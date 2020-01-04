Кто завершил карьеру в 2019 году. Часть первая

Фото: fclm.ru

Год начала карьеры: 2000

Клубы: «Спартак» Тамбов, «Спартак» Москва, «Олимпик», «Локомотив», «Динамо» Минск, «Волга» НН, «Окжетпес», «Казанка», «Пюник».

Достижения: бронзовый призёр Евро-2008, бронзовый призёр чемпионата Франции, обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, чемпион России, бронзовый призёр чемпионата России (х2),



Историческая футболка «Кто мы? Мясо», слезы на ЧМ-2002, матчи и голы за «Локомотив», рэп на пару с Ренатом Билялетдиновым – это лишь часть того, чем запомнился Сычёв. Его карьера взлетела в начале 2000-х: молодой парень из Омска сначала попал в «Спартак», оттуда уехал во Францию, а когда вернулся, стал чемпионом России в составе «Локо». В тот же год его признали лучшим футболистом Премьер-лиги.

Фото: Ross Kinnaird/Getty Images

Потом случилась травма, аренды в Минск, Нижний Новгород и Казахстан. В 2015 Сычёв исчез из информационного пространства: путешествовал, читал книги, играл в хоккей и катался на серфе. В 2017 внезапно для многих вернулся – и стал капитаном новой на тот момент команды «Казанка». Но эта история довольно быстро закончилась. Сычёв пошел учиться, открыл серф-школу на Маврикии, но летом этого года снова решил вернуться в футбол. По его словам, он так и не смог убить в себе футболиста, поэтому укатил в Армению. Но, так и не сыграв ни одного матча, ушел и все же объявил о завершении карьеры, написав трогательно письмо в «Инстаграме».

«Мне не дали остаться в моём клубе». Эмоциональное интервью с Сычёвым О проблемах в «Казанке», попытках устроиться на работу в «Локо» и переезде в Ереван.

Фото: fclm.ru

Год начала карьеры: 2002

Клубы: «Спартак», «Локомотив», «Москва», «Динамо», «Крылья Советов».

Достижения: бронзовый призёр чемпионата России (х5), обладатель Кубка России (х4), обладатель Суперкубка России, чемпион России, заслуженный мастер спорта РФ.



Самедов дебютировал за «Спартак» в 18 лет: поначалу выходил редко, но с приходом Невио Скалы все изменилось – он в него поверил и начал выпускать. Потом итальянца сменил Старков, который не видел Александра в клубе, поэтому полузащитнику пришлось искать другие варианты. «Локомотив» купил Самедова за неплохие деньги, но основным он так и не стал. Дальше была «Москва» и борьба за еврокубки с Миодрагом Божовичем, классный футбол в «Динамо» на пару с Кевином Кураньи, Андреем Ворониным и Игорем Семшовым, ЧМ-2014 и депрессия из-за нереализованного момента в матче с «Алжиром», возвращение в «Локомотив», а дальше – личное приглашение Массимо Карреры в «Спартак». В 32 он впервые стал чемпионом России, почти в 33 – сыграл во всех матчах на домашнем чемпионате мира.

Фото: Robbie Jay Barratt — AMA/Getty Images

Зимой Олег Кононов сказал, что больше не видит Самедова в команде. Контракт был расторгнут, но без клуба полузащитник не остался — Александр Шикунов позвал его на полгода в Самару. «Крылья Советов» стали последним клубом для Самедова: когда контракт закончился, он объявил об уходе из футбола.

Карьера Александра Самедова в одной инфографике Только цифры

Фото: Paulo Oliveira / DPI / NurPhoto via Getty Images

Год начала карьеры: 2002

Клубы: «Зенит», «Анжи», «Динамо», «Локомотив».

Достижения: чемпион России (х4), серебряный призёр чемпионата России (х3), бронзовый призёр чемпионата России, обладатель Кубка Премьер-лиги, обладатель Кубка России (х3), обладатель Суперкубка России (х3), обладатель Кубка УЕФА, обладатель Суперкубка УЕФА.



