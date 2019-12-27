Первый большой эксклюзив с Бакаевым после возвращения в «Спартак»

Зелимхан Бакаев — не любитель давать интервью. Нет, он, конечно, всегда готов ответить на пару вопросов по матчу или откликнуться на просьбу пресс-службы. Среди прочего вы найдёте разве что недолгую беседу с Димой Егоровым на презентации формы сборной России. А вопросов накопилось прилично.

— У «Спартака» непростой сезон.

— Да, было трудно. Но испытания для того и приходят, чтобы ты проходил их, становился сильнее. Нам помогает то, что у нас много опытных игроков. Отвлекают от ненужных мыслей.



— В какой момент сезона поняли, что всё идёт не так, как планировалось?

— У нас был тяжёлый месяц, когда «Спартак» проводил игры каждые два дня — с «Туном», ЦСКА, «Брагой», «Зенитом». Были по максимуму сконцентрированы на матчах и восстановлении. А когда нагрузка снизилась, начался некий спад.



— Почему?

— Сыграть столько игр без потерь было нереально. Начали месяц удачно (до игры с «Брагой» было четыре победы подряд. — Прим. «Чемпионата»), а закончили тем, что вылетели из еврокубков, дважды проиграв португальцам. Но ведь они объективно были сильнее. Посмотрите, как играют сейчас в Европе — английские клубы обыгрывают!



— Вылетели из Лиги Европы. Что потом?

— Сразу же проиграли «Зениту», пошли травмы. Тут и начался тот самый спад. И это не отговорка, всё это реально сказалось. Когда проигрываешь несколько важных матчей подряд, это подкашивает, становится очень неприятно.



— Ранее с вами случалось подобное?

— Только в «Спартаке-2», но это всё-таки другой уровень. Когда к тебе на игру каждый матч приходит 40 тысяч человек, а у тебя ничего не получается… В такие моменты думаешь не о себе, а о тех людях, которых ты подвёл. Становится стыдно.

— Правда, что Кононов хотел вас забрать из Тулы ещё зимой?

— Читал об этом.



— Кажется, не только читали.

— Да, мы встречались в Турции, когда «Спартак» приезжал на сборы. Сказал мне: «Хочешь играть здесь — работай и не останавливайся». После той встречи особого общения не было.



— Сейчас Кононов куда-то пропал.

— Он просто отдыхает. Звонил ему после того, как дебютировал за сборную, ещё раз поблагодарил за совместную работу. Он ответил: «Работай в том же духе, и всё будет ещё лучше». Поздравил, сказал, что рад за меня. Не могу сказать, что мы регулярно переписываемся. Но когда мне нужен совет, знаю, что могу к нему обратиться.

— Другая неприятность этой осени — задержания фанатов. Как вам их акция протеста?

— Без наших болельщиков атмосфера не та, мы всегда чувствуем их сумасшедшую поддержку. Но все мы знаем, что у них есть причины так поступать. В футболе болельщики — это всё. Думаю, в этой ситуации каждый сделает то, что может, чтобы они ходили на игру и получали удовольствие — и до игры, и после. Так, чтобы каждая из сторон друг друга уважала.



— Фанаты вообще нужны футболу? Некоторые считают, что без них было бы лучше.

— Нет-нет, поверьте мне, это не футбол. Когда ты видишь эти перформансы, когда ты слышишь эти кричалки… Это незабываемо, это те эмоции и атмосфера, за которой приходят на футбол. Думаю, даже те, кто идёт с семьями, лишь на 50% приходят ради футбола, а ещё на 50% — ради болельщиков. Это же опера! Поэтому нет, без фанатов футбол — не футбол.

Тедеско, компьютерные игры

— Знали, кто такой Тедеско, до назначения?

— Нет. Сел за «Гугл», стал изучать информацию. Увидел, как он радуется голам… Сразу понял, что будет очень интересно! Был в огромном предвкушении. Так оно всё и оказалось.

Октябрьская революция. Как Тедеско создаёт новый «Спартак» Он меньше трёх недель в России, а уже многое успел.

— Замечаете, как он носится по бровке?

— В игре этого не видишь, потому что полностью сконцентрирован на футболе. Но когда пауза, первым делом смотрю на него — Доменико может что-то подказывать жестами. А эмоциональный тренер или спокойный, для меня разницы нет. На твоей игре это никак не сказывается.

