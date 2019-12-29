Жардима снова уволили из «Монако». У Головина будет новый тренер

«Вест Хэм» отправил в отставку Пеллегрини
Руководство лондонского «Вест Хэм Юнайтед» уволило Мануэля Пеллегрини с поста главного тренера команды. Об этом было объявлено после поражения «молотобойцев» в домашнем матче 20-го тура английской Премьер-лиги с «Лестер Сити» (1:2).
Пеллегрини возглавил «Вест Хэм» в мае 2018 года. В минувшем сезоне лондонская команда под его руководством финишировала 10-й в чемпионате Англии. В нынешней кампании «молотобойцы» занимают 17-е место.
«Монако» уволил Жардима и назначил Морено новым главным тренером команды
«Монако» на своём официальном сайте объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Леонарду Жардимом. Новым наставником монегасков назначен Роберт Морено, ранее возглавлявший сборную Испании.
Морено подписал контракт с «Монако» до 30 июня 2022 года. 42-летний испанский специалист приступит к своим обязанностям в начале следующей недели.
Жардим впервые стал главным тренером «Монако» в июне 2014 года. В октября 2018 года португалец был отправлен в отставку, но уже в январе 2019-го снова был назначен на пост наставника монегасков.
Морено возглавлял национальную команду Испании с июня по ноябрь 2019 года. До этого он работал ассистентом в сборной Испании, «Барселоне», «Сельте» и «Роме».
«Тоттенхэм» сыграл вничью с «Норвичем», который занимает последнее место в таблице АПЛ
В матче 20-го тура английской Премьер-лиги «Норвич Сити» принимал лондонский «Тоттенхэм Хотспур». Встреча прошла в Норидже на стадионе «Кэрроу Роуд» и завершилась со счётом 2:2.
Автором первого гола стал полузащитник «Норвич Сити» Марио Вранчич, отличившийся на 18-й минуте с передачи хавбека Эмилиано Буэндии. В начале второго тайма полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен сравнял счёт. Спустя шесть минут защитник «шпор» Серж Орье вывел «канареек» вперёд, забив в свои ворота. Ничью гостям принёс нападающий Гарри Кейн, реализовавший пенальти в конце матча.
Варди в четвёртый раз стал отцом
Главный тренер «Лестер Сити» Брендан Роджерс сообщил, что нападающий команды Джейми Варди стал отцом.
«Жена Джейми Варди сегодня родила ребёнка, поэтому он находится с ней. Мои поздравления им», — приводит слова Роджерса Daily Mail.
Варди познакомился со своей будущей женой Ребеккой Николсон в 2014 году. Через два года пара узаконила отношения. Новорождённый ребенок стал четвёртым для форварда и его третьим общим с Ребеккой. Они воспитывают Софию и Финли. У Варди есть ребёнок от предыдущих отношений, у девушки — двое детей от бывшего мужа.
Из-за рождения ребёнка 32-летний футболист не попал в заявку на выездной матч 20-го тура чемпионата Англии с «Вест Хэм Юнайтед» (в данный момент счёт 0:0, идёт 1-й тайм).
Семак — самый успешный тренер «Зенита» в истории чемпионатов России
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак является лучшим тренером в истории петербургского клуба по среднему количеству набранных очков в матчах чемпионата России.
В 50 матчах под руководством 43-летнего специалиста «Зенит» набрал 109 очков — 2,18 очка за игру. Это лучший результат в истории клуба.
1. Сергей Семак — 2,18 очка за матч
2. Андре Виллаш-Боаш — 2,14
3. Лучано Спаллетти — 2,08
4. Мирча Луческу — 2,03
5–7. Роберто Манчини — 1,76
5–7. Юрий Морозов — 1,76
5–7. Властимил Петржела — 1,76
8. Дик Адвокат — 1,74
9. Анатолий Давыдов — 1,56
10. Анатолий Бышовец — 1,50
11. Владимир Боровичка — 1,33
12–13. Павел Садырин — 1,26
12–13. Вячеслав Мельников — 1,26
14. Михаил Бирюков — 0,88
15. Борис Рапопорт — 0,44.
Руководство «Реала» отказало Зидану в трансфере Погба
Трансфер французского полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба в «Реал» может сорваться. Как сообщает AS, руководство мадридского клуба не разделяет позицию Зинедина Зидана, который хочет всеми силами подписать контракт с чемпионом мира в ближайшие два трансферных окна.
По версии издания, в клубе посоветовали Зидану обратить внимание на 21-летнего Федерико Вальверде, ярко выступающего в этом сезоне. К тому же контракт Погба с «МЮ» истекает в 2021 году, а продавать футболиста дешевле, чем за € 150 млн, британский гранд не планирует. Руководство «сливочных» считает такие траты в данных условиях нецелесообразными.
Функции ушедшего в отставку Егорова будут возложены сразу на четырёх человек
Как стало известно «Чемпионату», функции Александра Егорова, который покинул пост главы департамента судейства и инспектирования, на ближайшее время будут распределены между членами специально созданной комиссии.
Решение о создании такой комиссии принял председатель Судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц. В неё войдут четыре человека, трое из которых — известные в прошлом арбитры. Сергей Зуев будет отвечать за арбитров и судейство матчей. На Сергея Фурсу возложены обязанности по работе с инспекторами, Юрий Баскаков будет заниматься молодыми рефери и их развитием, а также юношескими соревнованиями и молодёжным первенством. Ещё одним членом образованной комиссии стал помощник Ашота Хачатурянца Павел Каманцев. Зона его ответственности — соблюдение всех нормативных документов и внутренних регламентов РФС.
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