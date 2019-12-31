«Спартак» играл для большевиков. Жалко, что очков не надрал». Ляпы «Чемпионата»

Ну если уж на старуху бывает проруха, что говорить о журналистах. Условия их труда совсем не благоволят качеству. В поле, на коленке, под дождем, срочно – неотъемлемые атрибуты работы корреспондента. Вот и случаются ляпы, опечатки, описки (не подумайте плохого). Причём бывает, что на уровне шедевров. Судите сами.

«Питтсбург Пингвниз».



Матч «Упал»–«Ростов».



Легкокатлеты.



Байдарка-ониночка.



Сине-гарантовые.



Серега Уильямс.



Лига Евпопы.



«Голоден Стэйт».



Гонщик «Уильямса» Роберт Курица.



Победа в хайфпапе.



Представитель Юной Кореи.



Детский гонщик «Хааса».



Играл хорошо, жалко, что очков не надрал.



Пусть не без орехов, зато креативно сыграл хабаровчанин Артём Зуб.



«Монако» может бесплатно опустить Фалькао.



Стартовый свисток даст португалец Артур Соареш Диаш. Помогать ему в этом будут соотечественники Руй Лисинью Тавариш и Паулу Соареш.



Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин не упустил случая покритиковать свою бывшую команду «Манчестер Сити».



«Спартак» играет для большевиков.

Она завоевала серебряную медаль на дистанции 50 м на псине.



Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Брэйден Холтби повторил рекорд клуба по обедам за календарный год.



Теннисный мир не мог остаться в стороне от беременности Серены.



20-летний игрок получил двойной перелом ноги. Конечность англичанина после операции облетела весь интернет.



В прошлом ему удалось отличиться трижды, сколько щёлочек найдет Роман в этот раз, увидим на выходных.



Кармело Энтони вошёл в 20 самых результативных игроков в истории НБА.



Максим Цветком попал в топ-30.



Опорник повредил палец большой ноги.



Проблем с транспортом не будет, так как рядом с вокзалом много автобусных остановок, которые за 15-20 минут довезут вас до главной площади города.



Ещё более смешной и странной эту ситуацию делает тот факт, что в заявке сборной России на финский чемпионат мира было лишь девять человек – по пальцам одной руки можно пересчитать!



«Валенсия» после очень качественного выступления в этом сезоне в этом не слишком успешна.



Люси Шафаржова решила вспомнить детство и покалась на карусели.



Он стал автором пяти забытых мячей.



Нисимура без малого час игры отработал сратательно.



Так что праздновать можно будет лишь тогда, когда российская делегация под своим флагом пройдёт на переде спортсменов на Олимпийском стадионе в Токио.



Итальянцы выглядели как мальчики для бритья.



Румменигге — о больших заплатах игроков: «Бавария» не поддастся этому безумию.

Во всех восьми матчах пообедали хоккеисты с берегов Волги.



У Лу Уильямса 25 оков.



Он учился у настоящих мастеров своего деда.



Усик уже начал прощупывать почту.



Прохор Полтапов отклинклуся на передачу Никиты Чибрикова и удвоил его.



*Все опечатки взяты из оригинальных материалов «Чемпионата». Да и придумать такое невозможно. Мы пробовали