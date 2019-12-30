8 матчей, которые можно пересмотреть под Новый год вместо «Иронии судьбы»

«Реал» — «Аякс». Лига чемпионов, 5 марта

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После жеребьёвки казалось, что «Реалу» и в проблемном состоянии всё равно везёт — досталась команда, которая многими не воспринималась всерьёз даже после удачных матчей с «Баварией» на групповом этапе. Однако уже первая игра в Амстердаме показала силу «Аякса» — массированный прессинг, атаки со множеством креативных решений, интересные стандарты. На «Сантьяго Бернабеу» же случилась сказка — команда Эрика тен Хага после поражения дома растоптала «Реал». Душан Тадич только за этот матч заслужил номинацию если не на «Золотой мяч», то на какую-нибудь награду в сфере искусства, Донни ван Бек играл на двух позициях сразу, Хаким Зиеш последовательно уничтожал полуфланг, а гвоздь вбил Лассе Шёне. Его удар со штрафного точно снился Тибо Куртуа ещё очень долго.

«Вильярреал» — «Барселона». Чемпионат Испании, 2 апреля

К 15-й минуте казалось, что в этом матче всё ясно: тонувший к тому моменту в таблице «Вильярреал» рванул со старта, но сначала Марк-Андре тер Штеген сделал два потрясающих сейва, а затем Коутиньо и Малком сделали счёт 2:0 в пользу «Барсы». Те, кто после этого выключил телевизоры, поплатились. Разъярённый «Вильярреал», которому нечего было терять, навязал свою волю сопернику и к началу второго тайма счёт сравнял. Эрнесто Вальверде моментально поднял со скамейки Лео Месси, но эффекта не добился — более того, «Вильярреал» в первой же атаке при Месси вышел вперёд. Когда же на 80-й минуте Санти Касорла очередным проявлением гения отправил Карлоса Бакку за четвёртым мячом, снова показалось, что в матче всё ясно — и снова это было ошибочное впечатление, потому что Месси всё же уже вышел на поле.

«Аталанта» — «Эмполи». Чемпионат Италии, 15 апреля

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В ДНК «Аталанты» Гасперини не только привлекательный футбол, но и умение загонять себя в невыгодное положение и титаническими усилиями выходить из него. Лиги чемпионов осенью могло и не случиться, так как в этом апрельском матче с аутсайдером Серии А произошла просто немыслимая потеря очков. Вы вряд ли смотрели этот матч, поэтому обязательно найдите и посмотрите, чтобы лично убедиться в тотальном неподчинении футбола логике. Чтобы было интереснее, вот немного статистики: «Аталанта» нанесла 47 ударов, 33 удара из штрафной, 18 ударов в створ и только двое из десятка стартовых полевых ни разу не пробили по воротам. Команда Гасперини имела 10 явных голевых моментов, голкипер «Эмполи» Бартломей Дронговский, который в первой части сезона был запасным, совершил 17 сейвов. Как 17, если ударов в створ было 18? Вот пусть это и останется секретом на ваш просмотр.

«Краснодар» — «Зенит». Чемпионат России, 20 апреля

Фото: РИА Новости

Один из лучших, а возможно и лучший матч в истории РПЛ. «Зенит» приехал становиться чемпионом и в первые 20 минут безоговорочно смёл с поля «Краснодар», но забил всего однажды (хотя должен был три-четыре). «Краснодар» сравнял счёт не слишком логично, но затем перехватил инициативу до конца тайма, а после перерыва пошла настоящая резня. Атмосфера на стадионе в Краснодаре была просто сумасшедшей, Ярослав Ракицкий забил третий на тот момент гол со штрафного в РПЛ, а в концовке «быки» не слезали с ворот Андрея Лунёва. Потрясающий гол Маурисио Перейры мог поставить ничейную точку в матче, но Артём Дзюба был против и легитимизировал чемпионство «Зенита» в компенсированное время.

«Манчестер Сити» — «Лестер». Чемпионат Англии, 6 мая

Этот матч был похож по подводке к тому, что было в Краснодаре, — «Лестер» был фактически последней преградой для «Манчестер Сити» к удивительному чемпионству в великой борьбе с «Ливерпулем». К тому же «Лестером» управляет Брендан Роджерс, ранее руководивший «Ливерпулем», — в общем, вокруг игры было очень много интриги. «Лестер» большую часть времени методично убивал подходы команды Пепа Гвардиолы, и «Сити» в начале второго тайма был действительно близок к панике — ничего не работало, соперник довольно уверенно оборонял нужные «Ливерпулю» нули. Однако затем лидер, капитан и символ «Манчестер Сити» Венсан Компани, который уже знал, что летом покинет клуб, окончательно вписал себя в историю клуба безумным скримером в девятку ворот Каспера Шмейхеля.

«Ливерпуль» — «Барселона». Лига чемпионов, 7 мая

Фото: Visionhaus/Getty Images

У «Ливерпуля» не было времени унывать — на следующий день после того, как «Лестер» пытался, но не смог, красным самим нужно было выдать чудо на заказ. После 0:3 в Барселоне Юрген Клопп ещё и не имел возможности выставить оптимально нападение, и в первые 30 минут «Барселона» (этого сейчас, конечно, уже никто не вспомнит) выглядела достаточно уверенно. Даже несмотря на то что Ориги в самом дебюте сделал счёт 1:0, камбэком не пахло. Однако после перерыва случилось настоящее чудо «Энфилда»: незаметный герой «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдум оформил дубль за полторы минуты, «Барсу» начало штормить, а за 10 минут до конца случился один из самых важных угловых последнего десятилетия. И «Ливерпуль» полетел в финал Лиги чемпионов.

«Славия» — «Барселона». Лига чемпионов, 23 октября

Это был тот редчайший случай, когда болельщики победившей команды остались менее довольны, чем фанаты проигравшей. Это был тот редчайший случай, когда «Барселона» в панике отбивалась из штрафной не глядя — а соперник продолжал волнами валить на ворота блистательно отыгравшего тер Штегена. «Славия» в этот вечер окончательно закрепила звание открытия года (можете, кстати, пересмотреть у ёлки и их весеннюю игру в Лиге Европы против «Севильи»), но случилось и ещё кое-что более важное. Чехи своей смелой и атакующей игрой закрепили ощущение, которое росло весь год: и против клубов-монстров маленькие команды сегодня могут быть конкурентоспособными не только за счёт хорошо организованной глубокой обороны. После просмотра обязательно найдите видео со стадиона «Славии» — болельщики ещё долго не отпускали команду, которая формально оказалась поверженной.

«РБ Лейпциг» — «Майнц». Чемпионат Германии, 2 ноября

Фото: Boris Streubel/Bongarts/Getty Images

Здесь не было никакой интриги. Здесь не было эмоционального противостояния. Здесь было явление миру настоящей машины: если вы хотите увидеть, как выглядит идеальная, доведённая до будоражащего автоматизма игра в футбол — это тот случай. Лейпциг, который не тратит на своих футболистов больше 20 млн евро, показал в этот день, что с Юлианом Нагельсманом очень близок к числу европейских топов — традиционно солидный «Майнц» выглядел тряпичной ширмой все 90 минут.