Артета стартовал с ничьей, но уже сейчас видны первые изменения в «Арсенале»

Дебют Микеля Артеты во главе «Арсенала» просто не мог получиться простым. «Канониров» ожидал выезд к негостеприимному «Борнмуту», который в этом сезоне успел «прихлопнуть» дома «Эвертон» и «МЮ». Однако главной проблемой для испанского специалиста стал выбор стартового состава. По причине травм «Арсеналу» не могли помочь Роб Холдинг, Сеад Колашинац, Киран Тирни, Калум Чамберс, Дани Себальос и Эктор Бельерин. Артета был вынужден экспериментировать.

Гвардиола воспитал топ-тренера. Артета решился возглавить идущий ко дну «Арсенал» Пеп уже скучает по своему помощнику.

Новая схема, в которой Джака – центральный защитник

Как и в предыдущем матче с «Эвертоном», слева в защите вышел Букайо Сака, но функционал его изменился. Номинальный вингер, переставленный в оборону, получил возможность больше подключаться к атакам – всё благодаря новой тактической схеме, которую можно назвать «гибридной».

«Арсенал» начал матч с «Борнмутом» по расстановке 4-2-3-1, однако при атаках «канониров» Гранит Джака часто находился на одной линии с Давидом Луисом и Сократисом Папастатопулосом. По сути, швейцарец большую часть матча исполнял роль третьего центрального защитника, а Сака «закрывал» весь левый фланг.

Усреднённые позиции игроков «Арсенала» в матче с «Борнмутом»

Стоит отметить, что смена расстановки происходила не всегда – Гранит иногда оставался в середине поля, а Букайо располагался ближе к своим воротам.

Что ещё изменилось в игре «Арсенала»

«Арсенал» стал больше владеть мячом. «Канониры» в матче с «Борнмутом» имели процент владения мячом 61% – выше, чем статистика команды в среднем по сезону (54,4%). Лучший показатель в АПЛ имеет «Манчестер Сити» – 60,9%. Всё это говорит о том, что Артета пытается привить «Арсеналу» новую, более атакующую модель игры.



«Арсенал» чаще вступал в отбор на чужой половине поля – 11 попыток во встрече с «Борнмутом», из которых 8 оказались удачными. Для сравнения, в предыдущих трёх встречах «канониры» 21 раз вступали в отбор на чужой половине поля (в среднем 7 попыток за матч). Под руководством Артеты «канониры» вступают в прессинг сразу после потери мяча, пытаясь сразу же накрывать соперника.

Синим цветом выделены потери мяча игроками «Арсенала» на чужой половине поля, оранжевым – вступление в отбор.

Старые проблемы никуда не делись

«Арсенал» привычно сделал ставку на фланги – 68% атак пришлись именно на края (правый – 35%, левый – 33%). Однако Мэйтланд-Найлс и Сака, игравшие по флангам, не лучшим образом выполняли навесы в штрафную и другие передачи. Помимо этого, гол «Борнмута» пришёл именно с левого края обороны «Арсенала» – Сака потерял мяч, после чего в свободную зону ворвался правый защитник хозяев Джек Стэйси. Он выполнил прострел, который замкнул Дэн Гослинг.

Игрок Навесы (удачные) Длинные передачи (удачные) Точность передач Мэйтланд-Найлс 1 (0) 7 (3) 81,8% Сака 8 (2) 0 (0) 76,3%

Данные – whoscored.com



Возвращение Бельерина и Тирни в строй может решить проблему на флангах защиты. В целом Артета получит мощное «усиление», дождавшись из лазарета всех травмированных игроков.

Прежде всего результаты «Арсенала» страдают от игры команды в обороне. «Канониры» занимают 18 место в АПЛ по среднему количеству допущенных ударов – 15,7 в среднем за матч. Хуже «Арсенала» по этому показателю только «Норвич» (16,2) и «Астон Вилла» (18,2), которые занимают 20 и 18 места в турнирной таблице соответственно. Иными словами, защита «Арсенала» находится на уровне аутсайдеров АПЛ. «Борнмут», к слову, нанёс по воротам «канониров» 10 ударов.



Внутри коллектива также существуют проблемы. Гранит Джака, разругавшись с фанатами «канониров», намерен покинуть клуб. Агент игрока заявил, что Джака договорился о переходе в берлинскую «Герту». Британские СМИ сообщают также о желании Пьера-Эмерика Обамеянга покинуть «Арсенал». Габонца не устраивает турнирная ситуация «канониров» в АПЛ. В приобретении Обамеянга заинтересованы «Реал», «Барселона» и «Интер».

Микель Артета возглавил «Арсенал» в крайне сложный момент. Травмы, игровые проблемы, возможный уход лидеров из клуба – всё это предстоит «разгрести» испанцу. С приходом Артеты в клуб «канониров» ожидают большие изменения. «Арсенал» теперь скорее жив, чем мёртв.