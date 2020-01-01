Красота дня. Лучшее за 2019 год

Главная подборка первых чисел января! Самые читаемые статьи из рубрики «Красота дня» за 2019 год.

10. Красавица, владеющая пятью языками и сердцем будущей звезды «Реала» Хакими

Красавица, владеющая пятью языками и сердцем будущей звезды «Реала» Хакими Между защитником «Реала» Хакими и его девушкой Хибе Абук приличная разница в возрасте. Но их это не смущает.

Открывает наш хит-парад подруга левого защитника «Боруссии» Ашрафа Хакими. Хакими принадлежит «Реалу» и наверняка в скором времени станет тем, кто заменит Марсело. А его девушка Хибе Абук ему в этом поможет.

9. Дилетте невозможно отказать в интервью! «Мисс Элегантность» на итальянском ТВ

Дилетте невозможно отказать в интервью! «Мисс Элегантность» на итальянском ТВ Шевченко и Тотти с удовольствием ходят к ней в гости. В телевизионную студию, разумеется.

Заметка об итальянской телеведущей Дилетте Леотте занимает девятое место.



Дилетта Леотта с 2010 года работает на итальянском телевидении. В 2016-м эффектная девушка начала вести передачи о футболе. Один из выпусков с её участием высоко оценил Марио Балотелли. Он признался, что программы с такой ведущей смотреть гораздо интереснее, чем любые другие ТВ-проекты.

8. Самый очаровательный тренер по физподготовке работает в «Спартаке»

Самый очаровательный тренер по физподготовке работает в «Спартаке» «Мисс «Спартак»-2019» — Ольга Смирнова.

Не только мужчины входят в тренерский состав спартаковской академии – есть одна девушка. Должность тренера по физподготовке в системе клуба занимает мастер спорта по лёгкой атлетике, двукратная чемпионка России Ольга Смирнова. В 2019 году к её титулам добавился ещё один – «Мисс «Спартак»-2019».



Новой королевой красоты Ольгу выбрало специальное жюри, в состав которого, помимо прочих, входили Артём Ребров, Александр Ташаев и Александр Максименко.

7. Её муж – самый титулованный футболист в истории

Её муж – самый титулованный футболист в истории Жена Дани Алвеса — Джоана Санс.

На седьмое место взобралась жена Дани Алвеса – Джоана Санс.



Познакомились наше герои через общего знакомого в 2015 году. Девушка делила комнату вместе с подругой одного из деловых партнёров Алвеса. Девушка работает моделью, рекламирует различные бренды. Стоит отметить, что Дани добился Джоаны только с третьего раза. До этого она дважды отклоняла предложение руки и сердца.

6. Красота дня. Они познакомились в Братске, а теперь будут жить в Стамбуле

Красота дня. Они познакомились в Братске, а теперь будут жить в Стамбуле Жена Фёдора Кудряшова уже полжизни ездит за футболистом по России. Теперь их ждёт Турция.

На следующей строчке жена Фёдора Кудряшова Анастасия, которая готова путешествовать за мужем куда угодно. После Турции у пары был Сочи. А теперь, кто знает, может быть предстоит ещё один вояж в Турцию.

5. Она переедет со Скопинцевым хоть на край света

Она переедет со Скопинцевым в Краснодар Вдохновительница экс-защитника «Ростова».

Пятёрку лучших открывает заметка о подруге Дмитрия Скопинцева – Елизавете. Вполне вероятно, что к моменту выхода статьи Дмитрий и Елизавета снова переедут. Скопинцев близок к переходу в «Динамо».

4. Она вдохновляет Пёнтека на рекорды

Она вдохновляет Пёнтека на рекорды Девушка главного нападающего Европы последних нескольких месяцев.

Кшиштоф Пёнтек последнее время забивает не так много, как в первой половине 2019 года. Но будем верить, что у него всё впереди. Уверены, что его девушка Паулина Процик поможет ему в этом своей поддержкой.

3. Самая красивая футболистка России

Самая красивая футболистка России Защитник сборной России Ксения Коваленко, которая поразит вас красотой.

Бронзовую медаль нашего топа получает защитник ЦСКА и сборной России Ксения Коваленко. Сейчас Ксения восстанавливается после травмы. Пожелаем ей, чтобы всё прошло успешно.

2. Теперь она болеет за «Спартак». Новая девушка Луиса Адриано

Теперь она болеет за «Спартак». Новая девушка Луиса Адриано Раньше Екатерина встречалась с Миранчуком.

Второе место у уже жены Луиса Адриано – Екатерины Дорожко. Многие не верили в искренность их отношений, но Екатерина уехала за Луисом в Бразилию, где пара обвенчалась.

1. Она родила Чичарито ребёнка

Скоро она родит Чичарито ребёнка А вчера мексиканец сделал дубль в сумасшедшем матче и принёс клубу победу.

Первое место у жены мексиканского нападающего Чичарито – Сары Коан. Отметим, что ребёнок уже родился. Пара счастлива вместе и воспитывает малыша.