Денисов запомнился не только своей высококлассной работой в опорной зоне, но и множеством конфликтов, которые довольно часто возникали за время его карьеры. Вот лишь малая часть из них:

— конфликт с полицией в Санкт-Петербурге: празднования дня рождения получилось таким шумным, что пришлось вызывать подкрепление. Юному Денисову это не понравилось, и позвал приехавших стражей порядка подраться один на один;

— обида на Хиддинка перед Евро-2008: Денисова позвали в сборную после финала Кубка УЕФА, но ехать он уже никуда не хотел – обиделся, что его не было в изначальном списке вызванных;

— конфликт с руководством «Зенита»: Денисову очень не понравилась зарплата Халка и Витцеля, он пошел с этим вопросом к руководству, за что его отправили в дубль;

— Черчесов: да-да, та самая история про душ;

— допинг-офицеры: он назвал их «дебилами».

Игорь Денисов завершил карьеру. Скандалов в ней было не меньше, чем трофеев Один из самых противоречивых персонажей российского футбола ушёл из «Локомотива», а потом и из большого футбола.

Фото: Rostislav Koshelev/Epsilon/Getty Images

Уход Денисова из футбола получился неожиданным. Весной он перестал выходить на поле, а потом и вовсе уехал из клуба и больше там не появлялся. Говорили, что Денисов был очень недоволен методом работы Семина, а усилились эти чувства, когда полузащитник перестал попадать в основной состав. Где сейчас Игорь, не знают даже его бывшие одноклубники.

«Он не захотел быть в резерве и принял решение». Семин — о ситуации с Денисовым Главный тренер «Локомотива» прокомментировал ссору клуба и капитана.

Фото: Phil Cole/Getty Images

Год начала карьеры: 2000

Клубы: «Могилёв», «Вейно», «Шахтёр» Солигорск, «Шахтёр» Донецк, «Мариуполь», «Химки», «Ростов», «Крылья Советов».

Достижения: серебряный призёр чемпионата России, обладатель Кубка России.



Калачёв перешел в «Ростов» в 2006 году и – с недолгой командировкой в «Крылья Советов» — так там и остался, став легендой клуба и целой эпохой в его истории. Он мог бы играть и еще, но возраст все же давал о себе знать: «До 36 лет я спокойно выдерживал нагрузки, а вот в 37 стало тяжелее», — говорил Калачёв в интервью «Российской газете».

Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Свою легенду «Ростов» проводил очень классно. Был и мерч, и громкие аплодисменты на 44 минуте, и круг почета под песню «Это все» ДДТ, и подбрасывания в воздух. Пока Калачёв проводит время с семьей, но вполне вероятно, что мы увидим его в качестве тренера – у него уже есть лицензия категории А.

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Фото: Ian Walton/Getty Images

Год начала карьеры: 2010

Клубы: «Арсенал» Лондон, «Вулверхэмптон», «Чарльтон», «Фулхэм», «Барнсли», «Уфа», «Арсенал» Тула, «Атлетик» Эскильстуна (Швеция), «Эрмис» Арадиппу (Кипр).

Достижения: нет.



Эксцентричный ганец прошел академию лондонского «Арсенала» и в 19 лет дебютировал за основу. «Этот парень может вырасти в нового Вийера», — хвалил его тогда Арсен Венгер. Но этого не случилось – в 27 лет Фримпонг закончил карьеру, ничего так и не достигнув.



После нескольких лет в Англии он приехал в «Уфу» с 0 голами и 4 травмами за спиной. Позже гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, что клуб пошел на эту сделку в большей степени не из-за футбольных качеств Фримпонга: «Мы его брали ведь потому, что надо было выбираться из неизвестности». Однажды это правда сработало: ролик, где ганец поет на пару с Зинченко «Владимирский централ», набрал больше 100 тысяч просмотров.

Фото: Ian Walton/Getty Images

Дальше был «Арсенал» (тульский), но чем-то невероятным он там не запомнился. Кроме одного: вместо фамилии на спине Фримпонг написал Денч. С таким же словом он выпускал одежду.

С тульским клубом отношения закончились быстро, и Фримпонг уехал в Швецию, где сыграл аж в 10 матчах. Дальше был Кипр, годовая пауза из-за травмы и конец карьеры.

