«Я был груб с идиотом». Моуринью получил жёлтую карточку за шпионаж

Жозе Моуринью продолжает «зажигать» в АПЛ! Если с количеством очков у «Тоттенхэма» по-прежнему всё не очень хорошо, то с упоминаниями в СМИ полный порядок. На сей раз Особенный вступил в конфликт с тренерским штабом «Саутгемптона» и как обычно ярко прокомментировал случившееся.

«Шпоры» пропустили первыми и до перерыва, что под руководством португальца случается достаточно часто. Замечательный гол забил Дэнни Ингс, который за счёт индивидуальных действий расправился с Тоби Алдервейрелдом и послал мяч в сетку. Как правило, «Тоттенхэм» находит в себе силы отыграться, но на сей раз команде Моуринью спастись не удалось. Хотя во втором тайме Гарри Кейн забил, вот только система VAR зафиксировала офсайд. К слову, вскоре после отменённого гола лидер атак «шпор» покинул поле из-за повреждения задней поверхности левого бедра. Это ещё одна серьёзная потеря для «Тоттенхэма». Вдобавок уже на 25-й минуте был заменён из-за травмы полузащитник Тангай Н’Домбеле.

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Самое креативное решение у гостей по ходу этого матча приняли не игроки, а сам Моуринью. Особенный развеселил публику, когда подкрался к скамейке соперника и стал подглядывать в блокнот тренеров «Саутгемптона». Неизвестно, рассмотрел ли португалец ценные тактические детали, но совершенно точно, что судья Майкл Дин не пропустил выходку Жозе. Наказал его «горчичником».

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На пресс-конференции Моуринью объяснил своё поведение:



«Что случилось в том эпизоде? Я справедливо получил жёлтую карточку, я был груб. Но я был груб с идиотом. Что именно говорилось? Были плохие слова, вот и всё». Детали конфликта португалец не раскрыл. Судя по всему, Моуринью и главный тренер «Саутгемптона» Ральф Хазенхюттль сказали друг другу пару ласковых.



Досталось от Моуринью и системе VAR. Но не за отменённый гол Кейна, а пропущенный, по мнению португальца, эпизод с одиннадцатиметровым. «Я недоволен пенальти, который был проигнорирован VAR, – сказал Жозе. – Они не захотели в этом разобраться, а потом решили разобрать то, что явно не тянуло на пенальти. Здесь требуется просто здравый смысл. Вы не желаете анализировать веские поводы для пенальти, но разбираете те, где точно нет одиннадцатиметрового».



Моуринью начал в «Тоттенхэме» с трёх побед подряд, а в последних восьми матчах разных турниров выиграл лишь трижды. В АПЛ «шпоры» занимают шестое место и отстают от зоны Лиги чемпионов на шесть очков.