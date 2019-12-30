Открытия 2019 года в России. Игроки, тренеры, команды

В этой большой подборке не только игроки и тренеры, которые раньше были никому не известны, а в 2019-м вдруг появились на футбольном небосводе и зажгли. Здесь нашлось место и многим очень известным людям, раскрывшимся в 2019-м с новой стороны.

Игроки

Фото: РИА Новости

Вы можете справедливо заметить, что Бакаев успел проявить себя ещё в прошлом году, осенью 2018-го в составе тульского «Арсенала». И будете совершенно правы. Однако в 2019-м звезда Зелимхана разгорелась ещё ярче. Ведь одно дело блистать в аренде в скромной провинциальной команде, совсем другое – подтвердить свой статус в «Спартаке», где с давлением справляется в лучшем случае каждый третий.



Теперь в родной команде Бакаев и главный конструктор атак, и 10-й номер, и лучший ассистент (семь результативных передач в чемпионате), и самый универсальный креативный футболист. В построениях Олега Кононова Зелимхан выходил на обоих флангах, а при Доменико Тедеско превратился в центрального полузащитника, добавляющего команде скорость в переходных фазах. Если бы «Спартак» соответствовал уровню своего молодого воспитанника, то находился бы явно повыше, чем 10-е место.

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Фото: РИА Новости

Если бы мы разыгрывали номинацию «Прорыв года», то единогласным победителем стал бы точно Магомед. В 2019-й он вступал в статусе беспросветного резервиста «Зенита», который проигрывал конкуренцию не только Паредесу, но ещё и Ерохину, Кузяеву и даже Краневиттеру с Мусаевым. Но с февраля, а именно — после матчей с «Фенербахче», случилось стремительное преображение зачахшего было полузащитника.

Теперь Оздоев – лидер «Зенита», зацементировавший центральную зону команды вместе с Барриосом, а также ключевой футболист сборной. За 2019-й он прибавил во всём: в оборонительных характеристиках, в поддержке атаки и – самое главное – в уверенности. Желаем Магомеду, чтобы в 2020-м его прогресс только продолжился, сборной на Евро это придётся очень кстати.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Мы догадывались, что уровень Барриоса очень высок. Но, кажется, не все полагали, что Вильмар хорош настолько. За одну весну он превратился в лучшего разрушающего полузащитника чемпионата, и именно благодаря ему «Зенит» мгновенно повысил общее качество обороны вдвое-втрое. Колумбиец образцово ведёт динамичные единоборства, даёт колоссальный объём и страхует зоны партнёров, когда те убегают вперёд.

Фото: РИА Новости

Последний матч календарного года (против «Ростова») Умяров провалил, но одна – да пусть даже две или три – неудачи не должны затмевать прогресс, которого Наиль достиг в нынешнем сезоне. Он перешёл в «Спартак» в декабре 2018-го из «Чертаново», на первых же сборах поразил всех качественным глубинным плеймейкингом и лидерскими качествами (его голос во время матчей звучал на весь Катар), а в конце года мы наконец-то смогли увидеть все эти качества и на газонах Премьер-Лиги. Тедеско верит в Умярова, видит его сильные диспетчерские стороны – и наверняка продолжит делать на него ставку.

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Фото: kc-camapa.ru

Главный трансферный актив сегодняшних «Крыльев». Соболеву не нравится, когда его сравнивают с Дзюбой, но совершенно напрасно, поскольку это комплимент. Редко встретишь нападающих со столь внушительными габаритами, которые одинаково хорошо играют как вверху, так и внизу, в том числе в подыгрыше. Другое важное качество Александра – динамика, позволяющая ему соревноваться с защитниками на пространстве в скорости. А вот стабильности ему не хватает: в стартовых 12 турах 22-летний форвард забил 10 мячей, во всех оставшихся – ноль. Подтверждение класса – это и есть направление, куда ему нужно двигаться в 2020-м.

