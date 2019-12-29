«Хайбери» стал домом для богатых фанатов «Арсенала». Футбола там нет уже 13 лет

Статьёй про «Хайбери» продолжаем цикл материалов про легендарные разрушенные стадионы. Ранее мы рассказывали про знаменитые «Висенте Кальдерон» и «Мейн Роуд». О бывшем доме «Атлетико» можно прочитать здесь, а об арене «Манчестер Сити» тут.

«Хайбери»

Построен: 1913 год

Закрыт: 2006 год

Владелец: «Арсенал»

Местоположение: Англия, Лондон, Хайбери

Вместимость: 38 419 зрителей

Прошлое

Когда «Арсенал» только начинал свой путь к элите мирового футбола, ни о каком «Хайбери» не было и речи. С 1886 по 1913 год клуб даже не имел собственного стадиона. Из-за финансовых трудностей «Арсеналу» приходилось играть на пустыре возле оружейного завода, стадионе, где не было ни трибун, ни раздевалок, и даже на поле свинофермы.



Летом 1913 года дела клуба стали налаживаться, и в результате президент «Арсенала» Генри Норрис реши построить стадион. Идеальным местом для строительства, по мнению управленца, оказался северный район Хайбери, расположенный поблизости от центра Лондона.

Там клуб арендовал поле для отдыха у колледжа Святого Иоанна за 20 тыс. фунтов на 21 год при условии, что «Арсенал» не будет проводить матчи в дни религиозных праздников. Тем не менее уже через год это обязательство было снято с клуба.



Как только сделка была заключена, в Хайбери сразу же началась стройка. Планировалось, что уже к началу осени новая арена стоимостью 125 тыс. фунтов будет готова. Уложиться в срок не вышло, однако «Арсенал» всё равно провёл первый матч нового сезона на «Хайбери». 6 сентября 1913 года «канониры» встречали гостей футболистов «Лестера» на новом недостроенном стадионе, который представлял собой одну восточную трибуну, соединённую с тремя террасами пологими склонами. В той встрече «Арсенал» одержал победу, а уже через несколько недель строительство арены было наконец завершено.

В 1925 году клуб всё-таки выкупил землю у колледжа за 64 тыс. фунтов и спустя пять лет затеял первую реконструкцию. Тогда была снесена и заново построена восточная трибуна, появилась западная трибуна, северная трибуна обзавелась крышей, а на южной установили легендарные часы, которые стали символом «Хайбери».



В следующий раз реставрировать стадион пришлось через несколько лет после Второй мировой войны. В 50-е годы была восстановлена северная трибуна, уничтоженная из-за бомбёжек, и отремонтированы знаменитые часы. Кроме того, на арене появилось искусственное освещение.



Свой окончательный облик арена «Арсенала» приобрела в 90-е годы. После трагедии на «Хиллсборо» «Хайбери», как и другие стадионы Англии, оборудовали только сидячими местами, а чуть ранее южная трибуна наконец-то обзавелась крышей. В результате вместимость арены, которая могла приютить 73 тыс. зрителей, сократилась практически вдвое.

К тому моменту активное фанатское движение «Арсенала» начало угасать, поэтому «Хайбери», традиционно считавшийся недружелюбной ареной для гостей, стал меняться. После прихода в клуб французского тренера Арсена Венгера эта трансформация окончательно завершилась. Из хулиганской арены «Хайбери» превратился в относительно миролюбивую обитель красивого футбола.

За свою почти 100-летнюю историю стадион видел предостаточно великолепных матчей и великих побед «Арсенала». В том числе знаменитый триумф «канониров» в сезоне-2003/2004, когда они так и остались непобедимыми в АПЛ.



Помимо «канониров» домашние встречи на арене проводила сборная Англии. С 1920 по 1961 год англичане сыграли 12 матчей на «Хайбери», большинство из которых были товарищескими.

Настоящее

Уже в конце ХХ века «Хайбери» перестал вмещать всех желающих посетить матчи «Арсенала». Из-за того что стадион был расположен в жилом районе, расширяться было дорого и затруднительно. Поэтому боссы клуба решили построить новый стадион, рассчитанный на 60 тыс. мест в Эшбертон Гроув, всего в 500 метрах от предыдущего.



Сезон-2005/2006 стал последним для «Хайбери». В честь стадиона ту кампанию «канониры» провели в футболках бордового цвета, как и свой первый сезон на великой арене. Заключительный матч «Арсенала» на стадионе состоялся 7 мая 2006 года. Тогда лондонцы принимали «Уиган». Уступая по ходу матча 1:2, «канониры» благодаря хет-трику своего лидера Тьерри Анри смогли добыть победу и заработать путевку в ЛЧ. После того как француз забил последний из своих мячей на «Хайбери», он поцеловал газон родного стадиона. С ареной простились красиво.

Вскоре «Арсенал» переехал на новый стадион «Эмирейтс», а имущество «Хайбери» было выставлено на аукцион. Продавали части газона, ворота и даже стол бывшего тренера команды Джорджа Грэма.

Тем временем на «Хайбери» началась стройка. Северную и южную трибуну снесли, а две другие перепланировали под жилые дома. Так всего за четыре года некогда один из самых великих стадионов Англии превратился в элитный жилой комплекс «Хайбери-Сквер».



О том, что там когда-то играл «Арсенал», теперь напоминают лишь фасад восточной трибуны, который не решились разрушать, а также холл с символикой клуба и бюстом Герберта Чепмена (при этом тренере «Арсенал» добился первых серьёзных успехов).

Фото: Daniel Berehulak/Getty Images

Знаменитые часов в «Хайбери» уже давно нет. Их перевезли на «Эмирейтс».



Сейчас «Хайбери-Сквер» представляет собой современный жилой комплекс с ухоженным садом и причудливыми фонтанами на месте, где когда-то располагалось одно из лучших футбольных полей в Англии. Среди аккуратно подстриженных кустов и деревьев также находится мемориальная скамья с урнами, наполненными прахом самых преданных болельщиков «Арсенала». Вместо нижних рядов трибун арены теперь лаунж-зона с барбекю, столами и кальяном.

В жилом комплексе есть пентхаусы, двухкомнатные и трёхкомнатные квартиры. Несмотря на дороговизну недвижимости в «Хайбери-Сквер» (двухкомнатная квартира стоит около 660 тыс. фунтов, а её аренда обойдётся в 500 фунтов в неделю), все квартиры раскупили в течение семи месяцев после старта продаж. Ещё до того, как стадион был уничтожен.

Фото: amusingplanet.com

За большие деньги обладатели жилья в «Хайбери-Сквер» получили возможность прикоснуться к славной истории «Арсенала». Теперь на путь до стадиона, где играет их любимая команда, они тратят не более 10 минут. Чем не счастье для преданных фанатов «канониров»?!