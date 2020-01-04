Как игроки «Локомотива» встретили Новый год

2019 год выдался для «Локомотива» сложным. Поэтому футболисты воспользовались паузой и отправились на перезагрузку, чтобы вернуться на поле с новыми силами.
Гжегож Крыховяк был в Малайзии, в Куала Лумпуре. В компании своих друзей встретил Новый год, а потом полетал на воздушных шарах в Пагане.
Жоау Мариу со своей возлюбленной сейчас в Дубае. Там же они отпраздновали начало года.
Ведран Чорлука решил не улетать в тёплые страны, и Новый год у него прошёл в кругу своих родных.
Лука Джорджевич отправился домой, в Черногорию, вместе со своей женой.
Алексей и Антон Миранчуки тоже были в Дубае и поздравили всех с наступившим годом.
Фёдор Смолов во время праздника был вместе с друзьями на Карибских островах. Особое внимание уделили его совместным фото с девушкой. На них он позирует с 17-летней Марией Юмашевой, внучкой первого президента России Бориса Ельцина.
Дмитрий Баринов тоже улетел из России в тёплый Пхукет. На Новый год он находился в кругу Деда Мороза и своей семьи.
У Джефферсона Фарфана выдался очень тяжёлый 2019-й, нападающий решил перезагрузиться и отправился на родину в Перу.
Эдер во время праздника был вместе с женой и дочкой. Как и Баринов, он сейчас в Таиланде.
Молодой полузащитник Роман Тугарев улетел из России на Новый год вместе с родителями и братом.
Мацей Рыбусь на праздник был в ресторане в Дубае с женой и ребёнком.
Мурило находится в тёплой Бразилии и новый год встретил рядом с океаном.
Владислав Игнатьев перед Новым годом встретился с братьями Миранчуками, Жемалетдиновым и Камболовым в Дубае, а после там же отметил начало 2020 года.
А вот легенда «Локомотива» Дмитрий Сычёв полетел на море — наслаждаться закатами.
- 4 января 2020
-
11:42
-
11:15
-
11:00
-
10:44
-
10:30
-
10:13
-
09:48
-
09:30
-
09:17
-
08:02
-
06:58
-
00:56
-
00:40
-
00:23
- 3 января 2020
-
23:49
-
23:24
-
23:14
-
22:55
-
22:30
-
22:09
-
21:41
-
21:35
-
21:14
-
20:55
-
20:27
-
20:17
-
19:55
-
19:21
-
18:50
-
18:17
-
17:51
-
17:39
-
17:19
-
17:18
-
16:53