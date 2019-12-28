Год подходит к концу, а это значит, что пора подводить его итоги. Вспоминаем, над чем шутили в уходящем 2019-м.

Исчезновение Кононова, картонный Сутормин и престарелый Жирков. Шутки и мемы этого года

Четыре на «Энфилде»

Легендарный камбэк «Ливерпуля» в полуфинале Лиги чемпионов с «Барселоной» разобрали на мемы, как и фото, сделанное блогером Евгением Савиным. Так что можно сказать, что Савин наглядно показывает, сколько дней осталось до Нового года.

Шаронов, принимающий поражение

«Рубин» принимает поражение и идёт дальше. Жаль, что уже без Шаронова.

Картонный Сутормин

Казанская команда в этом сезоне действительно удивила болельщиков. И не только возвращением Леонида Слуцкого на родину, но и прекрасным чувством юмора. Алексей Сутормин, пополнивший стан «Рубина» в конце июня, уже через 10 дней стал игроком «Зенита». Этот трансфер вызвал огромное удивление общественности. Казанцы на представлении новичков команды не забыли о своей «легенде». Картонного Сутормина вынесли на сцену под песню ДДТ «Это всё, что останется после меня».

Позже «Рубин» даже устроил аукцион, где картонная фигура бывшего полузащитника команды ушла за 85 тыс. рублей. Картонный Сутормин оказался дороже настоящего.

Лучшая лига мира

Мемы про ФНЛ (или как про неё в народе говорят) — лучшую лигу мира не перестают радовать болельщиков. В этот раз, к претендентам на вылет, почему-то добавился и «Спартак», занимающий 10-е место в таблице.

Возраст Жиркова

Юрию Жиркову 36 лет. Вполне себе «футбольный» возраст. Но если вспомнить, что только за основную сборную Жирков играет с 2005-го года… У многих возникают резонный вопрос: зачем так мучать уже далеко не молодого футболиста?

Лицо попроще

Виктор Гончаренко очень смело обратился к судьям в перерыве матча 16-го тура против «Сочи». И сразу же стал героем бесконечных мемов. Конечно, позже Гончаренко принёс извинения за своё поведение, но был дисквалифицирован на два матча (один условно). Наказание коснулось его и финансово — штраф в 100 тыс. рублей.

Азмун — игрок сборной

В Нижнем Новгороде на форуме «Россия — спортивная держава», Тина Канделаки комично оговорилась. Призывая поддержать футболистов сборной России, в качестве игрока команды, Тина Гивиевна упомянула иранца Сердара Азмуна. Ошибка Канделаки вызвала бурную реакцию среди болельщиков. Конечно, она потом объяснила свою оговорку тем, что незадолго до этого переписывалась с Оздоевым.

Исчезновение Кононова

Олег Георгиевич нашёлся. И даже дал интервью, чем очень удивил болельщиков «красно-белых». Они уже начали считать, сколько дней прошло после матча с «Оренбургом», где Кононова и видели в последний раз.

Good evening от Эмери

Здесь не нужны даже комментарии. Можно просто посмотреть ролик.

«Иди в мини-футбол играй...»

Разъярённый Фёдор Смолов в перерыве матча с «Зенитом» обменялся колкостями с Олегом Шатовым, который стал передразнивать нападающего «Локомотива». В ответ Смолов сказал: «Иди в мини-футбол играй». А Шатов, кстати, действительно когда-то занимался мини-футболом.

Дзюба и фанаты

История «противостояния» Дзюбы и болельщиков началось после матча сборной России и Сан-Марино. В тот вечер часть болельщиков нашей команды оскорбляло Артёма, а после, перед матчем «Зенита» и «Спартака», часть болельщиков крансо-белых обвинило именно капитана сборной России в задержаниях фанатов москвичей.

Смысл футбола по Евсееву

Вторая игра «Уфы» с «Оренбургом» в этом сезоне закончилась со счетом 0:0, но Евсеев все же дал шоу. Вот такой диалог получился между журналистом и тренером.



– Довольны ли вы результатом ввиду заработанного балла и нулевым результатом ввиду незабитых голов? – спросили Евсеева.

– У нас футбол в чем заключается, в забитии голов, что ли, или в чем?



Позже Евсеев даже объяснил свои слова, но фраза уже ушла в народ.