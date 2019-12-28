Игроки-открытия 2019 года в Европе. Мы насчитали 25

Когда речь идёт о футболистах, которые стали открытием, почему-то все сразу думают об одном и том же: о талантах лет 20, которые заявили о себе в еврокубках. Это, конечно, важно, но есть и другие типы открытий. Например, возрастной футболист, который вышел на новый уровень или раскрылся на новой позиции. Или давно всем известный игрок, к высокому уровню которого все уже привыкли, но он совершил что-то особенное даже по своим стандартам. В рейтинг, который вы читаете, попали все. Молодые и возрастные, ноунеймы и звёзды. В произвольном порядке – номера нужны только для того, чтобы не запутаться.

1. Квальярелла, «Сампдория», 36 лет

Правильнее сказать, что Фабио Квальярелла – открытие первого полугодия, а не всего 2019 года. Сейчас он борется с «Сампдорией» за выживание и показывает, ну, в общем именно такую результативность, какую ждёшь от 36-летнего форварда, который никогда не был звездой. Но первые полгода были слишком невероятными, чтобы о нём не сказать.



Квальярелла – игрок касания, его игра зависит от концентрации и психологического состояния. Поэтому история его позднего расцвета про психологию, а не про тактику. У Фабио были серьёзные трудности в личной жизни, и когда он их преодолел – заиграл так, что заставил всех забыть про возраст. Он с отрывом выиграл гонку бомбардиров в прошлом сезоне (у таких людей, как Икарди, Роналду) и забил 14 голов во втором круге, который был сыгран в 2019 году.

Круче него в Италии теперь только Батистута. Но и это решаемый вопрос Ещё одна история о том, что возраст — просто цифра.

2. Пукки, «Норвич», 29 лет

Смелой команде, которой руководит друг Юргена Клоппа Даниэль Фарке, уже не стать сенсацией сезона в АПЛ: «Норвич» борется за выживание, и нельзя сказать, что успешно. Сенсацией стал «Шеффилд», в котором главная звезда – тренер, а не кто-то из игроков. Зато в «Норвиче» есть игрок-звезда. Теэму Пукки отлично подходит стилю команды, которая в любой непонятной ситуации применяет высокий прессинг. Он здорово чувствует момент для рывка под разрезающий пас и постоянно ищет коридоры между защитниками. Другое важное качество: Теэму крепко стоит на ногах, когда он получил мяч, защитникам приходится фолить. С неплохой креативной группой «Норвича» (особенно можно отметить Эмилиано Буэндию, который уже отдал ему четыре голевых паса) финн получает достаточно удобных пасов, чтобы быть в десятке самых бьющих игроков АПЛ, даже играя за предпоследнюю команду. Ну, и регулярно забивать.

3. Фати, «Барселона», 17 лет

Прогнозировать карьеру 17-летнего вундеркинда – бессмысленное занятие. Это слишком юный возраст, и слишком многое ещё может измениться. Единственное, что можно сказать об Ансу Фати сейчас – с технической точки зрения у него действительно есть всё, чтобы стать выдающимся игроком. Он великолепно работает с мячом, мгновенно набирает скорость, разворачивается на крошечном пространстве и в в целом здорово владеет корпусом. Оказавшись во взрослом футболе неожиданно для себя самого, из-за травм игроков основы, он не испугался брать на себя инициативу. В матче с «Валенсией» уничтожал Васса дриблингом, в матче с «Осасуной» открылся в центре штрафной под навес (вот это вообще неожиданно) и забил головой, «Интеру» положил победный гол издали, хотя удар накрывал защитник. В общем, набор скиллов для топ-игрока есть.

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Ансу Фати Фото: Quality Sport Images/Getty Images

4. Минамино, «Зальцбург», 24 года

Как-то неожиданно, что всю осень мы восхищались одним игроком «Зальцбурга», а в итоге работу в суперклубе себе первым нашёл другой. Такуми Минамино – игрок с особым функционалом, он в «Зальцбурге» он прошёл бешеную школу прессинга и научился смещаться в центр за мячом. В общем, похоже на подмену для Фирмино. Подробнее о нём – в посвящённом игроку тексте.

