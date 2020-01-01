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Фотографии клубов РПЛ, «Локомотив», «Зенит», «Краснодар», «Спартак», «Арсенал»

19 заметных фото из архивов клубов РПЛ
Максим Ерёмин
19 заметных фото из архивов клубов РПЛ
Кадры из далёкого 2019-го.
Футбол / РПЛ 0

В конце прошлого года мы вместе с нашей фотослужбой подводили итоги 2019-го. По итогам двух голосований читатели выбрали лучшие кадры фотографов «Чемпионата», и их результаты можно посмотреть ниже.

Лучшие фотографии 2019 года. Часть 1. Выбираем!
Чемпионство «Зенита», проводы Калачёва, Кононов и «перемены», болельщики за решёткой и другие яркие кадры уходящего года.
Лучшие фотографии 2019 года. Часть 2. Выбираем!
Два трофея «Локо», футбол в тюрьме, Джикия с шипами на спине у Рассказова, мощные Дзюба и Марио в сборной и многое другое.

В этот раз мы обратились к пресс-службам клубов РПЛ за особо удавшимися кадрами прошедшего года. Делимся ими с вами.

«Локомотив»

Фото: Пресс-служба ФК «Локомотив»

Фото: Пресс-служба ФК «Локомотив»

Фото: Пресс-служба ФК «Локомотив»

Фото: Пресс-служба ФК «Локомотив»

«Краснодар»

Ари

Ари

Фото: Пресс-служба ФК «Краснодар»

Фото: Пресс-служба ФК «Краснодар»

Сергей Петров

Сергей Петров

Фото: Пресс-служба ФК «Краснодар»

Фото: Пресс-служба ФК «Краснодар»

«Арсенал»

Фото: Пресс-служба ФК «Арсенал»

Фото: Пресс-служба ФК «Арсенал»

Фото: Пресс-служба ФК «Арсенал»

«Спартак»

Фото: Пресс-служба ФК «Спартак»

Георгий Джикия

Георгий Джикия

Фото: Пресс-служба ФК «Спартак»

Илья Кутепов

Илья Кутепов

Фото: Пресс-служба ФК «Спартак»

Фото: Пресс-служба ФК «Спартак»

«Зенит»

Фото: Пресс-служба ФК «Зенит»

Сергей Семак и Сердар Азмун

Сергей Семак и Сердар Азмун

Фото: Пресс-служба ФК «Зенит»

Фото: Пресс-служба ФК «Зенит»

Артём Дзюба

Артём Дзюба

Фото: Пресс-служба ФК «Зенит»

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