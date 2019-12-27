Тактика-2019: проблемы с коммуникацией на поле обедняют выбор команд в обороне

Мода на прессинг, ставшая вирусной после немецкого финала Лиги чемпионов на «Уэмбли» и победы сборной Германии на чемпионате мира почти неизбежно привела к тому, что в обороне команды стали чаще переходить на персональные ориентировки. Так как это самый простой способ начать давление с первого паса в развитии атаки соперника, то и в последующих стадиях обороны удобнее сохранять внимание на своём персональном оппоненте. Прессинг дал возможность подравнять средний уровень команд на континенте — хорошим примером здесь может служить «Славия», которая в своей группе в Лиге чемпионов по игре почти ни в чём не уступала «Барселоне», «Интеру» и «Боруссии». Чехи не боялись гонять соперников по всему полю, оставляя на своей половине только пару центральных защитников — естественно, это грозило убийственными контратаками, но в целом не было ощущения, что одна из команд дороже другой в десятки раз.



Когда разрыв в классе стал менее ощутимым, персональные ориентировки стали помогать ещё эффективнее. Главный тренер «Брюгге» Филипп Клеман очень точно описывает проблему: «Когда соперник применяет персональную опеку не в определённой зоне, а по всему полю, становится трудно создавать пространство только открываниями и ускорениями. Игроки должны осмеливаться использовать индивидуальные действия, чтобы вскрывать матч». Таким образом, Клеман соглашается с тем, что командам сегодня не хватает творчества в любой из фаз, а компенсировать это тренеры пытаются физическими свойствами игроков. Неслучайно, что именно в Бундеслиге, где стал модным массированный прессинг, крайних атакующих игроков (вингеров, вингбеков и инсайдов) стали чаще использовать в центральной и опорной зоне. У таких игроков обычно всё в порядке со скоростью рывка, и они могут оторваться от оппонента в той ситуации, когда тот решил, что мяч уже слишком далеко от него.

Болельщики «Зенита» должны со вздохом вспомнить гол Конрада Лаймера из «Лейпцига» в ворота их команды: Юлиан Нагельман переквалифицировал флангового игрока Лаймера в центрального полузащитника, и австриец легко, одним рывком вскрыл оборону соперника, оставшись без опеки. В «Баварии» с такими подключениями справляется Йосуа Киммих — хорошим примером является его гол в ворота «Тоттенхэма», прессинг которого из-за проблем персональной ориентировки разрушился окончательно в последние дни Маурисио Почеттино. В Дортмунде Юлиан Брандт был переведён на позицию восьмёрки в 3-4-3, и это моментально дало команде баланс.

В этом контексте почти все команды на континенте сталкиваются с двумя сложностями. Первая: футбол стал более тренероцентричным, и указания коуча стали гораздо важнее, чем импровизация и творчество игрока. Вторая произрастает из первой: если всё так, то игроки сосредоточены на выполнении тренерских установок и меньше коммуницируют на поле. Это может звучать парадоксально, но большее количество ошибок в индивидуальных действиях в футболе 20-летней давности порождало лучшую коммуникацию — чтобы вернуться в оборону всей командой после ошибки одного игрока, все остальные должны были быстро помочь друг другу.



Футбол в этом плане стоит напротив проблемы, которая несколько лет подряд была одной из основных и в сильнейшей баскетбольной лиге планеты. Всё более явное стремление к игре в изоляциях в НБА обедняло игру с точки зрения интеллекта и тактики. Когда в прошлом сезоне один из лучших специалистов лиги, главный тренер «Майами Хит» Эрик Споэльстра вынужденно, из-за травм перешёл на зонную оборону, игроки моментально почувствовали эффект. «В таких условиях нужно общаться без остановки, потому что у тебя нет человека, за которым нужно следить, они постоянно меняются. Коммуницировать необходимо, чтобы все твои партнёры знали, где находится каждый из соперников», — объяснял изменения нападающий Деррик Джонс-младший.

Это достаточно быстро оказало влияние на производительность «Майами» в обороне, а вместе с этим и на результаты. К моменту перехода на зону «Хит» имели -4 в разнице побед и поражений; спустя год, не меняя не самый классный состав кардинально, — уже +14. Более того, пример Споэльстры вдохновил и других тренеров пробовать зонную оборону чаще: в результате за прошлый сезон в регулярном сезоне-2018/19 количество владений, отыгранных с зонной обороной, было больше, чем за три сезона до этого вместе взятых.

Смысл заключается в том, что персональная оборона хороша до тех пор, пока игрок с мячом не обыграет своего прямого оппонента — после этого у соперников не останется возможностей для подстраховки, и путь к результативному действию окажется простым и открытым. В баскетболе эта проблема представлена с противоположной стороны: если футбол стал тренероцентричным, а свобода игроков достаточно ограничена, что приводит к трудностям против персональной опеке, то в НБА напротив — роль тренера часто сведена к минимуму, и звёзды разбираются друг против друга в индивидуальной, а не командной манере.



Общим у двух видов спорта является тот факт, что скреплять действия на игровом поле должна коммуникация. И так как моментов для вербального и невербального общения стало меньше как в футболе, так и в лучшей баскетбольной лиге мира, слаженная зонная оборона сейчас действительно редкость и признак высочайшего класса работы всего тренерского штаба и футболистов. Именно работа над коммуникацией на поле — основной путь к созданию хорошей команды в сегодняшней игре.