Фото: kc-camapa.ru

Второй по стоимости трансферный актив «Крыльев». Зиньковский переехал в Самару как раз перед весенней частью сезона-2018/2019, а с апреля он уже превратился в ключевого игрока команды и образовал отличную связку на левом фланге с Виталием Денисовым. В новом чемпионате рост Антона не остановился – и это прекрасно. Плюсы 23-летнего полузащитника: умение продвигать мяч на самостоятельном ведении, комбинационная сущность и ассистентские качества. У него уже шесть результативных передач, и уже летом Зиньковский вполне может перейти в команду посильнее.

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Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Первые яркие матчи молодого вратаря «быков» пришлись на поздние месяцы 2018-го, но одно дело эпизодические вспышки, совсем другое – стабильный уровень на протяжении дистанции. В 2019-м Сафонов как раз подтвердил статус одного из самых интересных и надёжных вратарей Премьер-Лиги с дополнительными красивыми характеристиками (например, вводом мяча в поле рукой). Не исключаю, что после Евро Матвей превратится в основного голкипера сборной России.

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Игорь Дивеев, ЦСКА

Фото: РИА Новости

В это сложно поверить, но в «Уфе» Дивеев пусть и котировался, но толком не играл (лишь две игры в прошлом сезоне), зато в ЦСКА с первых же весенних матчей стал основным защитником. А с нового сезона не просто основным, а ещё и ведущим в тройке, несмотря на скромный 19-летний возраст. Игоря отличают приличная для центрального защитника скорость, агрессия и умение вести не только статичные, но и динамичные единоборства. Без Дивеева оборона ЦСКА становится уже совсем другой с точки зрения надёжности – это и есть главное достижение молодого игрока. Кстати, в паре с Игорем в конце года начал стабильно играть юный Карпов, которого тоже можно причислить к открытиям. Однако в его случае пока всё-таки коротковата дистанция и многовато ошибок. Поэтому с оценками повременим до следующего (надеемся) года.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Хорен всегда был качественным и тактически грамотным игроком-универсалом, в том числе в системе Курбана Бердыева. Нынешний же сезон становится лучшим в его карьере. Возможно, Байрамян даже самый-самый важный игрок в «Ростове», ведь его динамика и молниеносные перестроения в переходных фазах позволяют команде играть в тот футбол, в который она играет: с высоким прессингом, контрпрессингом и стремлением к доминированию. А ещё у Байрамяна набралось «4+4» в таблице «гол+пас». Лучшие показатели в его карьере.

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Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

25-летний центральный защитник, который до нынешнего сезона вообще не играл в Премьер-Лиге, зато сейчас стал одним из лучших представителей своего амплуа и кандидатом в сборную. Дмитрия отличают высокая скорость и хороший первый пас – те самые качества, которые в первую очередь и ценятся в игроках центра обороны. А всё остальное (единоборства, тактическая грамотность) уже можно подкорректировать со временем. Неудивительно, что Чистяков провёл все матчи своей команды, кроме одного, где отбывал дисквалификацию.

Фото: РИА Новости

Говорят, нападающего сборной Узбекистана предлагали чуть ли не во все клубы Премьер-Лиги, но везде к идее отнеслись скептически. Везде, но только не в «Ростове». Первые полгода у Валерия Карпина и форварда ушли на притирку и адаптацию, а начиная с весны Шомуродов начал выстреливать голами. В прошлом сезоне он забил мяч победный «Спартаку» и принесший ничью – «Краснодару», в новом чемпионате и вовсе набралось 10 точных попаданий. Как и в случае с Соболевым, присутствует проблема нестабильности, но Эльдор компенсирует её сумасшедшим желанием и работой на команду. К примеру, в важных матчах против «Краснодара» и «Спартака» нападающий отмечался голевыми передачами.

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Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Норвежец пробовал себя в «Брайтоне», но потянуть уровень Чемпионшипа не сумел. Зато в России с первых же весенних играх Норманн заблистал так, что залюбуешься. Он один из лучших опорников чемпионата с точки зрения продвижения мяча, классно работает в прессинге, быстро перестраивается и отлично поддерживает атаки. Летом Матиаса очень хотел «Спартак», пытавшийся найти замену ушедшему Фернандо. Но «Ростов» отказался продавать футболиста. А если согласится в будущем, стоить он будет много. Намного больше, чем 1,7 млн евро, заплаченные «Мёльде» в январе.