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5. Гнабри, «Бавария», 24 года

Одновременный уход Роббена и Рибери не заставил «Баварию» отказаться от инвертированного вингера. Серж Гнабри молод и не требует, чтобы его постоянно выпускали на одной-единственной любимой позиции. Поэтому он выходит и на левом краю атаки (со смещениями в центр и ударами с правой), и на правом. На обоих флангах он регулярно сбивает с толку защитников резкой сменой траектории движения и умением обработать сложный мяч в касание. Но лучшие всего он в рывке за спину – если Ханс-Дитер Флик сумеет использовать это качество, Гнабри заиграет ещё результативнее.

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6. Бен-Йеддер, «Севилья»/«Монако», 29 лет

Пару лет за карьерой Виссама Бен-Йеддера было грустно наблюдать. В «Севилье» он то сидел в запасе под Луисом Муриэлем (удивительный выбор тренера), то делил место с Андре Силвой. Получив статус основного, он сразу же забил 18 голов за сезон, но уже летом ушёл в «Монако». И, наверное, не пожалел – даже несмотря на то, что «Монако» слабо начал сезон. Во Франции Бен-Йеддер забивает даже чаще, чем весной (почти гол за матч), хотя он даже не самый бьющий игрок в «Монако». А команда в данный момент реально претендует на попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон. Всё правильно сделал.

7. Соучек, «Славия», 24 года

Главный игрок наглой команды, которая отвозила «Барселону» в Чехии (24 удара по воротам тер Штегена) и увезла ничью из «Милана». Томаш Соучек в «Славии» отвечает примерно за всё. Он – главный адресат пасов для любого партнёра по команде и главный по продвижению мяча в атаку. Он же активнее всех в прессинге. Собственно, активность Соучека и позволяла «Славии» настолько интенсивно прессинговать «Интер» и «Барселону». В позиционных атаках Томаш подключается для контроля над опорной зоной соперника (и часто бьёт издали), при стандартах опасен в чужой штрафной (рост – 192 см). Но и при стандартах у собственных ворот он полезнее всех. На его счету больше выносов в Лиге чемпионов, чем у любого центрального защитника.

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8. Осимхен, «Лилль», 20 лет

Летом «Лилль отпустил сразу двух форвардов: Леау ушёл в «Милан», а Пепе в «Арсенал». Но быстро забыл о потерях, потому что у команды появился новый молодой форвард. Виктор Осимхен здорово играет спиной к воротам, работает корпусом и держит мяч под давлением. Это делает его качественным игроком штрафной, но он и регулярно оттягивается назад для действий в подыгрыше. Подробнее о нём можно прочитать в разборе моего коллеги Валерия Полевикова.

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9. Холанд, «Зальцбург», 19 лет

В первом матче группового этапа Лиги чемпионов, в котором Эрлинг Холанд не забил, его «Зальцбург» потерял шансы на выход в плей-офф. Пока он забивал – шансы были. Строить из этого закономерность наивно, но связь эффектная. Вундеркинд хорош во всём: это техничный игрок огромного роста с неплохой координацией. За него борются «МЮ» и «Ювентус», а агент Мино Райола усложняет им жизнь. Трудно прогнозировать, кого выберет Холанд, потому что «Юве» — суперклуб, зато в Манчестере работает тренер, который открыл его в «Мольде». У парня хорошие отношения с Сульшером, и это нельзя не принимать в расчёт.

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10-12. Молодёжь «Челси»: Абрахам (22 года), Томори (22 года), Маунт (20 лет)

Когда несколько неопытных игроков собираются под руководством неопытного тренера – это одновременно шанс и риск. Причём, чем статуснее клуб, тем выше риск. Фрэнку Лэмпарду в «Челси» достался практический школьный класс – хотя он сам только год как закончил учиться. Пока результаты превосходят ожидания.

