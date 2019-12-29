Жардима снова уволили из «Монако». У Головина будет новый тренер

Перестановки в «Монако» и «Вест Хэме», многодетный отец Варди и другие события дня — в футбольном обзоре субботы.

«Вест Хэм» отправил в отставку Пеллегрини



Руководство лондонского «Вест Хэм Юнайтед» уволило Мануэля Пеллегрини с поста главного тренера команды. Об этом было объявлено после поражения «молотобойцев» в домашнем матче 20-го тура английской Премьер-лиги с «Лестер Сити» (1:2).



Пеллегрини возглавил «Вест Хэм» в мае 2018 года. В минувшем сезоне лондонская команда под его руководством финишировала 10-й в чемпионате Англии. В нынешней кампании «молотобойцы» занимают 17-е место.

«Монако» уволил Жардима и назначил Морено новым главным тренером команды



«Монако» на своём официальном сайте объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Леонарду Жардимом. Новым наставником монегасков назначен Роберт Морено, ранее возглавлявший сборную Испании.



Морено подписал контракт с «Монако» до 30 июня 2022 года. 42-летний испанский специалист приступит к своим обязанностям в начале следующей недели.



Жардим впервые стал главным тренером «Монако» в июне 2014 года. В октября 2018 года португалец был отправлен в отставку, но уже в январе 2019-го снова был назначен на пост наставника монегасков.



Морено возглавлял национальную команду Испании с июня по ноябрь 2019 года. До этого он работал ассистентом в сборной Испании, «Барселоне», «Сельте» и «Роме».

«Монако» разгромил конкурента. Соло Головина перед четвёртым голом – красота! Разве можно уволить Жардима после победы со счётом 5:1?

«Тоттенхэм» сыграл вничью с «Норвичем», который занимает последнее место в таблице АПЛ



В матче 20-го тура английской Премьер-лиги «Норвич Сити» принимал лондонский «Тоттенхэм Хотспур». Встреча прошла в Норидже на стадионе «Кэрроу Роуд» и завершилась со счётом 2:2.



Автором первого гола стал полузащитник «Норвич Сити» Марио Вранчич, отличившийся на 18-й минуте с передачи хавбека Эмилиано Буэндии. В начале второго тайма полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен сравнял счёт. Спустя шесть минут защитник «шпор» Серж Орье вывел «канареек» вперёд, забив в свои ворота. Ничью гостям принёс нападающий Гарри Кейн, реализовавший пенальти в конце матча.

Судьи спасли Моуринью в игре с аутсайдером. Линекер ярко высказался на эту тему Система VAR подыграла «Тоттенхэму» в гостевом матче с «Норвичем».

Варди в четвёртый раз стал отцом



Главный тренер «Лестер Сити» Брендан Роджерс сообщил, что нападающий команды Джейми Варди стал отцом.



«Жена Джейми Варди сегодня родила ребёнка, поэтому он находится с ней. Мои поздравления им», — приводит слова Роджерса Daily Mail.

Варди познакомился со своей будущей женой Ребеккой Николсон в 2014 году. Через два года пара узаконила отношения. Новорождённый ребенок стал четвёртым для форварда и его третьим общим с Ребеккой. Они воспитывают Софию и Финли. У Варди есть ребёнок от предыдущих отношений, у девушки — двое детей от бывшего мужа.



Из-за рождения ребёнка 32-летний футболист не попал в заявку на выездной матч 20-го тура чемпионата Англии с «Вест Хэм Юнайтед» (в данный момент счёт 0:0, идёт 1-й тайм).

Роджерс давно среди лучших тренеров мира. Второе место в АПЛ абсолютно по делу День матча с «Сити» — лучшее время, чтобы признать очевидное.

Семак — самый успешный тренер «Зенита» в истории чемпионатов России



Главный тренер «Зенита» Сергей Семак является лучшим тренером в истории петербургского клуба по среднему количеству набранных очков в матчах чемпионата России.



В 50 матчах под руководством 43-летнего специалиста «Зенит» набрал 109 очков — 2,18 очка за игру. Это лучший результат в истории клуба.



1. Сергей Семак — 2,18 очка за матч

2. Андре Виллаш-Боаш — 2,14

3. Лучано Спаллетти — 2,08

4. Мирча Луческу — 2,03

5–7. Роберто Манчини — 1,76

5–7. Юрий Морозов — 1,76

5–7. Властимил Петржела — 1,76

8. Дик Адвокат — 1,74

9. Анатолий Давыдов — 1,56

10. Анатолий Бышовец — 1,50

11. Владимир Боровичка — 1,33

12–13. Павел Садырин — 1,26

12–13. Вячеслав Мельников — 1,26

14. Михаил Бирюков — 0,88

15. Борис Рапопорт — 0,44.

Семак – тренер «не для Европы»? Это полная чушь Сергей Семак должен продолжать строить свой «Зенит».

Руководство «Реала» отказало Зидану в трансфере Погба



Трансфер французского полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба в «Реал» может сорваться. Как сообщает AS, руководство мадридского клуба не разделяет позицию Зинедина Зидана, который хочет всеми силами подписать контракт с чемпионом мира в ближайшие два трансферных окна.



По версии издания, в клубе посоветовали Зидану обратить внимание на 21-летнего Федерико Вальверде, ярко выступающего в этом сезоне. К тому же контракт Погба с «МЮ» истекает в 2021 году, а продавать футболиста дешевле, чем за € 150 млн, британский гранд не планирует. Руководство «сливочных» считает такие траты в данных условиях нецелесообразными.

Функции ушедшего в отставку Егорова будут возложены сразу на четырёх человек



Как стало известно «Чемпионату», функции Александра Егорова, который покинул пост главы департамента судейства и инспектирования, на ближайшее время будут распределены между членами специально созданной комиссии.



Решение о создании такой комиссии принял председатель Судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц. В неё войдут четыре человека, трое из которых — известные в прошлом арбитры. Сергей Зуев будет отвечать за арбитров и судейство матчей. На Сергея Фурсу возложены обязанности по работе с инспекторами, Юрий Баскаков будет заниматься молодыми рефери и их развитием, а также юношескими соревнованиями и молодёжным первенством. Ещё одним членом образованной комиссии стал помощник Ашота Хачатурянца Павел Каманцев. Зона его ответственности — соблюдение всех нормативных документов и внутренних регламентов РФС.