Артета стартовал с ничьей, но уже сейчас видны первые изменения в «Арсенале»

Дебют Микеля Артеты во главе «Арсенала» просто не мог получиться простым. «Канониров» ожидал выезд к негостеприимному «Борнмуту», который в этом сезоне успел «прихлопнуть» дома «Эвертон» и «МЮ». Однако главной проблемой для испанского специалиста стал выбор стартового состава. По причине травм «Арсеналу» не могли помочь Роб Холдинг, Сеад Колашинац, Киран Тирни, Калум Чамберс, Дани Себальос и Эктор Бельерин. Артета был вынужден экспериментировать.
Новая схема, в которой Джака – центральный защитник
Как и в предыдущем матче с «Эвертоном», слева в защите вышел Букайо Сака, но функционал его изменился. Номинальный вингер, переставленный в оборону, получил возможность больше подключаться к атакам – всё благодаря новой тактической схеме, которую можно назвать «гибридной».
«Арсенал» начал матч с «Борнмутом» по расстановке 4-2-3-1, однако при атаках «канониров» Гранит Джака часто находился на одной линии с Давидом Луисом и Сократисом Папастатопулосом. По сути, швейцарец большую часть матча исполнял роль третьего центрального защитника, а Сака «закрывал» весь левый фланг.
Усреднённые позиции игроков «Арсенала» в матче с «Борнмутом»
Стоит отметить, что смена расстановки происходила не всегда – Гранит иногда оставался в середине поля, а Букайо располагался ближе к своим воротам.
Что ещё изменилось в игре «Арсенала»
«Арсенал» стал больше владеть мячом. «Канониры» в матче с «Борнмутом» имели процент владения мячом 61% – выше, чем статистика команды в среднем по сезону (54,4%). Лучший показатель в АПЛ имеет «Манчестер Сити» – 60,9%. Всё это говорит о том, что Артета пытается привить «Арсеналу» новую, более атакующую модель игры.
«Арсенал» чаще вступал в отбор на чужой половине поля – 11 попыток во встрече с «Борнмутом», из которых 8 оказались удачными. Для сравнения, в предыдущих трёх встречах «канониры» 21 раз вступали в отбор на чужой половине поля (в среднем 7 попыток за матч). Под руководством Артеты «канониры» вступают в прессинг сразу после потери мяча, пытаясь сразу же накрывать соперника.
Синим цветом выделены потери мяча игроками «Арсенала» на чужой половине поля, оранжевым – вступление в отбор.
Старые проблемы никуда не делись
«Арсенал» привычно сделал ставку на фланги – 68% атак пришлись именно на края (правый – 35%, левый – 33%). Однако Мэйтланд-Найлс и Сака, игравшие по флангам, не лучшим образом выполняли навесы в штрафную и другие передачи. Помимо этого, гол «Борнмута» пришёл именно с левого края обороны «Арсенала» – Сака потерял мяч, после чего в свободную зону ворвался правый защитник хозяев Джек Стэйси. Он выполнил прострел, который замкнул Дэн Гослинг.
|Игрок
|Навесы (удачные)
|Длинные передачи (удачные)
|Точность передач
|Мэйтланд-Найлс
|1 (0)
|7 (3)
|81,8%
|Сака
|8 (2)
|0 (0)
|76,3%
Данные – whoscored.com
Возвращение Бельерина и Тирни в строй может решить проблему на флангах защиты. В целом Артета получит мощное «усиление», дождавшись из лазарета всех травмированных игроков.
Прежде всего результаты «Арсенала» страдают от игры команды в обороне. «Канониры» занимают 18 место в АПЛ по среднему количеству допущенных ударов – 15,7 в среднем за матч. Хуже «Арсенала» по этому показателю только «Норвич» (16,2) и «Астон Вилла» (18,2), которые занимают 20 и 18 места в турнирной таблице соответственно. Иными словами, защита «Арсенала» находится на уровне аутсайдеров АПЛ. «Борнмут», к слову, нанёс по воротам «канониров» 10 ударов.
Внутри коллектива также существуют проблемы. Гранит Джака, разругавшись с фанатами «канониров», намерен покинуть клуб. Агент игрока заявил, что Джака договорился о переходе в берлинскую «Герту». Британские СМИ сообщают также о желании Пьера-Эмерика Обамеянга покинуть «Арсенал». Габонца не устраивает турнирная ситуация «канониров» в АПЛ. В приобретении Обамеянга заинтересованы «Реал», «Барселона» и «Интер».
Микель Артета возглавил «Арсенал» в крайне сложный момент. Травмы, игровые проблемы, возможный уход лидеров из клуба – всё это предстоит «разгрести» испанцу. С приходом Артеты в клуб «канониров» ожидают большие изменения. «Арсенал» теперь скорее жив, чем мёртв.
- 27 декабря 2019
-
16:44
-
16:36
-
16:25
-
16:15
-
16:12
-
16:00
-
15:59
-
15:54
-
15:38
-
15:31
-
15:26
-
15:05
-
14:56
-
14:51
-
14:40
-
14:39
-
14:37
-
14:34
-
14:31
-
14:23
-
14:08
-
13:56
-
13:51
-
13:50
-
13:22
-
13:20
-
13:10
-
12:55
-
12:42
-
12:29
-
12:15
-
12:11
-
12:06
-
11:57
-
11:36