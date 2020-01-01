19 заметных фото из архивов клубов РПЛ

В конце прошлого года мы вместе с нашей фотослужбой подводили итоги 2019-го. По итогам двух голосований читатели выбрали лучшие кадры фотографов «Чемпионата», и их результаты можно посмотреть ниже.

Лучшие фотографии 2019 года. Часть 1. Выбираем! Чемпионство «Зенита», проводы Калачёва, Кононов и «перемены», болельщики за решёткой и другие яркие кадры уходящего года.

Лучшие фотографии 2019 года. Часть 2. Выбираем! Два трофея «Локо», футбол в тюрьме, Джикия с шипами на спине у Рассказова, мощные Дзюба и Марио в сборной и многое другое.

В этот раз мы обратились к пресс-службам клубов РПЛ за особо удавшимися кадрами прошедшего года. Делимся ими с вами.

«Локомотив»

Фото: Пресс-служба ФК «Локомотив»

Фото: Пресс-служба ФК «Локомотив»

Фото: Пресс-служба ФК «Локомотив»

Фото: Пресс-служба ФК «Локомотив»

«Краснодар»

Ари Фото: Пресс-служба ФК «Краснодар»

Фото: Пресс-служба ФК «Краснодар»

Сергей Петров Фото: Пресс-служба ФК «Краснодар»

Фото: Пресс-служба ФК «Краснодар»

«Арсенал»

Фото: Пресс-служба ФК «Арсенал»

Фото: Пресс-служба ФК «Арсенал»

Фото: Пресс-служба ФК «Арсенал»

«Спартак»

Фото: Пресс-служба ФК «Спартак»

Георгий Джикия Фото: Пресс-служба ФК «Спартак»

Илья Кутепов Фото: Пресс-служба ФК «Спартак»

Фото: Пресс-служба ФК «Спартак»

«Зенит»

Фото: Пресс-служба ФК «Зенит»

Сергей Семак и Сердар Азмун Фото: Пресс-служба ФК «Зенит»

Фото: Пресс-служба ФК «Зенит»