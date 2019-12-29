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Как сейчас выглядит стадион «Арсенала» «Хайбери»

Как сейчас выглядит стадион «Арсенала» «Хайбери»
Богдан Горбунов
«Хайбери» стал домом для богатых фанатов «Арсенала». Футбола там нет уже 13 лет
Вспоминаем, как «канониры» потеряли великий стадион.
Футбол / Англия 0

Статьёй про «Хайбери» продолжаем цикл материалов про легендарные разрушенные стадионы. Ранее мы рассказывали про знаменитые «Висенте Кальдерон» и «Мейн Роуд». О бывшем доме «Атлетико» можно прочитать здесь, а об арене «Манчестер Сити» тут.

«Хайбери»

Построен: 1913 год
Закрыт: 2006 год
Владелец: «Арсенал»
Местоположение: Англия, Лондон, Хайбери
Вместимость: 38 419 зрителей

Прошлое

Когда «Арсенал» только начинал свой путь к элите мирового футбола, ни о каком «Хайбери» не было и речи. С 1886 по 1913 год клуб даже не имел собственного стадиона. Из-за финансовых трудностей «Арсеналу» приходилось играть на пустыре возле оружейного завода, стадионе, где не было ни трибун, ни раздевалок, и даже на поле свинофермы.

Летом 1913 года дела клуба стали налаживаться, и в результате президент «Арсенала» Генри Норрис реши построить стадион. Идеальным местом для строительства, по мнению управленца, оказался северный район Хайбери, расположенный поблизости от центра Лондона.

Там клуб арендовал поле для отдыха у колледжа Святого Иоанна за 20 тыс. фунтов на 21 год при условии, что «Арсенал» не будет проводить матчи в дни религиозных праздников. Тем не менее уже через год это обязательство было снято с клуба.

Как только сделка была заключена, в Хайбери сразу же началась стройка. Планировалось, что уже к началу осени новая арена стоимостью 125 тыс. фунтов будет готова. Уложиться в срок не вышло, однако «Арсенал» всё равно провёл первый матч нового сезона на «Хайбери». 6 сентября 1913 года «канониры» встречали гостей футболистов «Лестера» на новом недостроенном стадионе, который представлял собой одну восточную трибуну, соединённую с тремя террасами пологими склонами. В той встрече «Арсенал» одержал победу, а уже через несколько недель строительство арены было наконец завершено.

В 1925 году клуб всё-таки выкупил землю у колледжа за 64 тыс. фунтов и спустя пять лет затеял первую реконструкцию. Тогда была снесена и заново построена восточная трибуна, появилась западная трибуна, северная трибуна обзавелась крышей, а на южной установили легендарные часы, которые стали символом «Хайбери».

В следующий раз реставрировать стадион пришлось через несколько лет после Второй мировой войны. В 50-е годы была восстановлена северная трибуна, уничтоженная из-за бомбёжек, и отремонтированы знаменитые часы. Кроме того, на арене появилось искусственное освещение.

Свой окончательный облик арена «Арсенала» приобрела в 90-е годы. После трагедии на «Хиллсборо» «Хайбери», как и другие стадионы Англии, оборудовали только сидячими местами, а чуть ранее южная трибуна наконец-то обзавелась крышей. В результате вместимость арены, которая могла приютить 73 тыс. зрителей, сократилась практически вдвое.

К тому моменту активное фанатское движение «Арсенала» начало угасать, поэтому «Хайбери», традиционно считавшийся недружелюбной ареной для гостей, стал меняться. После прихода в клуб французского тренера Арсена Венгера эта трансформация окончательно завершилась. Из хулиганской арены «Хайбери» превратился в относительно миролюбивую обитель красивого футбола.

За свою почти 100-летнюю историю стадион видел предостаточно великолепных матчей и великих побед «Арсенала». В том числе знаменитый триумф «канониров» в сезоне-2003/2004, когда они так и остались непобедимыми в АПЛ.

Помимо «канониров» домашние встречи на арене проводила сборная Англии. С 1920 по 1961 год англичане сыграли 12 матчей на «Хайбери», большинство из которых были товарищескими.

Настоящее

Уже в конце ХХ века «Хайбери» перестал вмещать всех желающих посетить матчи «Арсенала». Из-за того что стадион был расположен в жилом районе, расширяться было дорого и затруднительно. Поэтому боссы клуба решили построить новый стадион, рассчитанный на 60 тыс. мест в Эшбертон Гроув, всего в 500 метрах от предыдущего.

Сезон-2005/2006 стал последним для «Хайбери». В честь стадиона ту кампанию «канониры» провели в футболках бордового цвета, как и свой первый сезон на великой арене. Заключительный матч «Арсенала» на стадионе состоялся 7 мая 2006 года. Тогда лондонцы принимали «Уиган». Уступая по ходу матча 1:2, «канониры» благодаря хет-трику своего лидера Тьерри Анри смогли добыть победу и заработать путевку в ЛЧ. После того как француз забил последний из своих мячей на «Хайбери», он поцеловал газон родного стадиона. С ареной простились красиво.

Вскоре «Арсенал» переехал на новый стадион «Эмирейтс», а имущество «Хайбери» было выставлено на аукцион. Продавали части газона, ворота и даже стол бывшего тренера команды Джорджа Грэма.

Тем временем на «Хайбери» началась стройка. Северную и южную трибуну снесли, а две другие перепланировали под жилые дома. Так всего за четыре года некогда один из самых великих стадионов Англии превратился в элитный жилой комплекс «Хайбери-Сквер».

О том, что там когда-то играл «Арсенал», теперь напоминают лишь фасад восточной трибуны, который не решились разрушать, а также холл с символикой клуба и бюстом Герберта Чепмена (при этом тренере «Арсенал» добился первых серьёзных успехов).

Фото: Daniel Berehulak/Getty Images

Знаменитые часов в «Хайбери» уже давно нет. Их перевезли на «Эмирейтс».

Сейчас «Хайбери-Сквер» представляет собой современный жилой комплекс с ухоженным садом и причудливыми фонтанами на месте, где когда-то располагалось одно из лучших футбольных полей в Англии. Среди аккуратно подстриженных кустов и деревьев также находится мемориальная скамья с урнами, наполненными прахом самых преданных болельщиков «Арсенала». Вместо нижних рядов трибун арены теперь лаунж-зона с барбекю, столами и кальяном.

В жилом комплексе есть пентхаусы, двухкомнатные и трёхкомнатные квартиры. Несмотря на дороговизну недвижимости в «Хайбери-Сквер» (двухкомнатная квартира стоит около 660 тыс. фунтов, а её аренда обойдётся в 500 фунтов в неделю), все квартиры раскупили в течение семи месяцев после старта продаж. Ещё до того, как стадион был уничтожен.

Фото: amusingplanet.com

За большие деньги обладатели жилья в «Хайбери-Сквер» получили возможность прикоснуться к славной истории «Арсенала». Теперь на путь до стадиона, где играет их любимая команда, они тратят не более 10 минут. Чем не счастье для преданных фанатов «канониров»?!

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Getty Images

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