Мэйсон Маунт и Тэмми Абрахам Фото: Michael Regan/Getty Images

Мэйсон Маунт и в прошлом сезона играл под руководством Лэмпарда. В «Дерби» он закрепился в основе и, ну, не порвал Чемпионшип, но был одним из важнейших игроков команды. Создавал моменты для партнёров (почти два ключевых паса на 90 минут), много бил издали, продвигал мяч на дриблинге и активно открывался. Примерно этим он занят и сейчас – только на совершенно другом уровне. Важное качество Маунта: понимание командного движение и умение под него подстраиваться. Его можно выпустить левым вингером, а можно – левым полузащитником в тройке, и он не будет отнимать зоны у вингера Пулишича. Редкое качество для талантливого английского футболиста: обычно им не хватает дисциплины именно в выборе позиции. Но ведь и Лэмпард отличался этим качеством.



По итогам прошлого сезона Фикайо Томори в 21 год был признан игроком года в «Дерби». А потом вместе с Лэмпардом вернулся в родной «Челси» и спас команду после травмы Рюдигера. Он играет более активную роль в связке с Зума: выдвигается из линии на перехват, выше встречает соперника и вступает в единоборства, тащит мяч в атаку. Парадокс в том, что изначально так играл сам Зума – но его постоянные ошибки вынудили Лэмпарда искать другие варианты. Томори справляется с трудной ролью и оставляет партнёру по обороне работу по подстраховке.

Фикайо Томори (сверху) и Курт Зума Фото: Michael Regan/Getty Images

Тэмми Абрахам тоже провёл год в Чемпионшипе. Итог: 25 голов, 3 ассиста и в среднем 112 минут на результативное действие. В АПЛ ему нужно ещё меньше времени: 94 минуты на гол или голевой пас. Но результативность – не лучший показатель для оценки Абрахама. В завершении атак ему ещё есть, куда расти (особенно, в игре головой). Важнее, что он уже выполняет на топ-уровне менее заметные функции: открывается, «теряет» защитников, стягивается в глубину. Его рост позволяет «Челси» играть навесами, но в открываниях на линии офсайда при вертикальных пасах он ещё лучше. Универсальность уже сделала его незаменимым: Жиру и Батшуайи могут выполнить только одну или другую часть его работы на поле.

13. Т. Азар, «Боруссия» М/«Боруссия» Д, 26 лет

Возможно, проблемой Торгана Азара долгое время был звёздный брат, а может быть, излишняя универсальность: он играет на обоих флангах полузащиты и атаки и в центре поля. В любом случае, Торган перестал быть вторым Азаром и стал собой только по ходу прошлого сезона, когда он зажёг в Мёнхенгладбахе.



Дортмунд заменил им ушедшего в «Челси» Пулишича. Промежуточный результат через полсезона: результативнее, меньше травм и в два раза дешевле. В «Боруссии» он только в половине матчей играл на любимой позиции левого вингера, а оставшееся игровое время поделено между чуть ли не всеми позициями в полузащите и атаке. Манерой игры Азар действительно похож на брата: он дриблёр, который любит бить издали и не жалеет пас, если партнёр находится в более выходной позиции. Вряд ли это будущая суперзвезда, но отметить, что в 2019 году брат Азара вышел на новый для себя уровень, нужно. Это оказался уровень одного из лидеров команды, которая, выйдя из группы, попала в топ-16 в Европе.

Младший Азар наконец выйдет из тени брата. Он принял правильное решение Бельгиец и «Боруссия» нуждаются друг в друге.