Самуэль Это’О

Фото: Mike Kireev/Epsilon/Getty Images

Год начала карьеры: 1997

Клубы: «Леганес», «Реал Мадрид», «Эспаньол», «Мальорка», «Барселона», «Интер», «Анжи», «Челси», «Эвертон», «Сампдория», «Антальяспор», «Коньяспор», «Катар» спортивный клуб.

Достижения: чемпион Испании (х3), обладатель Кубка Испании (х2), обладатель Суперкубка Испании (х2), победитель Лиги чемпионов (х3), чемпион Италии, обладатель Кубка Италии (х2), победитель клубного чемпионата мира, обладатель Кубка африканских наций (х2), олимпийский чемпион.



В 15 лет он попал в академию «Реала», но пробиться в основу так и не сумел. Получилось в другом испанском клубе: в 2004 году за 27 млн евро его у «Мальорки» купила «Барселона». В каталонском клубе он провел пять лет – уйти пришлось из-за Гвардиолы, который считал, что Это’о плохо влияет на внутрикомандную атмосферу. Камерунца звали в Узбекистан, предлагая какой-то совершенно сумасшедший контракт (25 млн долларов каждые три месяца). Он долго думал, но все же отказался. Чуть позже Это’о перешел в «Интер», откуда уехал в «Анжи». В Махачкале ему платили 28,8 млн евро в год, но продлился этот аукцион щедрости недолго – уже в 2013 году в клубе изменился курс развития, и Это’о пришлось покинуть команду. Дальше была Англия, снова Италия, Турция и даже Катар – карьера вышла насыщенной.

Это’О завершил карьеру. В России он тоже оставил след Конфликт с Денисовым, увольнение Красножана, щедрые подарки и вертолёт — чем запомнился камерунский дагестанец в «Анжи».

Фото: Denis Doyle/Getty Images

В январе Это’о собирается в Гарвардскую школу бизнеса. Полученными знаниями камерунец намерен делиться с африканцами: «Я хочу помочь и внести положительный вклад в преобразование нашего континента».

Фото: Epsilon/Getty Images

Год начала карьеры: 2005

Клубы: «Ювентус», «Эмполи», «Зенит».

Достижения: чемпион Италии (х7), обладатель Кубка Италии (4), обладатель Суперкубка Италии (х3), чемпион России, вице-чемпион Европы, бронзовый призёр Кубка конфедераций.

Фото: Alessandro Sabattini/Getty Images

Почти всю свою карьеру Маркизио провел в «Ювентусе», где выиграл все, что можно, — кроме Лиги чемпионов. Год назад он приехал в «Зенит» и взял чемпионство вместе с командой Сергея Семака. Правда, история с клубом из Санкт-Петербурга продлилась недолго: летом контракт был расторгнут, а спустя несколько месяцев итальянец и вовсе объявил о завершении карьеры. Возможно, он бы поиграл еще, если бы не беспокоившая его травма колена.

История Маркизио – урок «Зениту». Не надо брать игроков с историей травм Титулованный новичок «Зенита» рискует больше не сыграть.

Фото: Miguel Danny

Год начала карьеры: 2000

Клубы: «Маритиму», «Спортинг», «Динамо» Москва, «Зенит», «Славия» Прага.

Трофеи: обладатель Суперкубка Португалии, обладатель Суперкубка УЕФА, чемпион России (х3), обладатель Кубка России (х2), обладатель Суперкубка России (х20), серебряный призёр чемпионата России (х2), бронзовый призёр чемпионата России (х3), обладатель Кубка Чехии.



Зимой 2005 года Данни стал еще одним португальцем в «Динамо». В клуб он быстро вписался, поэтому дела пошли неплохо, и в конце сезона болельщики признали его лучшим игроком команды. В 2008 на горизонте возник «Зенит», который предложил за португальца 21 млн евро. «Динамо» сомневалось, поэтому клуб из Санкт-Петербурга пошел другим путем: выплатил 30 млн евро отступных. Данни стал игроком «Зенита», а сделка за его переход – рекордной в чемпионате России.

Фото: Jean Catuffe/Getty Images

В Санкт-Петербурге Данни провел 9 лет. За это время он стал капитаном, лидером как на поле, так и вне его, привык к городу и полюбил Россию всем сердцем. После «Зенита» он поиграл в Чехии и Португалии, но последний год в его жизни не было профессионального футбола.