Красота дня. Лучшее за 2019 год

10. Красавица, владеющая пятью языками и сердцем будущей звезды «Реала» Хакими
Открывает наш хит-парад подруга левого защитника «Боруссии» Ашрафа Хакими. Хакими принадлежит «Реалу» и наверняка в скором времени станет тем, кто заменит Марсело. А его девушка Хибе Абук ему в этом поможет.
9. Дилетте невозможно отказать в интервью! «Мисс Элегантность» на итальянском ТВ
Заметка об итальянской телеведущей Дилетте Леотте занимает девятое место.
Дилетта Леотта с 2010 года работает на итальянском телевидении. В 2016-м эффектная девушка начала вести передачи о футболе. Один из выпусков с её участием высоко оценил Марио Балотелли. Он признался, что программы с такой ведущей смотреть гораздо интереснее, чем любые другие ТВ-проекты.
8. Самый очаровательный тренер по физподготовке работает в «Спартаке»
Не только мужчины входят в тренерский состав спартаковской академии – есть одна девушка. Должность тренера по физподготовке в системе клуба занимает мастер спорта по лёгкой атлетике, двукратная чемпионка России Ольга Смирнова. В 2019 году к её титулам добавился ещё один – «Мисс «Спартак»-2019».
Новой королевой красоты Ольгу выбрало специальное жюри, в состав которого, помимо прочих, входили Артём Ребров, Александр Ташаев и Александр Максименко.
7. Её муж – самый титулованный футболист в истории
На седьмое место взобралась жена Дани Алвеса – Джоана Санс.
Познакомились наше герои через общего знакомого в 2015 году. Девушка делила комнату вместе с подругой одного из деловых партнёров Алвеса. Девушка работает моделью, рекламирует различные бренды. Стоит отметить, что Дани добился Джоаны только с третьего раза. До этого она дважды отклоняла предложение руки и сердца.
6. Красота дня. Они познакомились в Братске, а теперь будут жить в Стамбуле
На следующей строчке жена Фёдора Кудряшова Анастасия, которая готова путешествовать за мужем куда угодно. После Турции у пары был Сочи. А теперь, кто знает, может быть предстоит ещё один вояж в Турцию.
5. Она переедет со Скопинцевым хоть на край света
Пятёрку лучших открывает заметка о подруге Дмитрия Скопинцева – Елизавете. Вполне вероятно, что к моменту выхода статьи Дмитрий и Елизавета снова переедут. Скопинцев близок к переходу в «Динамо».
4. Она вдохновляет Пёнтека на рекорды
Кшиштоф Пёнтек последнее время забивает не так много, как в первой половине 2019 года. Но будем верить, что у него всё впереди. Уверены, что его девушка Паулина Процик поможет ему в этом своей поддержкой.
3. Самая красивая футболистка России
Бронзовую медаль нашего топа получает защитник ЦСКА и сборной России Ксения Коваленко. Сейчас Ксения восстанавливается после травмы. Пожелаем ей, чтобы всё прошло успешно.
2. Теперь она болеет за «Спартак». Новая девушка Луиса Адриано
Второе место у уже жены Луиса Адриано – Екатерины Дорожко. Многие не верили в искренность их отношений, но Екатерина уехала за Луисом в Бразилию, где пара обвенчалась.
1. Она родила Чичарито ребёнка
Первое место у жены мексиканского нападающего Чичарито – Сары Коан. Отметим, что ребёнок уже родился. Пара счастлива вместе и воспитывает малыша.
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