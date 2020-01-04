В сборной года – половина «Ливерпуля». L’Equipe высоко оценил работу Юргена Клоппа

Месси и Роналду тоже нашлось в ней место. Об этом и другом – в обзоре главных новостей дня.

Месси, Роналду и пять игроков «Ливерпуля» — в сборной 2019 года от L’Equipe



Французское издание L’Equipe опубликовало символическую сборную минувшего 2019 года.



В команду вошли сразу пять представителей «Ливерпуля», ставшего победителем Лиги чемпионов по итогам сезона-2018/2019 и добившегося уверенного преимущества в английской Премьер-лиги в первой половине нынешней кампании. Также место в составе нашлось звёздным нападающим Лионелю Месси и Криштиану Роналду.



Сборная 2019 года: Алисон Бекер, Трент Александер-Арнольд (оба – «Ливерпуль»), Маттейс де Лигт («Аякс»/«Ювентус»), Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон (оба – «Ливерпуль»), Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»), Френки де Йонг («Аякс»/«Барселона»), Лионель Месси («Барселона»), Криштиану Роналду («Ювентус»), Роберт Левандовски («Бавария»), Садио Мане («Ливерпуль)».

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Вратарь «Ливерпуля» Алисон Бекер стал обладателем приза Samba Gold, который вручается по итогам года лучшему футболисту из Бразилии, выступающему в Европе.



Как сообщается на официальном сайте премии, игрок мерсисайдцев набрал 35,54% голосов и стал первым голкипером, которому досталась эта награда. Второе место в голосовании занял одноклубник Алисона – нападающий Роберто Фирмино (23,48%). Замкнул тройку защитник «Пари Сен-Жермен» Тьяго Силва (10,46%).



В пятёрку лучших также вошли ещё по одному футболисту «Ливерпуля» и «ПСЖ» – полузащитник «красных» Фабиньо (8,03%) и форвард парижан Неймар (7,57%).



Отмечается, что Алисон стал победителем в голосовании среди журналистов и бывших игроков, в то время как в интернете больше всего голосов набрал Силва.

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«Челси» может сфокусироваться на покупке Чалова после отказа «Лиона» продавать Дембеле



«Челси» после неудачной попытки заполучить нападающего «Лиона» Муссу Дембеле может переключиться на альтернативные цели, сообщает Evening Standard.



По информации источника, синие могут сфокусироваться на приобретении форварда ЦСКА Фёдора Чалова. Главный тренер команды Фрэнк Лэмпард хочет купить достойного конкурента для основного нападающего «Челси» Тэмми Абрахама. При этом Миши Батшуайи и Оливье Жиру, вероятно, покинут клуб.



Чалов является воспитанником ЦСКА и защищает цвета клуба с 2016 года. Действующий контракт игрока рассчитан до лета 2022 года. В нынешнем сезоне в 19 матчах Российской Премьер-Лиги 21-летний форвард записал на свой счёт 5 мячей (1 — с пенальти) и 2 результативные передачи, а также получил 2 жёлтые карточки.

Чалов входит в шорт-лист трансферных целей «Брайтона»



Клуб английской Премьер-лиги «Брайтон энд Хоув Альбион» рассматривает вариант с покупкой нападающего московского ЦСКА Фёдора Чалова. 21-летний россиянин входит в трансферный шорт-лист «чаек», которые хотят усилить линию атаки, сообщает Sky Sports.



В услугах Чалова заинтересованы также «Челси» и «Кристал Пэлас». «Орлы» уже пытались приобрести Фёдора минувшим летом, но получили отказ.



Чалов является воспитанником ЦСКА. За основную команду «армейцев» форвард начал выступать в 2016 году. В нынешнем сезоне он забил 6 мячей и отдал 5 результативных передач в 27 матчах во всех турнирах на клубном уровне.



«Брайтон» занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ. В 21 встрече команда Грэма Поттера набрала 24 очка.

«Челси» может купить Чалова у ЦСКА зимой. Что об этом известно Есть несколько серьёзных препятствий.

Кейн выбыл на неопределённый срок из-за разрыва мышцы задней поверхности бедра



Пресс-служба лондонского «Тоттенхэм Хотспур» на официальном сайте клуба сообщила, что у нападающего Гарри Кейна выявлен разрыв мышцы задней поверхности левого бедра. Сроки восстановления на этот момент не определены.



Кейн получил повреждение в выездном матче 21-го тура английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном», который состоялся 1 января и завершился со счётом 1:0 в пользу «святых». 26-летний игрок был вынужден покинуть поле на 75-й минуте.



В нынешнем сезоне Гарри забил 11 мячей и отдал 2 результативные передачи в 20 встречах АПЛ. Ещё 6 голов английский форвард записал в свой актив в 5 матчах Лиги чемпионов.



«Тоттенхэм», набрав 30 очков, занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

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ЦСКА нацелился на полузащитника загребского «Динамо»



В ЦСКА в скором времени может пополниться очередным хорватским футболистом, сообщает Tportal.hr.

По информации источника, трансферной целью «армейцев» стал полузащитник загребского «Динамо» Ловро Майер. Однако в настоящее время клубы не могут договориться об условиях сделки. ЦСКА готов взять 21-летнего хавбека в аренду и затем выкупить его контракт, в то время как динамовцев такой вариант не устраивает.



Также в «Динамо» не горят желанием торопиться с решением по Майеру, поскольку считают, что в случае продажи Даниэля Ольмо в один из европейских топ-клубов Ловро сможет занять его место и с получением игровой практики повысить свою стоимость.



В нынешнем сезоне Майер принял участие в 11 матчах чемпионата Хорватии, в которых не отметился результативными действиями, получив 2 жёлтые карточки.

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«Интер» не хочет платить за Эриксена € 30 млн и предпочитает получить игрока бесплатно



Руководство лондонского «Тоттенхэм Хотспур» хочет выручить с продажи полузащитника Кристиана Эриксена не менее € 30 млн. Эти требования отпугивают миланский «Интер», который заинтересован в приобретении игрока этой зимой, сообщает Tuttomercatoweb.



Контракт Эриксена с «Тоттенхэмом» рассчитан до 30 июня 2020 года. Датчанин уже сейчас может вести переговоры с другими клубами, чтобы присоединиться к ним предстоящим летом на правах свободного агента.



Несмотря на высокие требования «шпор», «Интер» не теряет интереса к Эриксену, но предпочитает получить его бесплатно после завершения нынешнего сезона. Конкурентами миланского клуба в борьбе за 27-летнего хавбека являются мадридский «Реал», «Ювентус», «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Юнайтед».