— По манере поведения Тедеско напомнил Карреру?

— Что-то есть, они немного похожи. Оба итальянцы, эмоциональные, много жестикулируют. Но подходы у них всё-таки разные — тренировочный процесс, помощники, взгляды на футбол.



— Что за традиция вставать в круг после игр?

— Просто в раздевалке обычно творится суета: кто-то в душе, кто-то в телефоне. Поэтому собираемся сразу после игры и тренер говорит что-то по матчу.



— У вас с тренером были личные беседы?

— Раза два или три. К тому же после каждой тренировки он собирает команду и спрашивает, понравилась ли нам тренировка, упражнения. Просит не стесняться обо всём говорить — в случае чего, можно что-то попросить заменить.



— Просили?

— Нет, ни разу.



— После игры с «Крыльями» Тедеско сказал, что иногда вам не хватает терпения. Согласны?

— Полностью. У меня есть брак. В некоторых моментах я спешу, передерживаю мяч. Нужно набираться опыта. Понимаю, ошибаются все, но нужно свести ошибки к минимуму. Да, возможно, это потому что я не люблю пасы назад и поперёк, часто иду в обострение, ведь именно для этого меня и ставят на эту позицию. Но даже в таких условиях количество неточных пасов надо сокращать. Я должен прибавлять, и Тедеско это видит.

— Доменико — прагматик. Насколько это сужает вашу свободу?

— Нет, он никого не ограничивает. Каждый исполняет на поле свою функцию, исходя из слабых сторон соперника. Поэтому перед каждой конкретной игрой тренер говорит: «Зелимхан, в этот раз лучше будет сыграть вот так». При этом Тедеско подстраивает тактику под наши сильные качества — нет такого, чтобы она нам мешала на них играть.



— Однажды вы заигрывались во время матча, и Джикия сказал: «Тут тебе не Тула». Задело?

— Конечно нет. Значит, нужно исправляться и менять чужое мнение. Мы с ним хорошо общаемся, и он хочет, чтобы я играл лучше. Уже не реагирую остро на подобные эпизоды, как это было раньше.

— «Спартак» неудачно закончил год. Тедеско сохранил ту уверенность, которая у него была?

— Конечно. И прежде всего сохраняет её в игроках. Вспомните его реакцию на историю с обложкой, это показывает его менталитет — то, какой он умный и как может подобрать правильные слова в любой ситуации. Очень сильная личность!



— Как он реагировал на осенние неудачи?

— Говорил, что всю основную работу будем проделывать на сборах, а сейчас перед матчами просил нас наслаждаться футболом и получать от него удовольствие. Говорил: «Просто делайте то, что вы умеете!».



— Мы говорили о причинах спада при Кононове. Есть версии, почему спад случился сейчас?

— Честно, сам не понимаю, почему всё так происходит. Шаг за шагом будем исправлять ситуацию. Надеюсь, всё у нас будет хорошо, потому что у нас для этого всё есть. Но у нас в целом был очень тяжёлый год.



— Есть мнение, что недобрали очки из-за судейства.

— Ошибки были всегда. На той же системе VAR сидят обычные люди. Поэтому не хочу говорить об их ошибках, я и сам ошибаюсь на футбольном поле. Каждый должен делать своё дело и пытаться делать это хорошо. Но в первую очередь нужно уважать друг друга.



— Тяжело переживаете неудачи?

— Чаще всего просто лежу один в комнате. Никуда не хочется, максимум могу куда-то сходить с братом. Но чаще просто включаешь какой-нибудь фильм или YouTube и ждёшь следующей игры. И всё время в голове эта мысль: «Поскорее бы следующий матч!».



— Что помогает отвлечься в YouTube?

— Стримы смотрю, как кто-то играет. Блогеров не люблю, но видел видео, в котором разбирали игру Головина — он хорош.



— Сами играете?

— Это мешает. Когда играешь, ты сконцентрирован, всё внимание идёт на игру. После вечера, проведённого за компьютером, просыпаешься и думаешь: что с моей головой? А потом приходишь на тренировку и ничего не соображаешь — лишь бы выжить.