Тренеры

Фото: РИА Новости

При всём понимании гигантского опыта и интеллекта экс-защитника сборной России мы совершенно не догадывались, чего можно ждать от Игнашевича в новой профессии. И уж совершенно было трудно представить, что его прорыв окажется настолько стремительным. Тем не менее «Торпедо» под руководством Сергея Николаевича быстро обрело мощь в ФНЛ, вырвалось в лидеры и долго занимало первое место (до усугубления объективных сложностей в концовке), а весной обязательно поборется за выход в Премьер-Лигу.



Игнашевич построил в клубе симпатичную систему 3-4-3, помог раскрыться некоторым молодым игрокам и заново обрести себя ветеранам, на славу поработал над стандартами – и благодаря ему команда, только-только вышедшая из ПФЛ и не имеющая возможностей скупать самых дорогих игроков, сейчас не барахтается в середине таблицы, а всерьёз претендует на повышение в классе.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Взгляды Вадима Валентиновича на футбол кому-то покажутся спорными, чрезмерно прагматичными («Что, футбол в забивании голов заключается, что ли?!»), да и на пресс-конференциях он иногда заигрывается с ролью угрюмого, необщительного и раздражительного мужика. Зато «Уфа» под его руководством крепко стоит на ногах. Команда идёт седьмой, пропустила всего 17 голов (второй показатель сезона после «Зенита») и, в отличие от прошлых лет, классно играет с лидерами. Она уже обыграла «Ростов», «Спартак» и «Зенит» и свела вничью встречи с ЦСКА и «Локомотивом». Футбол для Евсеева заключается в зарабатывании очков – и его философия на сегодня дарит клубу более спокойную жизнь, нежели в прошлом сезоне.

Кирилл Новиков, «Динамо»

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Новикову было очень тяжело после Хохлова, он принял неуверенную в себе и разбалансированную команду, летняя селекция которой не удовлетворила всецело все потребности состава. Но с кризис-менеджментом начинающий специалист справился на твёрдую четвёрку. Из сумасшедшего графика, включавшего в себя матчи с «Краснодаром», ЦСКА, «Ростовом», «Локомотивом» и «Зенитом» (а ещё – «Ахматом» и «Рубином»), Новиков вышел с блеском, одержав четыре победы и две ничьи. Лишь последнюю игру в Санкт-Петербурге «Динамо» провалило. Но в следующий год бело-голубые вступят именно с 38-летним Новиковым, который был утверждён на своём посту.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Сергея Богдановича в принципе сложно назвать открытием, ведь он на виду уже много-много лет, проявлял себя во всех качествах и везде был в порядке. Только как тренер в 2019-м Семак всё равно раскрылся по-новому. Во-первых, он сделал-таки «Зенит» чемпионом, несмотря на слабую концовку 2018-го. Во-вторых, удержал его на вершине в новом чемпионате. Его команда на голову выше, чем все остальные, и мало сомнений, что в мае Сергей Богданович вновь получит золотую медаль.

Главные цифры 2019 года в РПЛ. Много «Зенита» и почти нет «Спартака» Основные данные чемпионата России – в нашей инфографике.

Команда

«Ростов»

Как за одно лето превратиться из команды оборонительной ментальности в команду-ураган, подавляющую соперников высоким прессингом и старающуюся играть в доминирующем ключе? Как сделать это с обычным по меркам чемпионата составом, где есть как звёзды, так и малоизвестные широкой публике игроки? И – главное – как не просесть при столь резком переходе стиля в таблице?



Ответы знает Валерий Карпин. Его «Ростов» — самая смелая и весёлая команда Премьер-Лиги. Она и забила больше почти всех (34 гола, больше только у «Зенита» — 33), и пропустила (28, больше только у «Урала»). Дончане идут на третьем месте, несмотря на все сложности с финансами, раскрывают множество ярких футболистов для дальнейшей продажи, а весной получат возможность побороться за Лигу чемпионов.