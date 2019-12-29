Кто лучший нападающий года в РПЛ?

Что думают по этому поводу эксперты и читатели «Чемпионата».

Подведение итого года подходит к финишной линии. Теперь настала очередь выяснить, кто лучший нападающий РПЛ в 2019 году. Вот что по этому поводу думают эксперты и читатели «Чемпионата».

Максим Деменко, бывший полузащитник «Краснодара», «Зенита» и «Спартака»:

— Лучший нападающий РПЛ в 2019 году — Артём Дзюба. Самое главное его качество то, что он на протяжении всего времени стал лучшим в сборной, а также в «Зените». Артём — настоящий лидер. Это многое говорит.

Кто лучший полузащитник года в РПЛ? Узнайте, что думают по этому поводу эксперты и читатели «Чемпионата».

Анатолий Бышовец, заслуженный тренер СССР:

— Азмун в этом сезоне выглядит плохо, в том числе физически. Соболев начал за здравие, но потом смазал. Чалов не впечатляет. Лучший нападающий 2019 года — Дзюба. Он сейчас лучший бомбардир. Артём — фигура колоритная, посмотрим, что будет в следующим сезоне. Ему будет 32 года, без физического состояния он совершенно пустой игрок.

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Александр Мостовой, бывший нападающий сборных СССР, СНГ и России:

— Артём Дзюба. Он заслуженно является лучшим нападающим, хотя тоже нелёгкая дорога у него к этому призванию была. Вы же помните, года три назад многие, да и я в том числе, говорили, у него есть качества, от которых нужно избавляться и в которых нужно прибавлять. Думаю, что он прекрасно это знал, осознал, всё это исправил, стал делать то, что и должен был.

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Валерий Газзаев, бывший главный тренер ЦСКА:

— Назову, пожалуй, Эльдора Шомуродова. Он отвечает всем требованиям форварда современной формации. Также хочется отметить, что мне понравился в этом году Сердар Азмун.

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Олег Веретенников, бывший нападающий «Ротора»:

— Очень ярко себя в этом году проявил Дзюба, выберу его. Нападающего принято оценивать по забитым мячам, а Артём — лидер по этому качеству.

Кто лучший защитник года в РПЛ? Узнайте, что думают по этому поводу эксперты и читатели «Чемпионата».

Ринат Билялетдинов, бывший главный тренер «Рубина»:

— Тут некого больше назвать, кроме Артёма Дзюбы. Он стабилен и показывает прекрасный уровень игры на протяжении всего года. Помимо этого, у него высокий уровень ответственности как в «Зените», так и в сборной России.

Дмитрий Черышев, бывший нападающий хихонского «Спортинга» и «Динамо»:

— Мне хотелось бы выделить Ари. Мне очень нравится, как он выполняет свою работу: много открывается и отлично работает на партнёров.

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Наше мнение

Богдан Горбунов, обозреватель «Чемпионата»:

— Очевидно, что лучший форвард 2019 года в РПЛ – Артём Дзюба. В нынешнем сезоне он лучший бомбардир Премьер-Лиги и лидер по показателю «гол+пас». Весной нападающего критиковали за низкую результативность, однако недостаток забитых мячей Артём сполна компенсировал результативными передачами. Среди других нападающих РПЛ ближе всего к Дзюбе, наверное, Азмун. В течение года иранец был даже стабильнее россиянина, но по статистике и личному вкладу в игру «Зенита» Дзюба смотрится предпочтительнее. Назвать лучшим форвардом можно было бы и Чалова, который феноменально провёл прошлый сезон. Но после летнего перерыва нападающий ЦСКА, к сожалению, серьёзно сдал. Так что, без сомнений, лучший – Дзюба.

Кто лучший вратарь года в РПЛ? Что думают по этому поводу эксперты и читатели «Чемпионата».

Мнение читателей

cifirkaanton

— Все кричат «Дзюба дрова», но кто тогда остальные напы, если это дрова лидер по годам, пасам и соответственно по «гол+пас»?

ProsyannikovM

— Соболь и Эльдор играют не в лучших клубах, а раскрылись очень сильно.

rostovondon1985

— Лучший нападающий прошедшей части чемпионата — Эльдор Шомуродов!

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