Александр Егоров больше не руководит судьями. Станет лучше?

В канун новогодних праздников произошло событие, которого все давно ждали. Александр Егоров подал в отставку с поста главы департамента судейского инспектирования РФС. Многие люди нашего футбола говорили, что это должно было произойти гораздо раньше. Сейчас мы спросили их: а станет ли лучше?

10 человек, которые хотят поскорее забыть 2019 год Из российского и зарубежного футбола.

Шамиль Газизов, гендиректор «Уфы»:

— Надеюсь, что другой человек справится с этой работой намного лучше. Это тяжёлая и расстрельная должность. Это решение РФС и, может, самого Егорова. Он пытался что-то сделать – на каком-то этапе получалось хуже, на каком-то лучше. Время покажет, но это должность, которую не пожелаешь никому.

Григорий Иванов, президент «Урала»:

— Ушёл Егоров и ушёл. Дай бог ему здоровья, важно, чтобы перед Новым годом это не было для него большой травмой. И дай бог, чтобы он нашёл себя в этой жизни, даже в судействе. Он опытный арбитр, но, может, не справился, не получилось у него – так бывает. Но он ведь только закончил судить, с действующими арбитрами судил и жил на сборах. Возможно, ему не хватило жёсткости спросить с них. Думаю, в РФС найдут ему другую должность, он может подготовить молодых арбитров. Егоров может вернуться, но нужно набраться опыта. Тот опыт, что он получил, неоценим, но не очень полезен. Его рано назначили, нужно было, чтобы он поработал не первым лицом. Будет ли теперь лучше, сказать сложно. Это расстрельная должность. Всегда какая-то команда будет чем-то недовольна. Если кто-то проигрывает – видит соринку в глазу, а кто выиграл – доволен. Так будет всегда.



Александр Медведев, гендиректор «Зенита»:

— Его отставка не была для меня неожиданностью. Теперь, не дожидаясь реформы, Егоров уходит в отставку. Надеюсь, что, хотя и крайнего нашли, этим всё не ограничится – судейская реформа должна работать, чтобы все дискуссии вокруг судейских ошибок прекратились. Будет ли теперь лучше? Само по себе – нет. Только если реформа будет воплощена в жизнь.



Ролан Гусев, экс-полузащитник ЦСКА:

— Это отстранение назревало. Очень много в этом году было судейских ошибок. Не припомню, когда такое было раньше, при этом ещё VAR появился. Дело не в одном Егорове. Помимо него ещё кто-то ошибался. Уход Егорова назревал, и для меня это не стало неожиданностью. Хуже уже точно не может быть.



Роман Широков, экс-капитан сборной России:

— Я бы не сказал, что я поддерживаю Егорова, хотя и отношусь к нему хорошо, но дело-то совсем не в нём. Не Егоров готовит судей. Это то же самое, что детский спорт – все основы закладываются гораздо раньше. А Егоров просто распределяет людей, которые к нему пришли. По факту получается, что просто нашли крайнего. Егоров точно не виноват, что судят так плохо. Он за полгода или год не может всё реорганизовать. У нас есть Карасёв да Безбородов, это всё. А эти люди из старой школы. Так что думаю, что лучше теперь не будет.

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Взгляд изнутри

Александр Дюков, президент РФС:

— Благодарю Александра Егорова за работу. Он активно участвовал в разработке судейской реформы. Считаю, что его опыт будет использован РФС в дальнейшей работе, в том числе для развития футбола в регионах.



Александр Егоров, бывший глава ДСИ:

— Я принял решение покинуть должность руководителя ДСИ. Считаю, что ДСИ была проделана большая работа, и не все задуманное получилось реализовать. Уверен, что судейская реформа будет успешной, но мы сможем вывести наших арбитров на новый уровень. Хотел бы поблагодарить коллег за совместную работу и доверие.