14. Санчо, «Боруссия» Д, 19 лет

В «Боруссии» всё как обычно: появился новый суперталантливый игрок, который демонстрирует отличную результативность, но нарушает дисциплину и хочет покинуть клуб. Джейдон Санчо – взрывной вингер с отличным дриблингом, который в прошлом сезоне отвоевал себе место в основе у Пулишича, а в новом стал лидером атак в Дортмунде. Он быстро прогрессирует (31 результативное действие в Бундеслиге и Лиге чемпионов в прошлом сезоне, 23 – в половине текущего сезона) и, кажется, не горит желанием оставаться в Германии. В октябре он был по дисциплинарным причинам отстранён от команды в матче с «Боруссией» М, а в ноябре снова опоздал на тренировку перед важным матчем с «Барселоной». В общем, талант очевиден, а с другой стороны, в случае с Дембеле он был тоже очевиден – и «Барселона» заплатила за этот талант 100 млн евро. За Санчо «Боруссия» требует примерно столько же, «МЮ» и «Челси» в числе претендентов на игрока. А спортивный директор клуба Михаэль Цорк вообще сказал, что зимой игрока не отпустят. И вообще-то это было бы здорово: «Боруссия» вышла в плей-офф Лиги чемпионов, а Санчо похож на человека, который может сделать результат против любого соперника. Под настроение, конечно.

Джейдон Санчо Фото: Dean Mouhtaropoulos/Bongarts/Getty Images

15. Мэддисон, «Лестер», 23 года

Когда Брендан Роджерс описывает Джеймса Мэддисона, складывается впечатление, что это игрок без слабых мест. «него потрясающе работает голова. Он находит пространство, создаёт шансы для партнёров и здорово обращается с мячом. В плане тактики он становится лучше с каждым днём. Без мяча он тоже хорош, это командный игрок». На самом деле, как минимум один недостаток у Мэддисона есть: он постоянно попадает в какие-то истории. Но компенсирует это на поле: это ключевой для крайне важного для «Лестера» этапа – перехода от позиционной атаки к резкой вертикализации игры. В том, что Варди столько забивает, большая заслуга Мэддисона.



После этого вам наверняка захочется узнать о нём больше. А на «Чемпионате» как раз есть подходящий материал.

Мэддисон – новая звезда АПЛ. Он любит давление и ругается в соцсетях Говорит, что в серии пенальти хочет бить последним, чтобы чувствовать больше давления.

16. Ндиди, «Лестер», 23 года

Уилфрид Ндиди – тот редкий пример, когда бесконечные сравнения одного игрока с другим внезапно оказываются оправданными. Он действительно похож на Канте. Не нынешнего, прошедшего эволюцию Сарри, а того – времён Раньери и Конте. Возможно, Ндиди даже сильнее: Канте играл в паре с другим опорником, а Ндиди один страхует двух более атакующих полузащитников и перекрывает почти всю ширину поля. К тому же, Уилфрид выше и лучше играет головой. У него безумные цифры оборонительных действий: 4,4 отбора и 2,9 перехватов за 90 минут. Это лучший показатель в АПЛ в обеих категориях, хотя обычно у игроков один приём доминирует над другим. Но Ндиди – универсал, он силён и в борьбе, и в чтении игры. Ключевой игрок «Лестера», который в одиночку компенсирует смелый стиль игры при Брендане Роджерсе.

Роджерс давно среди лучших тренеров мира. Второе место в АПЛ абсолютно по делу День матча с «Сити» — лучшее время, чтобы признать очевидное.

17. Депай, «Лион», 25 лет

До 15 декабря год был лучшим в карьере Мемфиса Депая. Он превратился в лидера «Лиона». Выручает атаки качественными дальними ударами, раздаёт ключевые пасы и постоянно забивает. С начала сезона у него набралось 11 результативных действий в чемпионате и пять в Лиге чемпионов: он тащит «Лион», и тренер Руди Гарсия даже сделал его капитаном. К сожалению, год закончился для Мемфиса ужасно: 15 декабря он порвал крестообразные связки и выбыл до конца сезона (возможно, пропустит и Евро-2020). После этого назвать год удачным как-то неловко. По крайней мере, у Мемфиса есть ориентир: совсем недавно де Брёйне показал, как можно пропустить полгода, а потом показать лучший футбол в жизни.

