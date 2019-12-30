Кто лучший тренер года в РПЛ?

Узнайте, что думают по этому поводу эксперты и читатели «Чемпионата».

Продолжаем подводить итоги 2019 года. Сегодня выясняем, кто стал лучшим тренером РПЛ в уходящем году. Какой специалист проявил себя лучшим образом у руля своей команды? Отвечают эксперты и читатели «Чемпионата».

Сергей Силкин, бывший главный тренер московского «Динамо»:

— Сложно выделить кого-то. У Сёмина «Локомотив» под конец немного развалился. «Зенит», с учётом ресурса, вылетел из еврокубков. Как ни крути, а ни одна команда не показала ничего необычного и ровной игры. «Ростов» также неплохо начинал, а потом рухнул. У меня нет кандидатуры, кого бы я мог назвать лучшим тренером 2019 года.

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Олег Веретенников, бывший нападающий «Ротора»:

— Назову лучшим тренером Сергея Семака. Его «Зенит» с отрывом лидирует в чемпионате России. Да, у него немного не получилось в Лиге чемпионов, но в чемпионате команда выступает стабильно без незапланированных потерь.

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Ринат Билялетдинов, бывший главный тренер «Рубина»:

— Разделю это звание между Валерием Карпиным и Игорем Черевченко. Они отлично показывают себя с точки зрения тренерской новизны, у них отличные тренерские задумки. Также стоит отметить, что у них отличный баланс опытных и молодых футболистов.

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Евгений Алдонин, бывший полузащитник ЦСКА:

— Валерий Карпин и его «Ростов», на них очень приятно смотреть. Валерий Георгиевич выстроил очень хорошую команду. Видно, что команда при нём прибавляет. В нынешнем сезоне ему удалось привить стабильность, выстроить организацию игры, наблюдается позитивная динамика. И, также, я тут недавно попал на интервью с Хореном Байрамяном, где он очень позитивно отозвался о Карпине. Это показывает, что у него выстроены хорошие отношения в команде, здоровый микроклимат и отличный тренировочный процесс.

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Сергей Юран, бывший нападающий «Спартака»:

— Звание лучшего тренера заслужил Юрий Сёмин. То, что я увидел от «Локомотива» в еврокубках, за исключением домашнего матча с «Байером», очень достойно. У них была очень сложная группа, можно сказать, «группа смерти». Не стоит брать во внимание возню в чемпионате России, нужно рассматривать отталкиваясь от международных соревнований. Там можно увидеть реальный уровень команды и тренера.

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Валерий Газзаев, бывший главный тренер ЦСКА и «Алании»:

— Юрий Павлович Сёмин. Показатель работы тренера – стабильный результат, вот этот стабильный результат он и даёт. На данный момент лучше тренера, чем Юрий Павлович Сёмин, у нас в РПЛ просто нет.

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Игорь Гамула, бывший главный тренер «Ростова»:

— Конечно Валерий Георгиевич Карпин! Видно, что человек растёт и работает от души. «Ростов» — чисто тренерская команда, которая выполняет все его установки и задумки. Видно, что он работает, а не сидит для галочки! Он всегда вносит свои коррективы, меняет тактику и игру. Да и в команде его все уважают и прислушиваются.

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Наше мнение

Григорий Телингатер, обозреватель «Чемпионата»:

— Перед началом сезона общался с одним агентом. Он сказал: «Ты хоть представляешь пропасть между бюджетами топ-5 и остальными командами РПЛ? Не знаю, что должно случиться, чтобы «Зенит», «Локомотив», «Краснодар», «Спартак» и даже ЦСКА выпали из верхней части таблицы». С тех пор прошло 19 туров, и сегодня «Спартак» на 10-й строчке, а «Ростов» – на третьей. Хотя в 2019 году команда потеряла таких важных футболистов, как Калачев, Гацкан, Скопинцев, Гулиев и Паршивлюк. В английском языке есть ёмкое слово overperformance (выступление выше ожидаемого). Так вот overperformance «Ростова» я связываю во многом с Валерием Карпиным. Я слышал, что он заставляет своих футболистов смотреть матчи «Атлетико». И именно этот ориентир мне тоже симпатичен.

Мнение читателей

berezkin58

— Карпин Валера. Однозначно. То, что он сделал с «Ростовом», достойно уважения. Никто из тренеров РПЛ не преобразил настолько игру своей команды. Никто.

gromm

— Карпин. Без вариантов.

rrostov76

— Конечно Семак! В прошлом сезоне первое место. И в этом в лидерах. Цифры говорят сами за себя. И главное стабильность!

Но голосую за Валеру. За харизму. И потому что топлю за «Ростов»!