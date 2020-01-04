Как игроки «Локомотива» встретили Новый год

Смолов отдыхает на Карибских островах, Крыховяк на воздушных шарах, а Фарфан примерил новый образ.

2019 год выдался для «Локомотива» сложным. Поэтому футболисты воспользовались паузой и отправились на перезагрузку, чтобы вернуться на поле с новыми силами.



Гжегож Крыховяк был в Малайзии, в Куала Лумпуре. В компании своих друзей встретил Новый год, а потом полетал на воздушных шарах в Пагане.

Жоау Мариу со своей возлюбленной сейчас в Дубае. Там же они отпраздновали начало года.

Ведран Чорлука решил не улетать в тёплые страны, и Новый год у него прошёл в кругу своих родных.

Лука Джорджевич отправился домой, в Черногорию, вместе со своей женой.

Алексей и Антон Миранчуки тоже были в Дубае и поздравили всех с наступившим годом.

Фёдор Смолов во время праздника был вместе с друзьями на Карибских островах. Особое внимание уделили его совместным фото с девушкой. На них он позирует с 17-летней Марией Юмашевой, внучкой первого президента России Бориса Ельцина.

Дмитрий Баринов тоже улетел из России в тёплый Пхукет. На Новый год он находился в кругу Деда Мороза и своей семьи.

У Джефферсона Фарфана выдался очень тяжёлый 2019-й, нападающий решил перезагрузиться и отправился на родину в Перу.

Эдер во время праздника был вместе с женой и дочкой. Как и Баринов, он сейчас в Таиланде.

Молодой полузащитник Роман Тугарев улетел из России на Новый год вместе с родителями и братом.

Мацей Рыбусь на праздник был в ресторане в Дубае с женой и ребёнком.

Мурило находится в тёплой Бразилии и новый год встретил рядом с океаном.

Владислав Игнатьев перед Новым годом встретился с братьями Миранчуками, Жемалетдиновым и Камболовым в Дубае, а после там же отметил начало 2020 года.

А вот легенда «Локомотива» Дмитрий Сычёв полетел на море — наслаждаться закатами.