18. Вернер, «Лейпциг», 23 года

Забивать в среднем больше гола за игру – маркер, по которому топ-форварда может безошибочно определить даже ребёнок. С начала нового сезона Тимо Вернер вышел на этот уровень. В первом круге Бундеслиги он забил больше, чем за весь прошлый сезон. Но парадокс Вернера в том, Что он мог забить и больше. Он не реализовал уже восемь моментов с xG выше 0,3, которые принято относить к явным голевым моментам. Ладно, это не так важно, как фантастическая регулярность, с которой Вернер эти моменты находит. Причина – великолепное движение в штрафной. Дальним ударом он забил в этом году всего раз, 17 голов забиты из пределов штрафной.

19. Де Йонг, «Аякс»/«Барселона», 22 года

Фантастическое выступление «Аякса» в прошлой Лиге чемпионов привело, среди всего прочего, к двум мощным трансферам. Один из лидеров команды Френки де Йонг за 75 млн евро перешёл в «Барселону».



Все понимали, почему каталонский суперклуб выложил такие деньги. «Аякс» — команда, которая играет в доминирующий футбол и добивается побед за счёт момнетов, созданных в позиционных атаках, а Де Йонг был в центре всех построений и чаще всех встречался с мячом (73 паса на 90 минут – действительно очень много). Добиться такого в его возрасте – серьёзное достижение. Другое дело, что в «Аяксе» рядом был дисциплинированный Лассе Шёне, который постоянно страховал Френки по позиции.

Тактический мастер-класс от Эрика тен Хага: как и зачем «Аякс» ушёл от 4-3-3 Глубокое погружение в центр поля самой симпатичной команды года.

В «Барсе» этого нет, зато есть Сержи Бускетс, который великолепен с мячом, но не без мяча. Пока де Йонг ещё адаптируется, а Эрнесто Вальверде ищет вариант лучшего размещения полузащитника. В такой разбалансированной «Барселоне» и в такой трудной ситуации всё могло быть намного хуже.

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20-22. Другие лидеры «Аякса»: де Лигт (20 лет), ван де Бек (22 года), Зиеш (26 лет)

«Аяксу» не везёт с английскими командами. В прошлом сезоне команда Эрика тен Хага была лучше «Тоттенхэма» три тайма из четырёх, в новом сезоне вмешался арбитр. В обоих случаях всё кончилось вылетом из турнира. Может, в Лиге Европы повезёт больше, тем более, что в команде осталась пара героев прошлого сезона: Донни ван де Бек и Хаким Зиеш.



Ван де Бек стилистически выделяется среди других лидеров «Аякса». Если остальные прекрасно работают с мячом, то Донни в первую очередь хорош без мяча. Он прекрасно ищет пространство и открывается в неочевидных зонах – редкое качество атакующего полузащитника. По количеству передач за матч он уступает даже форвардам, зато почти каждое его касание – это обострение ситуации.

Зиеш в новом сезоне продолжает делать то, же, что и в прошлом: смещаться с правого фланга и бить с любой позиции (даже с такой, откуда удар кажется малопродуктивным). Это не только один из самых результативных, но и самый зрелищный игрок одной из главных сенсаций года.



Маттейс де Лигт летом получил множество предложений и выбрал «Ювентус». Он не выглядел готовым защитником для старта итальянского суперклуба, но это была инвестиция в будущее. Рядом с парой Бонуччи-Кьеллини можно быстро вырасти. В результате, из-за травмы Кьеллини де Лигт сразу стал основным. Он далеко не безупречен в позиционной игре и уже допустил несколько результативных ошибок (последнюю – с «Сассуоло» в начале декабря). С другой стороны – даже такой де Лигт не пустил в основу Ругани, сохранил место в сборной и вышел в плей-офф Лиги чемпионов. Не худшая вторая половина года после прекрасной первой.

