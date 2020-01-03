Главные задачи на зиму-2020. «Краснодар»

Текущий сезон становится для «Краснодара» одним из самых неоднозначных за годы существования.



На одной стороне – стороне добра и радости – всего два поражения в чемпионате и второе место в чемпионате к концу 2019-го. Отставание от «Зенита» огромно, зато прямое место в Лиге чемпионов – осязаемо и очень вероятно, ведь нынешние прямые конкуренты не столь грозны и стабильны.

На другой стороне – стороне зла, сомнений и пессимизма – бесславное выступление в Европе, аж восемь ничьих на девять побед в чемпионате (в том числе массовые ничейные результаты в ноябре-декабре) и, самое главное, поблёкший фирменный стиль. Мурад Мусаев в недавнем интервью «Чемпионата» пытался смягчать формулировки, когда получал вопрос о качестве футбола, но даже он признал: прежнее качество футбола было утеряно, и за зиму его необходимо вернуть.

«Мы не собираемся равняться на «Зенит». Огромное интервью с Мусаевым обо всём Старший тренер «Краснодара» — о сложной адаптации летних новичков, жёстком разговоре с Ари и о том, почему в 2020-м команда станет сильнее,

Трудности «Краснодара» понятны и объяснимы: наверное, команда, потерявшая летом в одно мгновение четырёх ключевых исполнителей, не могла перенести потерю стойко, даже если бы её со всех сторон обсыпали трансферами. Требовалось время на адаптацию, но даже стартовых пяти месяцев, как мы убедились, не хватило. И сейчас «Краснодару» нужно решать не только футбольные задачи, но и кадрово-финансовые.

Трансферы «на вход»

Если оценивать количество футболистов, состав «Краснодара» укомплектован на славу, в обойме хватает как опытных игроков, так и молодых; как легионеров, так и россиян. Если же рассматривать качество, кое-где вопросы появляются: например, в центре обороны играет пара Мартынович – Спаич (никто из них недотягивает до Гранквиста в лучшей форме), а в случае травмы или дисквалификации выходит Фьолусон, который при всех своих красивых диспетчерских данных уступает основным защитникам в надёжности. Летом у «Рубина» куплен Сорокин, но пока непонятно, какие у клуба планы на него в ближайшие полгода. Из аренды игрока отозвали – а что будет дальше, станет ясно после сборов.



Есть вопросы и по линии нападения: продан Игнатьев, в обойме остались Ари (34 года, склонность к повреждениям при сложном графике) и Берг (33 года, ограничения по стилистике). Один мобильный форвард, умеющий не только биться-бороться-действовать в оттяжке, а ещё и открываться за спину и «в створе», «быкам» сегодня не помешал бы. Тем более опция Классона, теоретически способного сыграть в центре нападения, будет доступна не раньше апреля.



Только разговоры о потенциальных трансферах сейчас сложно вести, поскольку «Краснодару» для начала надо разобраться с летними покупками и их последствиями. Просто напомним, что перед Лигой чемпионов клуб накупил футболистов на 30 млн евро, но при этом пролетел мимо главного европейского турнира, слабо выступил в Лиге Европы – и затраты явно не окупил. Сейчас, чтобы не получить от УЕФА нагоняй за нарушение финансового эйр-плей, «Краснодару» нужно продавать. И лишь потом можно подумать о покупке альтернативного форварда.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Трансферы «на выход»

Основная обойма «быков» насыщена исполнителями, а когда восстановятся все футболисты (Газинский уже вылечился, на подходе Кабелла, к апрелю вернётся Классон), она и вовсе окажется перегретой. Это вторая причина, почему клубу надо расставаться с некоторыми людьми.

Первым ушёл Игнатьев. Вторым вот-вот окажется Скопинцев, и это тоже логично, поскольку трансфер Дмитрия изначально выглядел сомнительно (конкуренция с дорогим иностранцем, чужая система, адаптационные риски), и 2019 год игрок, к сожалению, почти полностью потерял.



Кто дальше? Обязательно нужно подумать о будущем Намли, для которого тоже затянулся период адаптации, чемпионат России оказался для датчанина слишком сложным по сравнению с голландским. Сейчас как в центре, так и на левом фланге у «быков» высокая конкуренция, Юнесу будет проблематично её выиграть, поэтому было бы здорово уехать хотя бы в аренду. То же самое касается и бразильца Кайо: он не будет играть при живых-здоровых Газинском и Камболове, поскольку оба россиянина лучше играют с мячом.

Футбольные вопросы

Задача номер один, которую предстоит решить Мусаеву на зимних сборах, — окончательная реабилитация центральной зоны, разрушенной летом из-за потери лидеров. Сейчас восстановился Газинский, а к весне должен вернуться в строй Кабелла. На бумаге треугольник Вильена – Газинский – Кабелла выглядит мощно, два верхних инсайда с высокой динамикой обеспечат «Краснодару» скорость и агрессию в центре поля, а нижний опорник (Газинский) будет грамотно рассовывать мячи по нужным зонам.



Вторая важная задача для «Краснодара» — возвращение собственного стиля, утерянного в первой части сезона. Прибавить в комбинационной игре должны буквально все футболисты, особенно те, кто пришёл летом – Вильена с его любовью к борьбе, длинным забросам на форварда и дальним ударам, Берг с его слегка деревянной техникой, Фернандеш, который всегда был потрясающим дриблёром, но часто передерживал мяч.



Во всём этом и заключается главный ресурс «Краснодара» перед весной. Если всё задуманное удастся осуществить, запрыгнуть можно даже выше, чем в прошлом сезоне. Качество и глубина обоймы позволяют.