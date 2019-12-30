Судья сделал голевой пас в пользу «Манчестер Сити». И потом засчитал мяч

Игроки «Шеффилд Юнайтед» протестовали, но арбитр указал на центр поля. Об этом и другом — в обзоре дня.

«Манчестер Сити» забил скандальный гол после паса судьи



В заключительном матче 20-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Шеффилд Юнайтед» на 52-й минуте был открыт счёт. Отличился нападающий хозяев Серхио Агуэро. А голевая комбинация была начата после того, как в центре поля передачу игрока гостей случайно прервал судья и мяч от него отскочил к полузащитнику «Манчестер Сити» Кевину Де Брёйне.

Видео доступно на «Чемпионате».



20-й тур АПЛ стартовал вчера, 28 декабря, матчем «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Борнмут», который завершился победой хозяев со счётом 2:0. Также «Ньюкасл Юнайтед» дома уступил «Эвертону» 1:2, «Саутгемптон» на своём поле сыграл вничью с «Кристал Пэлас» (1:1), «Уотфорд» дома разгромил «Астон Виллу» со счётом 3:0, «Тоттенхэм Хотспур» в гостях сыграл вничью с «Норвич Сити» — 2:2, «Лестер Сити» на выезде обыграл «Вест Хэм Юнайтед» (2:1), «Манчестер Юнайтед» в гостях выиграл у «Бёрнли» со счётом 2:0.



Сегодня, 29 декабря, «Челси» на выезде обыграл «Арсенал» — 2:1, а «Ливерпуль» на своём поле одержал победу над «Вулверхэмптоном» (1:0).

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Чалов стал целью «Брайтона»



Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов привлёк внимание очередного клуба английской Премьер-лиги, сообщает The Sun.



По словам издания, вслед за «Челси» и «Кристал Пэлас» приобрести 21-летнего российского футболиста захотели в «Брайтон энд Хоув Альбион». Клуб готов купить Фёдора у «армейцев» уже в зимнее трансферное окно.



Чалов является воспитанником ЦСКА и защищает цвета клуба с 2016 года. Действующий контракт игрока рассчитан до лета 2022 года. В нынешнем сезоне в 19 матчах Российской Премьер-Лиги форвард записал на свой счёт 5 мячей (1 — с пенальти) и 2 результативные передачи, а также получил 2 жёлтые карточки.



«Брайтон» после 20 туров занимает 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги и находится в 5 очках от зоны вылета.

«Челси» может купить Чалова у ЦСКА зимой. Что об этом известно Есть несколько серьёзных препятствий.

Игрок «Зенита» вошёл в топ-100 лучших футболистов десятилетия, Месси возглавил рейтинг



Издание Give me Sport огласило рейтинг 100 лучших футболистов за последние десять лет.



Список возглавил нападающий «Барселоны» и национальной команды Аргентины Лионель Месси. Второе место в рейтинге занял форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду. Замкнул тройку лучших футболистов десятилетия бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста, который сейчас выступает за японский «Виссел Кобе».



На 93-й месте располагается защитник «Зенита» Бранислав Иванович.



«Легенда «Челси», возможно, лучший правый защитник АПЛ за последние 10 лет», — написал об Ивановиче портал Give me Sport.



Напомним, Иванович перешёл в «Зенит» зимой 2017 года из «Челси», за который выступал с 2008 года.



В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Иванович в 19 матчах забил 3 мяча.

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France Football представил сборную десятилетия



Издание France Football в своём «твиттере» опубликовало символическую сборную уходящего десятилетия.



Главным критерием при выборе игроков стало попадание в десятку номинантов на самую престижную индивидуальную награду в футболе — «Золотой мяч», учредителем которой издание является.



В состав команды вошли следующие футболисты: Икер Касильяс (играл за «Реал», сейчас – за «Порту»), Филипп Лам (играл за «Баварию»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Серхио Рамос, Марсело, Лука Модрич (все — «Реал»), Хави Эрнандес, Андрес Иньеста (оба играли за «Барселону»), Лионель Месси («Барселона»), Криштиану Роналду (играл за «Реал», сейчас — за «Ювентус»), Неймар (играл за «Барселону», сейчас – за «Пари Сен-Жермен»).

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Дортмундская «Боруссия» объявила о переходе Холанда



Дортмундская «Боруссия» на своём официальном сайте объявила о приобретении нападающего Эрлинга Холанда у «Ред Булл Зальцбург». 19-летний норвежец подписал со «шмелями» контракт до 30 июня 2024 года.



Ранее сообщалось, что в покупке Холанда заинтересованы туринский «Ювентус», «Манчестер Юнайтед» и «Милан».



Холанд выступал за «Ред Булл Зальцбург» с января 2019 года. Ранее форвард защищал цвета «Мольде» и «Брюне». В нынешнем сезоне Эрлинг забил 28 мячей и отдал 7 результативных передач в 22 матчах во всех турнирах на клубном уровне.



«Боруссия» занимает четвёртое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. В 17 встречах команда Люсьена Фавра набрала 30 очков.

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Агент заявил, что переход Савина в ЦСКА сорвался из-за полукриминальных элементов



Агент Алексей Сафонов поделился воспоминаниями о несостоявшемся переходе бывшего нападающего «Крыльев Советов» и ряда российских клубов Евгения Савина в ЦСКА.

«Первые проблемы начались, когда он играл в Перми. Там сумму стали поднимать с 2,5 до € 4 млн. Но ЦСКА уже даже 4 был готов заплатить. По личным условиям вообще проблем не было. В ЦСКА сказали, что будет съёмная квартира, машина.



Затем третья сторона сделки попросила ещё какие-то деньги. Это была небольшая сумма, тысяч 200. Если бы они обратились ко мне, я был бы готов компенсировать из своих. Но у Гинера уже была такая позиция, когда ему лично по этому вопросу позвонили, сделка настолько перегрелась, что он психанул. Гинер сказал: «Мне это не надо». Наверное, это уже какие-то принципиальные моменты. Но потом у Савина личный контракт с «Крыльями» был гораздо больше, чем с ЦСКА.



Третья сторона — люди из криминального мира? Давайте вещи так называть. Не хочу говорить, кто это, но да. Причастность полукриминальных элементов к футболу была, есть и будет», — приводятся слова Сафонова на сайте телеканала «Матч».