— Давно отказались от компьютерных игр?

— Почти восемь месяцев не играю вообще ни во что. А если бы играл, не уверен, что был бы в сборной. Потому что сыграю раз, и потом захочется снова — это как наркотик.

Тарасовка, лидер «Спартака»

— Как вам дался переезд из Тарасовки?

— Раньше жил на базе, родителей вообще не видел. Но когда переехали на «Открытие», мне пришлось ездить из Тарасовки по два часа. Приходилось рано вставать и садиться в автобус — было очень сложно. Из-за этого начал ездить на тренировки из квартиры родителей. Вставал в 7 утра и через 10 минут уже выезжал — знаете же, какие пробки в Москве. В итоге приезжал на стадион за четыре часа до тренировки. Со временем начал искать квартиру поближе.



— Как с такой пунктуальностью умудрились получить штраф?

— Да, был один. Но там не за опоздание — приехал вовремя, просто сразу пошёл на обед. А должен был сначала зайти в раздевалку.



— Слышал, некоторые игроки «Спартака» были недовольны переездом из Тарасовки. Пытались убедить Тедеско вернуться?

— Такого вообще не было. Подобные разговоры всегда будут: кому-то нравится, кому-то нет, идеальных вариантов не существует. Мы профессионалы, а тренер не будет желать для нас плохого. Где считает нужным, там и будем тренироваться.

— Правда, что из-за этого переезда стали меньше общаться между собой?

— Нет, почему? Мы же там вместе обедаем. Не думаю, что в этом плане что-то сильно изменилось.



— Кто из новичков «Спартака» впечатлил больше всего?

— Хотите верьте, хотите нет, но меня впечатлили все.



— Даже Шюррле?

— У него была тяжёлая болезнь. Те, кто видел, как он восстанавливался, поймёт, о чём я говорю. Видимо, после неё не смог набрать форму. Сейчас будут сборы, на которых каждый сможет прибавить и выйти на новый уровень. Других вариантов нет, мы должны прогрессировать.



— Учитывая смену позицию, теперь ваш главный конкурент Гус Тиль?

— Да для меня, похоже, каждый игрок конкурент (смеётся). Уже и слева играл, и справа, и в опорной зоне. Но да, наверное, теперь будем конкурировать с Гусом.

В FIFA в восторге от игры Бакаева! Спартаковец лучше Месси и Марадоны Его рекомендуют покупать прямо сейчас, пока Бакаев не стал звездой футбола, а цена не взлетела до небес.

— В этом сезоне у вас многое получается. Какая игра понравилась больше всего?

— Назову матч с «Локомотивом», где у нас всё сложилось. Тем более дерби, принципиальный матч.



— Есть мнение, что вы сейчас лидер «Спартака».

— Блин, да пять месяцев прошло! Какой лидер?! То одного называют лидером, то другого. У нас в команде такого нет. Как можно не назвать лидером Джикию? А Жиго или Максименко? В «Спартаке» многие проявляют лидерские и бойцовские качества. Если уж называть лидером кого-то одного, то он должен подтверждать это мнение каждую игру, год за годом. А не так — один месяц сыграл и лидер. Это несерьёзно.



— Сколько времени нужно вам, чтобы ощутить себя лидером?

— Стать чемпионом. И лучшим игроком сезона. Всё остальное не имеет значения.



— А потом в Европу?

— Да, это моя детская мечта. Англия, Италия, Франция. Хочу перейти туда и прославлять «Спартак» и его академию, тренеров, которые меня воспитали. Но для этого нужно проделать очень большую работу.

Позиция, сборная России

— Помните, что когда-то играли левого защитника?

— Всего пару раз. На этой позиции меня пробовал Дмитрий Гунько в «Спартаке-2», когда перешли на схему с тремя центральными защитниками. Но чаще всего тогда играл левого полузащитника.

— За «Спартак-2» продолжает играть ваш брат Солтмурад. Продолжаете друг друга подстёбывать?

— Уже нет. Он пока смирился, что я хорош, ха-ха. Но вы ему только дайте шанс, сразу опять начнёт задираться. Конкуренция между братьями нужна, она подстёгивает.



— Знаете, что недавно попали в сборную тура в ФНЛ?

