VAR опять злит тренеров! Повторы изменили игру «Ливерпуля» с «Вулверхэмптоном»

«Вулверхэмптону» календарь АПЛ приготовил чудовищное испытание в период Boxing day. Два дня назад команда португальского тренера Нуну играла дома с «Манчестер Сити» (3:2), а теперь отправилась в гости к «Ливерпулю». Словно кто-то специально выбрал «волков» в качестве мерила, чтобы в конце года ещё раз сравнить двух фаворитов чемпионата Англии.

«Ливерпуль» в отличие от «Манчестер Сити» переиграл «Вулверхэмптон» и продлил беспроигрышную серию в АПЛ до 36 матчей. Приблизился к рекорду «Арсенала», который в 2003-2004 годах не уступал на протяжении 49 игр. Автоматически увеличилась и беспроигрышная домашняя серия красных – до 50 матчей!



«Вулверхэмптон» вышел на поле «Энфилда» без Адама Траоре, которого главный тренер хозяев Юрген Клопп опасался, судя по его словам, больше, чем Джейми Варди во встрече с «Лестером». «Волки» с самого начала откровенно играли на ничью, сев всей командой за линию мяча. У «Ливерпуля» до перерыва было мало моментов, но в концовке первого тайма красным всё-таки удалось открыть счёт. Благодаря системе VAR. Судья Энтони Тейлор сперва отменил гол Садио Мане, посчитав, что Адам Лаллана сделал сенегальцу пас рукой. Тем не менее повтор, чье изучение заняло минуты три, доказал правоту спорившего с арбитром полузащитника «Ливерпуля» – Лаллана сыграл плечом.

Видео доступно на «Чемпионате».



«Вулверхэмптон» тут же отыгрался, но на помощь лидеру АПЛ опять пришла система VAR. Оказывается, Хонни залез в офсайд на несколько сантиметров: очень сложный для человеческого глаза момент! Нуну вместе с игроками завёлся и получил жёлтую карточку за «наезд» на судей.

Видео доступно на «Чемпионате».



Во втором тайме «Ливерпуль» действовал строго рационально на фоне усталости из-за сумасшедшего графика. Впрочем, ошибок в таком состоянии было невозможно избежать. Самую удивительную совершил лидер обороны красных Вирджил ван Дейк, подаривший мяч сопернику перед собственной штрафной. «Вулверхэмптон» загубил редкий шанс. Даже Траоре, появившийся за полчаса до финального свистка, не выручил команду Нуну, хотя на 94-й минуте нанёс опаснейший удар по воротам. «Ливерпуль» ни разу не пробил в створ ворот «волков» после перерыва, но и без яркой игры укрепил лидерство в АПЛ.