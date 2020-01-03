10 зимних трансферов, которые уже состоялись

В большинстве европейских лиг наступила зимняя пауза. Трансферное окно едва успело открыться, но уже сейчас можно выделить несколько громких переходов. Сразу оговоримся – некоторые трансферы были оформлены ещё в декабре, однако вступают они в силу именно с 1 января.

«Спартак» — «Фламенго», аренда

Вингер красно-белых вновь продолжит карьеру на родине. В прошлом году Педро Роша выступал за «Крузейро», но получилось крайне неудачно – синие впервые в истории клуба вылетели из высшей лиги Бразилии. Теперь Роша постарается не угробить «Фламенго», который недавно выиграл Кубок Либертадорес.

Педро Роша помог бразильскому гранду вылететь во вторую лигу. Впервые в истории Бразилец пока так и не пришёл в себя после «Спартака».

9. Сантьяго Аскасибар

«Штутгарт» — «Герта», 10 млн евро

Аргентинский хавбек высоко котировался в прошлом сезоне и даже успел дебютировать за национальную сборную. После вылета «Штутгарта» во вторую Бундеслигу, спрос на Сантьяго заметно упал, как и его трансферная стоимость. Летом 2019 года Аскасибар был близок к переходу в «Зенит», но трансфер так и не состоялся. Аргентинец призван усилить берлинскую «Герту».

8. Эсекиэль Паласиос

«Ривер Плейт» — «Байер», 17 млн евро

Паласиос, как и Аскасибар, является игроком сборной Аргентины. Год назад Эсекиэль стал обладателем Кубка Либертадорес в составе родного «Ривер Плейта». Интерес к центральному полузащитнику проявляли многие клубы Европы, такие, как, например, «Реал» и «ПСЖ». В итоге Паласиос перешёл в «Байер».

7. Карлес Аленья

«Барселона» — «Бетис», аренда

21-летний испанец не смог закрепиться в основе «Барсы» – всего 5 матчей на счету Аленьи в текущем сезоне. Кроме «Бетиса», арендовать Карлеса хотел и «Милан», но хавбек решил остаться в испанской Примере. «Барселона», кстати, рассчитывает на Аленью в будущем – аренда в «Бетис» до конца сезона, при этом без права выкупа.

«Краснодар» — «Рубин», 7 млн евро

Экс-форвард «быков» успел подпортить свою репутацию. Ещё свежи в памяти непростые переговоры о продлении контракта Ивана с «Краснодаром». К тому же Игнатьев, в отличие от Сафонова и Сулейманова, так и не стал игроком стартового состава. Вовремя появился вариант с «Рубином», который возглавил Леонид Слуцкий.

Слуцкий вернулся в РПЛ! Теперь он будет спасать «Рубин» Мы скучали.

5. Юлиан Вайгль

«Боруссия» (Дортмунд) – «Бенфика», 20 млн евро

Уход Юлиана из дортмундского клуба стал неожиданностью. В текущем сезоне на счету Вайгля 20 матчей, причём 19 из них – в основе. Спортивный директор «Боруссии» Михаэль Цорк заявил, что именно Юлиан был инициатором перехода в «Бенфику». Интерес к опорному хавбеку также проявляли «ПСЖ» и «Интер».

«Ювентус» — «Аль-Духаиль» (Катар), свободный агент

Марио стал изгоем с приходом Сарри в «Ювентус». Хорват не играл в текущем сезоне за туринский клуб. Кроме этого, Манджукич не был приглашён на рождественскую вечеринку «Ювентуса». Марио имел варианты продолжения карьеры в Европе, но решил отправиться на заработки в Катар. В «Аль-Духаиле» Манджукича уже ждёт Мехди Бенатья, с которым они вместе выступали за «Ювентус».

3. Такуми Минамино

«РБ Зальцбург» — «Ливерпуль», 10 млн евро

Австрийский «Ред Булл» выглядел вполне боевито в Лиге чемпионов. «Зальцбург» уступил на выезде «Ливерпулю» (4:3), но Такуми Минамино показал отличную игру, записав на свой счёт гол и «ассист». Юрген Клопп остался под впечатлением от игры японского хавбека. Немецкий специалист прокомментировал переход Такуми в «Ливерпуль» следующим образом: «Это потрясающий трансфер. Мы счастливы, что переход состоялся. У болельщиков «Ливерпуля» недавно была возможность оценить игру Минамино вживую. Такуми – очень быстрый и умный футболист, настоящий командный игрок».

«Ливерпуль» показывает, как надо тратиться. Он оформляет гениальный трансфер В январе к «красным» приедет крутейший японец Такуми Минамино.

«РБ Зальцбург» — «Боруссия» (Дортмунд), 20 млн евро

Главным открытием группового этапа ЛЧ стал не Минамино, а его одноклубник – Эрлинг Холанд. 19-летний форвард забил 8 мячей в 6 матчах, в том числе в ворота «Наполи» и «Ливерпуля». Европейские топ-клубы охотились за юным талантом, но Эрлинг принял решение перейти в «Боруссию». Не последнюю роль в этом трансфере сыграл Мино Райола – итальянский агент требовал «комиссию» в размере 10 млн евро. На такие требования был согласен только дортмундский клуб.

«Юве» мог купить лучшего снайпера ЛЧ за 4 млн. Сейчас пытается сбить цену со 100 Вы точно слышали не только о Холанде, но и о его отце.

«ЛА Гэлакси» — «Милан», свободный агент

Начиная с ноября 2019 года Ибрагимович интриговал футбольную общественность местом продолжения карьеры. Сначала Златан выложил в своём «инстаграме» видео с игровой футболкой «Хаммарбю», но, как потом оказалось, он стал лишь совладельцем клуба. Затем шведский нападающий намекнул на переезд в Испанию, где выступал ранее за «Барселону». Всё оказалось куда прозаичнее – Златан вернулся в «Милан». Именно при нём россонери последний раз брали скудетто (в 2011 году). Ибрагимовичу уже 38 лет, но, несмотря на возраст, он способен принести пользу «Милану». В сезоне MLS 2019 года на счету Златана 31 матч, 31 гол и 8 голевых передач.