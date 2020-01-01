19 заметных фото из архивов клубов РПЛ

В конце прошлого года мы вместе с нашей фотослужбой подводили итоги 2019-го. По итогам двух голосований читатели выбрали лучшие кадры фотографов «Чемпионата», и их результаты можно посмотреть ниже.
В этот раз мы обратились к пресс-службам клубов РПЛ за особо удавшимися кадрами прошедшего года. Делимся ими с вами.
«Локомотив»
«Краснодар»
Ари
Фото: Пресс-служба ФК «Краснодар»
Фото: Пресс-служба ФК «Краснодар»
Сергей Петров
Фото: Пресс-служба ФК «Краснодар»
Фото: Пресс-служба ФК «Краснодар»
«Арсенал»
Фото: Пресс-служба ФК «Арсенал»
Фото: Пресс-служба ФК «Арсенал»
Фото: Пресс-служба ФК «Арсенал»
«Спартак»
Фото: Пресс-служба ФК «Спартак»
Георгий Джикия
Фото: Пресс-служба ФК «Спартак»
Илья Кутепов
Фото: Пресс-служба ФК «Спартак»
Фото: Пресс-служба ФК «Спартак»
«Зенит»
Фото: Пресс-служба ФК «Зенит»
Сергей Семак и Сердар Азмун
Фото: Пресс-служба ФК «Зенит»
Фото: Пресс-служба ФК «Зенит»
Артём Дзюба
Фото: Пресс-служба ФК «Зенит»
- 1 января 2020
-
21:29
-
21:19
-
20:26
-
20:23
-
20:09
-
19:56
-
19:30
-
19:24
-
19:07
-
18:54
-
18:50
-
18:27
-
17:35
-
17:29
-
17:25
-
17:21
-
16:06
-
14:57
-
13:00
-
12:54
-
12:39
-
12:30
-
10:00
-
08:21
-
04:29
-
02:10
-
00:26
- 31 декабря 2019
-
23:47
-
22:32
-
21:08
-
19:55
-
19:41
-
19:19
-
19:09
-
18:56