Его дебют в сборной стоил тренеру работы. Сегодня он забил в полуфинале ЛЧ Что нужно знать о капитане «Аякса».

23. Тадич, «Аякс», 31 год

Иногда возникает ощущение, что Душан Тадич – человек-невидимка. Это единственное объяснение того, что на голосовании «Золотого мяча» он занял только 20-е место. Когда речь идёт об «Аяксе», все говорят о де Йонге, де Лигте, Зиеше, в крайнем случае, о ван де Беке, но не о Тадиче. Хотя преображение Душана по ходу прошлого сезона было намного удивительнее.



После нескольких лет в Англии, где Тадич добросовестно вспахивал бровку за лишённый амбиций «Саутгемптон» (вингер, левша, но играл на обоих флангах), он, в уже солидном 30-летнем возрасте, оказался в центре сложных тактических экспериментов Эрика тен Хага в «Аяксе». И внезапно обнаружил себя на позиции ложной девятки. Вроде бы в центре нападения – но с ключевой задачей не мешать Зиешу при смещениях в центр, и уводить защитников. Чем-то то похожим занят в «Ливерпуле» Фирмино. Тадич не просто справился. Он провёл феноменально продуктивный сезон. 41 результативное действие с чемпионате Голландии (в 34 матчах) и 10 результативных действий в Лиге чемпионов (в 12 матчах). Собственно, он стал лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом «Аякса» в обоих турнирах.

Душан Тадич Фото: David Ramos/Getty Images

В новом сезоне «Аякс» испытывает кризис роста: продал важных игроков, заменил их новичками и дублёрами, не вышел из группы в Лиге чемпионов. Но на индивидуальном уровне у Тадича всё в порядке. Он по-прежнему делает больше одного результативного действия за матч. И создаёт больше всего моментов для партнёров: 3,8 ключевых паса за 90 минут – лучший показатель не только в «Аяксе», но и во всём чемпионате Голландии. Это игрок для суперклуба, которому в предыдущие 30 лет жизни не хватило только одного: топ-тренера, который раскрыл бы все его возможности.

24. Де Брёйне, «Ман Сити», 28 лет

Кевин, разумеется, никакое не открытие: мы уже лет пять знаем, что это один из лучших плеймейкеров в мире. Но есть нюанс. Вы точно помните, что он пропустил большую часть прошлого сезона. Во второй половине сезон (то есть в 2019 году) он с первых минут сыграл всего в девяти турах. Так вот, даже несмотря на это с начала года Кевин отдал уже 22 голевых паса во всех турнирах. Это космический показатель для футболиста, который играл весь год. А Де Брёйне пропустил половину. Вот почему он здесь: можно быть топовым игроком годами, а потом всё равно выйти на новый уровень.

Де Брёйне – гений. Он вёл игру «Сити», даже не прикасаясь к мячу «Лестер» удивил планом, но и облегчил жизнь вингерам «Сити». Главное о матче.

25. Александер-Арнольд

Возможно, речь идёт о самом прогрессирующем игроке мира. В первом круге прошлого сезона Трент Александер-Арнольд выполнил в АПЛ три голевых подачи – в принципе, нормальный результат для крайнего защитника суперклуба. Но во второй части сезона, которая пришлась уже на 2019 год, он сделал ещё девять ассистов, приняв участие в 14 матчей. Это уже аномалия, а к ней ещё надо добавить четыре голевых паса в плей-офф Лиги чемпионов. И то, что с началом нового сезона Трент ассистирует ещё больше. У него 10 голевых пасов в АПЛ, Лиге чемпионов и клубном чемпионате мира. Итого, 23 за календарный год. Больше всех в мире. Для 21-летнего защитника это какой-то совершенно запредельный результат.

Трент Александер-Арнольд Фото: Marc Atkins/Getty Images

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В материале использованы данные Opta и Understat.



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