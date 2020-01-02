«Арсенал» целый тайм возил «МЮ». Блестящая первая победа Артеты

Микель Артета сделал подарок болельщикам на Новый год. Он нашёл возможность выпустить четырёх самых индивидуально сильных атакующих игроков одновременно и на подходящих им позициях. Вот как он умудрился это сделать: 4-2-3-1, Обамеянг слева в атаке, Ляказетт в центре, Пепе справа, Озил под нападающим. Казалось бы, что сложного? Эта расстановка напрашивается. Но дело в том, что Унаи Эмери НИ РАЗУ не использовал с первых минут всех четверых. Иногда он выходил с тройкой в атаке, и места на поле не было для Озила. Иногда Эмери использовал 4-2-3-1, но каждый раз в запасе оставался либо Пепе, либо Ляказетт. У него наверняка были какие-то веские причины так делать. Но мы их не узнаем.



Артета не просто делает ставку на контроль мяча – он одновременно принимает конкретные решения, которые дают команде баланс. Например, Гендузи (яркий, но бессистемный игрок) потерял место в основе, сейчас в опорной зоне игроки, которые дополняют друг друга. Джака – медлительный, но с хорошим пасом, и быстрый, агрессивный без мяча Торрейра, который грамотно играет позиционно.



Состав «Арсенала» при Артете – это не революция и не сенсация. Это не гарантия места в четвёрке или отличной игры в атаке каждую неделю. Но это здравый смысл, от которого болельщики команды в последние месяцы успели отвыкнуть.

Первый тайм: вау

Матч с «МЮ», который отлично себя чувствует в позиционной обороне и за счёт этого хорошо проводит топ-матчи, получился показательным. «Арсенал» просто возил гостей.

На левом фланге Колашинац постоянно грузил Джеймса оборонительной работой. Юный вингер «МЮ» не справлялся, и Обамеянг с Сеадом образовывали отличную связку. Их взаимодействие привело к первому голу, хотя хозяева придумали на левом фланге ещё пару атак.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате»

На противоположном фланге Мэйтленд-Найлс намного скромнее поддерживал атаку. Из 50 его пасов в первом тайме больше половины были сделаны на своей половине поля (у Колашинаца больше половины – на чужой). Зато в зону Пепе смещался Озил, а иногда и Ляказетт. Защитники гостей терялись при передаче, Пепе получал секунды свободы в опасной зоне. В первом тайме он был самым опасным игроком на поле: дважды пробил, сделал три обводки (больше всех) и четыре паса под удар (больше всех). Гол Сократиса можно списать на ошибку Линделёфа (оставил своего игрока, пока мяч летел с углового), но оцените и хитрую подачу на ближнюю под рывок Ляказетта. Это была явная наработка, причём отлично реализованная.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате»

Счёт 2:0 по итогам первого тайма – заслуженный, если не сказать, что комплиментарный для гостей: Ляказетт и Торрейра не использовали свои моменты. У «МЮ» была классная контратака на первых минутах и удар головой Магуайра после углового в добавленное время: удар получился неопасным, но позицию он выиграл отлично. Но счёт 2:0 – ещё и недостаточный для «Арсенала».

45 – 65 минута: «Арсенал», что происходит?

После того, как команда подсела во втором тайме дерби с «Челси» два дня назад, в способности «Арсенала» поддерживать интенсивную игру на протяжении всего матча возникли большие сомнения. И с первых минут после перерыва хозяева заиграли совсем по-другому. Это не был автобус, но по сравнению с первым таймом команда сильно отдала и мяч, и территорию. Сравните показатели до перерыва и в 20 минут после. Владение: 59% на 41% — против 36% на 64%. Пасы в атакующую треть поля: 93 на 65 против 6 на 42 (кошмар). Точность паса у хозяев упала сразу на 15%. Это закономерно привело к разнице в ударах: 7:2 до перерыва, 0:4 за 20 минут после перерыва.



«МЮ», конечно, плохо играет в позиционных атаках, но даже с учётом этого команда получила слишком много свободы. Особенно, после того как Уле-Гуннар Сульшер снял с игры Лингарда. Он был традиционно хорош в подстраховке Рашфорда, но бесполезен в атаке. Вышедший вместо него Перейра сразу сыграл пяткой, а чуть позже опасно пробил.

Лэмпард провалил начало матча, но потом всё исправил Лено дико привёз, но и «Челси» мощно прибавил по ходу игры.

75-94 минута: «Арсенал» возвращает контроль

Первый удар после перерыва хозяева нанесли на 78-й минуте. Возможно, более опасная в позиционных атаках команда и наказала бы за это. Но «Юнайтед» не конвертировал преимущество в явные голевые моменты, а Артета в какой-то момент отреагировал. Он убрал Пепе: его слабая игра в прессинге вредила без мяча, к тому же он дважды за три минуты обрезался на своей половине поля. Вместо него вышел Нелсон, который восемь из 13 своих пасов отдал назад: это неплохо описывает смысл замены. Вторая замена: вместо получившего повреждение Колашинаца вышел Сака, который в свои 18 лет больше играл вингера, чем защитника: таким образом Артета сохранил структуры команды с высокой позицией левого защитника.



После двух замен «Арсенал» не вернул то преимущество, которое имел до перерыва, но вернул контроль над ситуацией. Владение в последние 15 минут составило пристойные 42%, а точность паса выросла до 82%. Не доминирование, но и атаки «Юнайтед» резко закончились. В концовке именно хозяева, игравшие на контратаках, имели лучшие шансы. В итоге, удар Магуайра в конце первого тайма (0,26 x) остался самым опасным ударом гостей в матче.



По сравнению с матчем с «Челси» прогресс «Арсенала» бросается в глаза. Артета снова придумал качественный стартовый план, и на этот раз он окупился более мощным преимуществом по итогам первого тайма. А во втором тайме, когда «Арсенал» сел и потерял контроль над игрой, тренер сумел вернуть его заменами.

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В материале использованы данные Opta и Understat.



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