хавбек «святых» воспользовался своим шансом и аккуратно перебросил мяч через Кепу.

В оставшееся время «Челси» ещё пытался отчаянно сравнять счёт, однако все попытки лондонцев оказались тщетны. Тренер гостей Ральф Хазенхюттль без шансов переиграл Лэмпарда.

Уступив «Саутгемптону» команда англичанина потерпела уже второе подряд домашнее поражение от аутсайдера АПЛ. Кроме того, «Челси» проиграл пять из семи последних матчей чемпионата Англии.



Давно назревающий вывод об игровом кризисе синих подтвердился. Похоже, Лэмпарда ждёт первая серьёзная проверка в качестве тренера в родном клубе.



Увы для Фрэнка, время для испытаний сейчас не самое подходящее. «Челси» предстоит сыграть два матча за шесть дней.