— Слышал, ага. Мне приятно было получить это звание. В отличие от брата — играет он, а лучший всё равно я (смеётся).

— Справа впервые поставил Каррера?

— Кажется, да. Хотя, может, и Евгений Бушманов пару раз ставил, точно уже не вспомню. Не сразу освоился на этой позиции, всё-таки всю жизнь играл слева. Но тренер увидел в этом потенциал и начал меня ставить туда. Отец, например, вообще всегда считал, что моя позиция — в центре.



— С Черчесовым позицию обсуждали?

— Тут нечего обсуждать, тренер лучше знает, где мне играть. Черчесов — топ-тренер, очень сильный специалист. А мне надо работать, а не говорить.



— Кузнецов, бывший помощник Кононова, говорил, что на позиции атакующего полузащитника вас наигрывали ещё в Туле.

— Было такое. Играл на этой позиции с «Рубином», перемещался туда по ходу некоторых игр. Но именно в Туле мне было лучше играть справа, потому что под нападающим было много хороших исполнителей.



— В сборной России вы дебютировали фланговым игроком. Как вам дебют?

— Это круто! Когда ты стоишь и думаешь, что вчера смотрел на неё по телевизору, а сегодня сам выходишь играть за неё… Сумасшедшие, очень сильные ощущения. Тем более наших болельщиков на Кипре (Бакаев дебютировал в сборной в матче против Кипра. — Прим. «Чемпионата») было даже больше, чем местных. Попросил всех футболистов сборной подписать майку с той игры и оставил её себе на память.



— Что больше всего впечатлило в сборной?

— То, как все работают, сама атмосфера. Она другая, все вокруг более сконцентрированы. Чувствуется какая-то возвышенность, будто всё крутится вокруг тебя.



— Идея провести сборы национальной команды в Сочи понравилась?

— Да, теперь хочу купить себе там квартиру (смеётся). Тем более на море лет с семи не был. Я вообще ни разу не отдыхал за рубежом. Сейчас поеду в Дубай, и для меня этот отдых будет первым в жизни.



— В «Спартаке» вы с ходу взяли 10-й номер, а в сборной постеснялись. Почему?

— Очень сильно захотел себе «десятку», просто не смог удержаться. Не знаю, как отреагировали партнёры, но поначалу подкалывали. Говорили: «Ой, посмотрите, десятка идёт!». Кто? Да каждый второй, ха-ха. В сборной номера не просят, их выбирают за нас (позже Бакаев получил 10-й номер и в сборной России. — Прим. «Чемпионата»). Тем более я только начал в ней обживаться, толком даже не играю. О каких номерах может идти речь? Нужно себя проявлять.



— В сборной чаще всего общаетесь со спартаковцами?

— Да со всеми. Пересекаемся в массажке, болтаем, смеёмся. Иногда смотрим фильмы с Джикией. Дзюба? Недавно надо мной пошутил. Сказал: «Остановись уже! В гонке ассистентов почти догнал». Ответил: «Ничего личного!».

Друзья, академия Бакаевых

— В Москве у вас много друзей?

— Конечно. Можем сходить куда-то пообщаться. Но они не связаны с футболом. Хотя… Нет, наверное изначально футбол нас и связал.

— Там, где жили?

— Когда приехали в Жулебино, постоянно играли около дома. Приезжали после тренировок и шли играть в футбол на коробку. Со временем начал замечать, что там собиралось всё меньше людей. В итоге дошло до того, что народ туда ходить вообще перестал. Отец начал искать место, где мы могли бы играть и прогрессировать. Нашёл поле в 15 минутах от дома и сказал нам пойти туда.



— Пошли?

— Пришли к тому полю, увидели парня в «спортивках». Спрашиваем: «Вы играете?». Отвечает: «Играем, но со своими ребятами. Чужаков не впускаем». Делать нечего, пришли домой, рассказали об этом отцу. А он нас назад отправил! Мы опять обратно, ещё 15 минут. Как раз тогда с друзьями и познакомились. Они взяли нас, молодых, к себе в команду. И начали выигрывать (смеётся).



— Жулебино — суровый район? Драться не приходилось?

— Нет, вообще. Там тихо, спокойно, мне очень нравится. Да и представить ситуацию, в которой я буду драться, просто невозможно. Я агрессивный только на поле.



— Часто бываете в Ингушетии?

— Да. Месяц назад открыл там собственную школу. У нас с отцом давно была такая мысль, всю жизнь об этом мечтал. Рад, что у нас с братом наконец-то получилось стать её учредителями. Недавно продумали план, сделали логотип. Очень хотим реализовать этот проект в течение трёх лет.

— Отбор ребят уже идёт?

— Да. Как только закончится, закуплю игрокам комплекты форм. Наш главный тренер собирает костяк, просмотрел человек 150. Из них сейчас тренируется 30.



— Кто тренер?

— Тимур Зангиев. Возможно, лучший специалист Ингушетии. Все, кто видит его тренировочный процесс, говорят, что он очень силён, поэтому нам повезло, что он с нами работает. Когда наступила пауза в чемпионате, мы с Солтмурадом ездили в Ингушетию и приезжали в академию. Встречались с детьми, рассказывали о том, как шли к своей цели.



— Академия для вас что-то вроде благотворительности?

— У нас в религии есть такое понятие, как закят. Допустим, есть у тебя зарплата тысяча рублей, и от неё ты должен выплатить небольшой процент — на благие дела. Таков обычай, ты обязан это делать. А если не будешь, за это с тебя потом спросит бог.

Видео доступно на «Чемпионате».

Интервью, мечты о тачке

— Почему вы редко даёте интервью?

— Да что мне говорить? Всё время то же самое. Посмотрите на Роналду и Месси. Они дают интервью редко, зато интересно. А то некоторые каждые две недели говорят одно и то же по кругу.



— При этом все отмечают, что вы находите очень правильные слова.

— Когда даю интервью, думаю о том, чтобы никого не задеть. Не люблю, когда обо мне плохо думают. Если кого-то обижу, внутри остаётся осадок. На поле иногда что-то выскажу, а потом думаю: «Ну зачем?». Это потом мешает игре, отвлекает. Тем более в вопросах общения с прессой мне помогает отец. Можно сказать, он мой PR-директор (смеётся). Ко мне уже даже с предложениями не обращаются — всё к отцу. Сам на звонки с незнакомых номеров не отвечаю.



— Чувствуете, что стали знаменитостью?

— Сейчас да. Практически после каждой игры это ощущаю. Но такое отношение людей — это нормально для любого футболиста сборной России. Я бы и сам хотел сфотографироваться с Роналду или Месси. Окажись рядом с ними, обязательно попросил бы совместное фото. Недавно пресс-атташе «Спартака» переслал огромное сообщение, в котором женщина рассказывала о сыне. Писала, что её сын читает мои интервью и берёт с меня пример. Было очень приятно слышать, что своим примером кому-то помогаю. Передал ей огромное спасибо.

— Год назад вы сказали мне, что будете лучшим футболистом России. До сих пор так считаете?

— Это моя цель. По воле Всевышнего, если он и дальше будет вести меня без травм, все мои цели будут достигнуты.



— Почему изначально были в этом так уверены?

— Если ты говоришь что-то, должен прилагать усилия для того, чтобы это сделать. Сумасшедшие усилия. Когда что-то говорю, это накладывает на меня ответственность. Заставляет пораньше встать, побыстрее прийти на тренировку, попозже уйти.

— У Роналду, который вас вдохновляет, есть свои фишки при подготовке — личные тренеры, особый режим сна, питания. А у вас?

— Просто я полностью поглощён футболом. Кроме него, меня ничего не интересует. Реально. Да, я, может, и хочу себе тачку, мне нравятся машины. Но это как раз то, что мешает молодым. Есть машина — хочется куда-то поехать. А это лишняя энергия. Лучше вместо этого полежать и восстановиться.



— Но тачку всё-таки хочется?

— Давно. Знаешь же Мерседес GMT? Но отец сказал: «Она будет тебя отвлекать». Приводил примеры футболистов, которые покупали машины и останавливались в развитии, хотя считались суперталантами. Конечно, мог ответить ему: «Хочу и куплю!». Но, по-моему, это не стоит того, чтобы идти против слов отца. Моя банковская карта до сих пор у родителей. Они в меня всё вложили, бросили Ингушетию и привели в футбол. Если бы не они, этой карточки бы не было.